Chăm lo sức khỏe cho các đối tượng chính sách và nhân dân

(Ngày Nay) - Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), phong trào “Lực lượng vũ trang chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” tiếp tục được triển khai sâu rộng với nhiều hoạt động ý nghĩa tại cơ sở.

Ngày 18/4, chương trình khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho người dân khó khăn diễn ra tại xã Tân Lân, tỉnh Tây Ninh.

Chương trình do Đoàn cán bộ, thầy thuốc Bệnh viện Quân y 7A phối hợp cùng Khoa Ngoại Gan - Mật - Tụy (Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh), Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an), Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vận tải- Xây dựng - Thương mại và Dịch vụ Trúc Minh và UBND xã Tân Lân tổ chức.

Hoạt động nhằm phát huy truyền thống tương thân tương ái, huy động cả hệ thống chính trị tham gia xã hội hóa công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đối tượng được khám bệnh, phát thuốc và tặng quà là gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tân Lân và Cần Đước.

Theo đó, đoàn đã khám bệnh cho 355 lượt người, thực hiện siêu âm cho 120 trường hợp, đo điện tim cho 126 người. Bên cạnh đó, 350 phần quà đã được trao tận tay người dân. Đặc biệt, chương trình tặng 1 căn nhà nghĩa tình trị giá 80 triệu đồng cho một chiến sĩ an ninh cơ sở tại ấp Cầu Xây, xã Tân Lân. Đây là nguồn động viên kịp thời, giúp lực lượng an ninh cơ sở ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Lân Trần Quốc Quân cho biết, hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc trong không khí cả nước hướng về kỷ niệm ngày đất nước thống nhất. Không chỉ chăm lo sức khỏe nhân dân, chương trình còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, gắn kết quân- dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.