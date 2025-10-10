Cảnh báo xu hướng trẻ hóa bệnh rụng tóc

(Ngày Nay) - Dữ liệu do Dịch vụ Đánh giá và Xét duyệt bảo hiểm y tế Hàn Quốc (HIRA) công bố ngày 8/10, cho thấy cứ 10 bệnh nhân đến bệnh viện điều trị rụng tóc tại Hàn Quốc thì có tới 4 người ở độ tuổi 20–30, phản ánh xu hướng rụng tóc ngày càng trẻ hóa do căng thẳng, chế độ ăn uống và lối sống hiện đại.

Theo phóng viên tại Seoul, số bệnh nhân điều trị rụng tóc đã tăng 2,7% trong 4 năm, từ 234.780 người năm 2020 lên 241.217 người năm 2024. Con số này chỉ tính các trường hợp được bảo hiểm y tế chi trả, chủ yếu là rụng tóc từng vùng (alopecia areata), không bao gồm các ca mắc bệnh do di truyền hay điều trị thẩm mỹ.

Đáng chú ý, nhóm bệnh nhân trẻ chiếm tới 37,6% tổng số ca mắc bệnh, với 39.079 người ở độ tuổi 20 và 51.619 người ở độ tuổi 30. Các nhóm tuổi 40 và 50 lần lượt có 54.724 và 46.913 bệnh nhân. Các chuyên gia nhận định lối sống phương Tây hóa, căng thẳng, hút thuốc, thiếu ngủ và ăn kiêng cực đoan là những nguyên nhân chính khiến rụng tóc gia tăng ở người trẻ tuổi.

Giáo sư Kwon Oh Sang thuộc Khoa Da liễu Bệnh viện Đại học quốc gia Seoul cho biết: “Ngoài yếu tố di truyền và tuổi tác, các nguyên nhân liên quan đến môi trường như hút thuốc và béo phì đang ngày càng tác động mạnh đến rụng tóc ở giới trẻ”.

Tỷ lệ phụ nữ trung niên bị rụng tóc cũng tăng đáng kể, khi phụ nữ chiếm 37,2% trong nhóm tuổi 20–40, nhưng tăng lên 49,7% ở nhóm 50 tuổi và 60,2% ở nhóm 60 tuổi, chủ yếu do thay đổi hormone theo tuổi tác.

Theo loại hình, rụng tóc từng vùng chiếm tới 72% tổng số ca mắc bệnh, tương đương 177.371 bệnh nhân. Rụng tóc kiểu nam giới có 25.776 ca, còn các dạng khác là 31.395 ca.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo rụng tóc là quá trình “lão hóa của tóc” cần được kiểm soát sớm. Mỗi ngày rụng 50–100 sợi tóc là bình thường, song nếu vượt quá 100 sợi là dấu hiệu bệnh lý. Để phòng ngừa, cần tránh hút thuốc, rượu bia, thiếu ngủ, đồng thời duy trì cân nặng hợp lý bằng tập thể dục đều đặn.