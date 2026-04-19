Chăm lo sức khỏe cho các đối tượng chính sách và nhân dân

(Ngày Nay) - Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), phong trào “Lực lượng vũ trang chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” tiếp tục được triển khai sâu rộng với nhiều hoạt động ý nghĩa tại cơ sở.
Đoàn cán bộ, bác sĩ thăm khám, tầm soát bệnh cho người dân.
Ngày 18/4, chương trình khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho người dân khó khăn diễn ra tại xã Tân Lân, tỉnh Tây Ninh.

Chương trình do Đoàn cán bộ, thầy thuốc Bệnh viện Quân y 7A phối hợp cùng Khoa Ngoại Gan - Mật - Tụy (Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh), Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an), Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vận tải- Xây dựng - Thương mại và Dịch vụ Trúc Minh và UBND xã Tân Lân tổ chức.

Hoạt động nhằm phát huy truyền thống tương thân tương ái, huy động cả hệ thống chính trị tham gia xã hội hóa công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đối tượng được khám bệnh, phát thuốc và tặng quà là gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tân Lân và Cần Đước.

Chăm lo sức khỏe cho các đối tượng chính sách và nhân dân ảnh 1
Cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh hướng dẫn, tư vấn người dân vào khám bệnh.

Theo đó, đoàn đã khám bệnh cho 355 lượt người, thực hiện siêu âm cho 120 trường hợp, đo điện tim cho 126 người. Bên cạnh đó, 350 phần quà đã được trao tận tay người dân. Đặc biệt, chương trình tặng 1 căn nhà nghĩa tình trị giá 80 triệu đồng cho một chiến sĩ an ninh cơ sở tại ấp Cầu Xây, xã Tân Lân. Đây là nguồn động viên kịp thời, giúp lực lượng an ninh cơ sở ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Lân Trần Quốc Quân cho biết, hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc trong không khí cả nước hướng về kỷ niệm ngày đất nước thống nhất. Không chỉ chăm lo sức khỏe nhân dân, chương trình còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, gắn kết quân- dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước sức khỏe đối tượng chính sách nhân dân

Động lực chính để đạt mục tiêu tăng trưởng quý II và cả năm 2026
(Ngày Nay) - Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, trong quý I/2026, nền kinh tế ghi nhận mức tăng trưởng GDP khá tích cực đạt 7,83%, nhưng vẫn chưa đạt mục tiêu kịch bản đề ra là 9,1%. Kết quả này tuy thấp hơn kịch bản đề ra nhưng trong bối cảnh hiện nay, đây vẫn là điểm sáng trên bản đồ tăng trưởng thế giới.
Hợp tác giữa Trung tâm Thông tin UNESCO và Art Nation
(Ngày Nay) - Sự tham gia của Unesco Center of Information - Trung tâm Thông tin Unesco (Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam) trong vai trò đơn vị bảo trợ cho Art Nation hứa hẹn tạo nên một điểm giao thoa ý nghĩa giữa học thuật và truyền thông, giữa việc phát huy giá trị văn hóa với thực hành nghệ thuật đương đại.
Khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026
(Ngày Nay) - Tối 17/4, tại Quảng trường Hùng Vương (phường Việt Trì), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ tổ chức Chương trình khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa – Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Linh thiêng nguồn cội – Đất Tổ Hùng Vương”.
TPHCM: Khuyến đọc tại khu dân cư
(Ngày Nay) -Trong khuôn khổ các hoạt động Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4) lần thứ 5 năm 2026, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM phối hợp với phường Cát Lái tổ chức hội sách với chủ đề: “Tuần đọc sách cộng đồng - mỗi người một cuốn sách”.
Vẫn còn 68 mã cổ phiếu bị cắt margin
(Ngày Nay) - Báo cáo cập nhật đến ngày 16/4 của Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE), hiện vẫn ghi nhận 68 mã cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin). Con số này cho thấy, bên cạnh sự phục hồi cục bộ của thị trường, chất lượng tài chính của một bộ phận doanh nghiệp niêm yết vẫn còn nhiều vấn đề cần lưu ý.
Bộ trưởng Tài chính Thụy Sĩ khiếu nại chatbot Grok
(Ngày Nay) - Bộ trưởng Tài chính Thụy Sĩ Karin Keller-Sutter mới đây đã chính thức khiếu nại về hành vi lạm dụng trực tuyến liên quan đến chatbot Grok AI. Đây là một tín hiệu mạnh mẽ trước tình trạng nạn lạm dụng kỹ thuật số và đặt ra những câu hỏi về việc xây dựng cơ sở pháp lý quản lý chatbot.
Iran dọa phong tỏa eo biển Hormuz nếu Mỹ vi phạm lệnh ngừng bắn
(Ngày Nay) - Ngày 18/4, giới chức Iran cảnh báo nước này có thể đóng lại eo biển Hormuz nếu Mỹ duy trì lệnh phong tỏa các cảng của nước này. Tuyên bố được đưa ra sau khi tuyến hàng hải huyết mạch này vừa được mở lại trong bối cảnh lệnh ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Liban có hiệu lực.