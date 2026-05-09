Châu Phi phối hợp diễn tập ứng phó mối đe dọa y tế xuyên biên giới

(Ngày Nay) - Ngày 8/5, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ cùng các đối tác khu vực đã khai mạc cuộc diễn tập mô phỏng ứng phó dịch sốt Lassa tại thành phố Cotonou của Benin nhằm tăng cường năng lực giám sát, phối hợp và phản ứng y tế tại khu vực Tây Phi.
Chương trình diễn tập được tổ chức với sự phối hợp của Mạng lưới Dịch tễ học thực địa châu Phi (AFENET), Trung tâm Giám sát và Kiểm soát Dịch bệnh khu vực của Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS), Hiệp hội Quốc tế các Viện Y tế Công cộng Quốc gia và Tổ chức Dịch vụ Phòng thí nghiệm Tích hợp. Tham gia diễn tập có các cán bộ giám sát dịch tễ và chuyên gia phòng thí nghiệm đến từ Benin, Mali, Togo, Ghana, Nigeria, Mauritania và Burkina Faso.

Các nội dung tập trung đánh giá hệ thống xét nghiệm, công tác phòng chống lây nhiễm, truyền thông rủi ro, huy động cộng đồng và cơ chế phối hợp y tế xuyên biên giới trong trường hợp bùng phát dịch bệnh.

Theo truyền thông địa phương, ban tổ chức cho biết cuộc diễn tập do Cố vấn phát triển lực lượng y tế khu vực Tây Phi của CDC Mỹ, Tiến sĩ Kerton Victory điều phối, nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó và tăng cường phối hợp khu vực trước các mối đe dọa y tế xuyên biên giới. Phía Benin nhấn mạnh hợp tác khu vực và phối hợp đa ngành đóng vai trò thiết yếu trong ứng phó với các bệnh truyền nhiễm mới nổi.

Sốt Lassa là bệnh sốt xuất huyết do virus gây ra, lưu hành tại nhiều quốc gia Tây Phi và thường xuyên bùng phát theo mùa. Diễn biến của dịch bệnh tiếp tục đặt ra yêu cầu cấp thiết về tăng cường hợp tác khu vực, nâng cao năng lực giám sát dịch tễ, đồng thời củng cố hệ thống y tế công cộng nhằm chủ động ứng phó và kiểm soát dịch bệnh hiệu quả hơn.

