Cảnh báo rủi ro từ các dịch vụ làm đẹp cấp tốc dịp Tết

(Ngày Nay) - Thời điểm cận Tết Nguyên đán, nhu cầu làm đẹp gia tăng kéo theo số ca tai biến thẩm mỹ cũng tăng. Tâm lý nôn nóng muốn “đẹp nhanh” khiến không ít người lựa chọn các cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép, sử dụng sản phẩm kém chất lượng, dẫn đến nhiều trường hợp biến chứng nặng, phải nhập viện điều trị.

Mất ăn, mất ngủ vì tin... mạng xã hội

Muốn xóa vết xăm lông mày cũ, chị N.T.M. (30 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) tìm hiểu thông tin trên mạng xã hội TikTok và thấy một spa quảng cáo dịch vụ “xóa xăm lông mày bằng công nghệ plasma” với cam kết loại bỏ nhanh chóng vết xăm. Tin vào quảng cáo, chị M. đã đến cơ sở này để thực hiện thủ thuật.

Sau khi làm, vùng da chân mày của chị M. xuất hiện tình trạng sưng nề, chảy máu. Khoảng 10 ngày sau, khi lớp mài bong tróc hoàn toàn, để lại hai đường sẹo dài ở vùng lông mày. Tình trạng tổn thương khiến chị M. rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và công việc. Sau đó, chị đã đến Bệnh viện Da liễu TP Hồ Chí Minh để thăm khám và điều trị.

“Tôi không dám gặp người thân, bạn bè và thường xuyên phải che trán khi ra ngoài. Tôi bị stress, sụt khoảng 3 kg và da mặt bị sạm, nám”, chị M. chia sẻ.

Tương tự, chị T.H. (27 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) cũng phải nghỉ làm, thường xuyên đeo khẩu trang, ăn uống sinh hoạt đều rất khó khăn do vùng môi sưng phù nề, nhiễm trùng sau khi thực hiện dịch vụ “khử thâm môi plasma” tại một spa.

Chị T.H. cho biết, do muốn khử thâm môi để đón Tết, chị tìm kiếm thông tin trên mạng và lựa chọn một cơ sở spa có nhiều người sử dụng dịch vụ, được đánh giá tốt. Tin tưởng vào quảng cáo, chị đã thực hiện dịch vụ khử thâm môi bằng công nghệ plasma tại đây. Tại cơ sở này, chị được bôi và ủ tê khoảng 45 phút, sau đó nhân viên sử dụng máy tác động trực tiếp lên môi.

“Trong quá trình làm, tôi thấy có khói và môi rất rát, nhưng nhân viên nói đó là hiện tượng bình thường. Tuy nhiên, chỉ sau một ngày môi tôi bắt đầu sưng nhẹ; sang ngày thứ 2 thì chảy mủ. Khi liên hệ lại với spa, tôi được trả lời rằng tình trạng này là bình thường. Đến ngày thứ 3 môi sưng nhiều hơn, đau tức và chảy mủ nhiều nên tôi phải đến bệnh viện để thăm khám”, chị H. cho biết.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Trần Vũ Anh Đào, Phó Trưởng khoa Thẩm mỹ da, Bệnh viện Da liễu TP Hồ Chí Minh, gần Tết, số lượng bệnh nhân đến khám vì tai biến thẩm mỹ tăng khoảng 20 - 30% so với ngày thường. Các biến chứng thường gặp gồm viêm da tiếp xúc dị ứng, kích ứng do sử dụng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc hoặc peel da quá mức; nhiễm trùng, áp xe sau các thủ thuật xâm lấn như tiêm filler, mesotherapy hoặc căng chỉ tại các cơ sở không đảm bảo vô trùng.

Ngoài ra còn có các trường hợp bỏng da, tăng sắc tố do sử dụng thiết bị laser, công nghệ cao sai thông số hoặc peel da với nồng độ và hoạt chất không phù hợp.

