Đếm ngược chung kết DIFF 2026: Những bí mật đầu tiên được bật mí

(Ngày Nay) - Chỉ còn chưa đầy một tuần đến đêm chung kết Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng DIFF 2026 do UBND TP Đà Nẵng phối hợp cùng Tập đoàn Sun Group tổ chức, những “quân bài” đầu tiên của màn tranh tài cuối cùng đã dần được hé lộ. Hai đội pháo hoa Trung Quốc và Bồ Đào Nha đang bắt đầu những công đoạn chuẩn bị, trong khi dàn nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam sẵn sàng tạo nên một “siêu concert”, hứa hẹn khép lại mùa DIFF All-Stars bằng đêm hội bùng nổ nhất mùa hè.

Trung Quốc - Bồ Đào Nha sẵn sàng bùng nổ

Sau năm đêm thi đầy kịch tính, Ban Tổ chức đã chính thức công bố hai đội pháo hoa xuất sắc nhất góp mặt trong đêm chung kết DIFF 2026 là Jiangxi Yangfeng Art Display Co., Ltd (Trung Quốc) và Macedos Pirotecnia (Bồ Đào Nha). Đây đều là những đại diện hàng đầu của làng pháo hoa thế giới, vượt qua nhiều đối thủ mạnh để bước vào cuộc đua cuối cùng tìm kiếm ngôi vô địch của DIFF 2026.

Quyết định được Hội đồng giám khảo thống nhất tuyệt đối dựa trên các tiêu chí về ý tưởng và chủ đề màn trình diễn, tính sáng tạo trong hiệu ứng pháo hoa, sự đồng bộ giữa âm nhạc và pháo hoa, chất lượng phần kết cũng như cảm xúc tổng thể mà mỗi đội mang lại.

Trở lại đêm chung kết năm nay, đại diện Trung Quốc cho biết sẽ mang đến một chương trình hoàn toàn mới kéo dài khoảng 21 phút với chủ đề tôn vinh Đà Nẵng – thành phố du lịch an toàn, hiện đại và thân thiện. Được xây dựng trên nền 10 ca khúc nổi tiếng, màn trình diễn sẽ giới thiệu hình ảnh một Đà Nẵng trẻ trung, năng động thông qua ngôn ngữ của ánh sáng và âm nhạc. Đại diện đội thi chia sẻ, việc ba năm liên tiếp góp mặt ở chung kết DIFF là niềm tự hào lớn, vì vậy họ mong muốn dành tặng Ban Tổ chức và khán giả một màn trình diễn đặc biệt như lời tri ân cho sự đồng hành trong suốt những năm qua.

Trong khi đó, Macedos Pirotecnia của Bồ Đào Nha tiếp tục phát huy thế mạnh kể chuyện bằng pháo hoa - yếu tố từng giúp đội giành giải Sáng tạo nhất tại DIFF 2025 và chinh phục khán giả trong mùa giải năm nay. Ở vòng loại, đội gây ấn tượng khi tái hiện hình ảnh lũy tre Việt Nam trên nền ca khúc Dòng máu Lạc Hồng, tạo nên một trong những khoảnh khắc giàu cảm xúc nhất DIFF 2026.

Bước vào đêm chung kết, đội Bồ Đào Nha sẽ mang đến màn trình diễn mang tên "United Horizons: The Symphony of Convergence" (Những chân trời kết nối: Bản giao hưởng của hội tụ). Tiếp nối câu chuyện từ phần thi "Beyond the Horizon", đội sẽ dẫn dắt khán giả qua hành trình khám phá một Đà Nẵng hội tụ giữa thiên nhiên, văn hóa và đổi mới sáng tạo. Những bản nhạc giàu năng lượng cùng các hiệu ứng pháo hoa độc đáo sẽ tạo nên màn kết bùng nổ, truyền tải hình ảnh một thành phố đang vươn mình mạnh mẽ để kết nối với thế giới.

"Siêu concert" quy tụ dàn sao hạng A

Không chỉ là cuộc so tài của hai đội pháo hoa xuất sắc nhất, đêm chung kết DIFF 2026 còn được chờ đợi bởi đại nhạc hội quy tụ những tên tuổi hàng đầu của làng nhạc Việt, hứa hẹn mang đến trải nghiệm nghệ thuật trọn vẹn trước khi bầu trời sông Hàn bừng sáng.

Theo Ban Tổ chức, đêm chung kết sẽ quy tụ những tên tuổi hàng đầu của làng nhạc Việt. Mỹ Tâm - "họa mi tóc nâu" với nguồn năng lượng bùng nổ và sức hút bền bỉ hứa hẹn sẽ mang đến những tiết mục khuấy động mọi tầng cảm xúc của khán giả. Tùng Dương, một trong những giọng ca nội lực hàng đầu Việt Nam, cũng sẽ góp mặt trong đêm chung kết DIFF 2026.

Bên cạnh đó, Isaac sẽ "đốt nóng" sân khấu bằng phong cách trình diễn trẻ trung, hiện đại cùng những vũ đạo sôi động. Bùi Lan Hương mang đến màu sắc dream-pop quyến rũ, trong khi Thu Hằng góp thêm những giai điệu trong trẻo để hoàn thiện bức tranh âm nhạc đa sắc màu của đêm hội. Đồng hành cùng chương trình là bộ đôi MC Đức Bảo và Phí Linh.

DIFF 2026 được đánh giá là mùa giải "All-Stars" đặc biệt nhất kể từ khi lễ hội ra đời khi quy tụ những đội pháo hoa từng nhiều lần vô địch hoặc đoạt giải cao tại các đấu trường quốc tế. Chất lượng chuyên môn vượt trội khiến gần như mỗi đêm thi đều được ví như một "trận chung kết sớm", góp phần đưa khán đài DIFF liên tục kín chỗ trong suốt mùa lễ hội. Sức hút ấy tiếp tục khẳng định vị thế của DIFF sau khi được tạp chí Travel + Leisure bình chọn vào Top 9 lễ hội đáng trải nghiệm nhất hành tinh, đồng thời góp phần đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến hàng đầu của du khách trong nước và quốc tế.

Hệ thống giải thưởng DIFF 2026 cũng sẽ được công bố ngay trong đêm chung kết, bao gồm:

● Giải Quán quân DIFF 2026: 20.000 USD, Cúp và Giấy chứng nhận

● Giải Á quân DIFF 2026: 10.000 USD, Cúp và Giấy chứng nhận

● Giải Đội được yêu thích nhất (do khán giả bình chọn): 5.000 USD và Giấy chứng nhận

● Giải Sáng tạo: 5.000 USD và Giấy chứng nhận

● Giải Triển vọng: 5.000 USD và Giấy chứng nhận

Đêm chung kết sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV1 - Đài truyền hình Việt Nam vào lúc 20 giờ 10 phút ngày 11/7/2026.