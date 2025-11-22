Bộ Y tế đề nghị gỡ bỏ thông tin về loại sữa nhiễm khuẩn gây ngộ độc trên sàn Lazada

(Ngày Nay) - Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, trên một số sàn thương mại điện tử và ứng dụng thương mại điện tử tại Việt Nam như Lazada,... có kinh doanh sản phẩm sữa công thức ByHeart Whole Nutrition Infant Formula bị nhiễm khuẩn khiến trẻ sơ sinh bị ngộ độc botulism.
Vì vậy, ngày 21/11, Cục An toàn thực phẩm đã có văn bản gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương về việc quản lý kinh doanh thực phẩm chức năng trên thương mại điện tử.

Theo Cục An toàn thực phẩm, ngày 19/11/2025, hệ thống các cơ quan an toàn thực phẩm quốc tế (INFOSAN) thông báo về vụ việc trẻ sơ sinh bị ngộ độc botulism đang diễn ra tại Hoa Kỳ liên quan đến việc tiêu thụ sữa công thức ByHeart Whole Nutrition Infant Formula bị nhiễm khuẩn.

Tính đến ngày 17/11/2025, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) đã báo cáo 23 trường hợp nghi ngờ và được xác nhận trên 13 tiểu bang, tất cả đều phải nhập viện.

Các bậc cha mẹ và người chăm sóc tại Hoa Kỳ được khuyến cáo ngừng sử dụng bất kỳ sản phẩm sữa công thức ByHeart Whole Nutrition Infant Formula nào ngay lập tức, bao gồm tất cả các số lô, tất cả các kích cỡ lon và gói dùng một lần.

Hiện nay, Công ty ByHeart Inc, Hoa Kỳ (nhà sản xuất) đang tiến hành thu hồi tự nguyện toàn bộ các lô sữa công thức ByHeart Whole Nutrition Infant Formula trên thị trường.

Để đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm đã có Công văn số 2347/ATTP-SP ngày 20/11/2025 gửi Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm, Chi cục An toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai một số nội dung, trong đó rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố đối với sản phẩm sữa công thức ByHeart Whole Nutrition Infant Formula do Công ty ByHeart Inc., Hoa Kỳ sản xuất;

Các đơn vị làm việc với công ty công bố sản phẩm sữa công thức ByHeart Whole Nutrition Infant Formula (nếu có), yêu cầu công ty thông báo cho các đơn vị phân phối, người tiêu dùng ngừng việc sử dụng sản phẩm và tiến hành thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất, báo cáo (số lượng đã nhập khẩu, số lượng đã bán, số lượng còn tồn) và đề xuất biện pháp xử lý các lô sản phẩm này.

Đồng thời tuyên truyền thông tin cho người tiêu dùng biết để không sử dụng toàn bộ các lô sản phẩm sữa công thức ByHeart Whole Nutrition Infant Formula nêu trên.

Cục An toàn thực phẩm cho biết trên một số sàn thương mại điện tử và ứng dụng thương mại điện tử tại Việt Nam như Lazada,... có kinh doanh sản phẩm sữa công thức ByHeart Whole Nutrition Infant Formula.

Vì vậy, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số yêu cầu các sàn thương mại điện tử và ứng dụng thương mại điện tử gỡ bỏ thông tin sản phẩm trên để đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng và giải quyết các kiến nghị, khiếu nại của khách hàng (nếu có).