Bác sĩ Trần Vũ Anh Đào cho biết, nguyên nhân chính xuất phát từ tâm lý nôn nóng muốn đẹp nhanh, đặc biệt trong dịp cận Tết. Nhiều người lựa chọn các cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép, người thực hiện không phải là bác sĩ, sử dụng sản phẩm kém chất lượng, không đảm bảo vô trùng hoặc không được tư vấn đầy đủ về nguy cơ và thời gian phục hồi của da.

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Trần Nguyên Ánh Tú, Trưởng khoa Da liễu - Miễn dịch dị ứng Bệnh viện Thống Nhất, thời điểm cuối năm, bệnh viện tiếp nhận nhiều ca biến chứng da liên quan đến các loại mỹ phẩm được quảng cáo “trắng nhanh, hết nám, hết mụn cấp tốc”. Đáng lo ngại, đa số các sản phẩm này không rõ nguồn gốc, không được kiểm soát thành phần, thậm chí có thể pha trộn corticoid, thủy ngân hoặc kim loại nặng. Những chất này có thể giúp làn da cải thiện tức thời, nhưng về lâu dài sẽ làm tổn thương hàng rào bảo vệ da, gây viêm da, mụn bùng phát nặng, nám trầm trọng hơn và khiến việc điều trị sau đó trở nên khó khăn, kéo dài.

Những dịch vụ không nên thực hiện dịp cận Tết

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Vũ Thị Thùy Trang, chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ da Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, khoảng 3 tháng cuối năm, nhu cầu làm đẹp của người dân thường tăng cao và đạt đỉnh vào tháng 12 âm lịch. Do quan niệm “ngày Tết thế nào thì cả năm như vậy”, nhiều người sẵn sàng chi tiêu cho việc làm đẹp với mong muốn khởi đầu năm mới thuận lợi.

Tuy nhiên, bác sĩ Trang cho rằng, các vấn đề như nám da, thâm môi, sẹo rỗ hoặc mụn nội tiết cần thời gian điều trị kéo dài từ 2 - 6 tháng, không nên làm đẹp cấp tốc. Việc lựa chọn cơ sở y tế uy tín, sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng và được bác sĩ chuyên khoa tư vấn đầy đủ là yếu tố quan trọng để bảo đảm hiệu quả và an toàn.

Theo bác sĩ Trần Vũ Anh Đào, trong trường hợp chỉ còn khoảng 1 - 2 tuần là đến Tết Nguyên đán, người dân tuyệt đối không nên thực hiện các thủ thuật xâm lấn mạnh. Cụ thể, các phương pháp laser xâm lấn như laser CO₂ vi điểm điều trị sẹo rỗ cần từ 5 - 10 ngày để bong vảy, tùy mức độ xâm lấn, và thêm khoảng 2 - 4 tuần để da giảm đỏ. Việc thực hiện các thủ thuật này cận Tết có thể khiến gương mặt còn nhiều vết mài, da đỏ kéo dài và dễ bị sạm khi tiếp xúc ánh nắng trong quá trình đi chúc Tết hoặc du lịch.

Ngoài ra, các phương pháp peel da tầng sâu cũng tiềm ẩn nguy cơ cao, do da có thể bong tróc nhiều, đỏ rát và trở nên nhạy cảm quá mức với ánh sáng trong những ngày Tết, ảnh hưởng đến thẩm mỹ và sinh hoạt của người thực hiện.

Để có một cái Tết trọn vẹn với diện mạo tươi tắn và an toàn, các bác sĩ Anh Đào khuyến cáo người dân nên lên kế hoạch làm đẹp từ sớm, trong đó các liệu trình chuyên sâu cần được thực hiện trước Tết từ 1 - 2 tháng để da có đủ thời gian phục hồi. Việc làm đẹp chỉ nên tiến hành tại các bệnh viện có chuyên khoa da liễu, thẩm mỹ hoặc phòng khám được cấp phép chính thức.

Trong thời gian cận Tết, nên ưu tiên những phương pháp nhẹ nhàng, ít xâm lấn như chăm sóc da chuyên sâu, tiêm mesotherapy hoặc các phương pháp laser trẻ hóa không xâm lấn. Bên cạnh đó, chống nắng và dưỡng ẩm đầy đủ vẫn là yếu tố quan trọng giúp bảo vệ da và duy trì hiệu quả thẩm mỹ.