Chủ tịch nước: Xây dựng Lực lượng vũ trang Quân khu 3 chính quy, tinh nhuệ

(Ngày Nay) - Sáng 28/10, tại Hải Phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Bộ Quốc phòng đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu (31/10/1945 - 31/10/2025) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất.

Chủ tịch nước Lương Cường dự và phát biểu chỉ đạo.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lẵng hoa chúc mừng.

Cùng dự có các nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Thị Kim Ngân; các Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Dự buổi lễ còn có Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các Phó Thủ tướng Chính phủ: Lê Thành Long, Bùi Thanh Sơn; Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương; cùng các Ủy viên Trung ương Đảng là lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; cán bộ, chiến sĩ Quân khu 3…

Nêu cao tinh thần “Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hy sinh, chiến thắng”

Trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Lương Văn Kiểm, Tư lệnh Quân khu 3 cho biết, sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, để bảo vệ thành quả cách mạng, ngày 31/10/1945 Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, đã ban hành quyết định thành lập Chiến khu 2, Chiến khu 3 gồm hầu hết các tỉnh Đồng bằng châu thổ sông Hồng. Đây là sự kiện lịch sử quan trọng đánh dấu sự ra đời, trưởng thành, lớn mạnh của Lực lượng vũ trang Quân khu. Do yêu cầu nhiệm vụ của các giai đoạn cách mạng, Chính phủ, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng đã nhiều lần sáp nhập, chia tách với các tên gọi: Liên khu 3, Quân khu Tả Ngạn, Quân khu Hữu Ngạn và Quân khu 3 hiện nay. Để tổng kết, đánh giá sự trưởng thành, lớn mạnh của lực lượng vũ trang, thể theo nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân vùng Đồng bằng châu thổ sông Hồng, ngày 27/7/2005, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành quyết định lấy ngày 31/10/1945 là Ngày truyền thống của Lực lượng vũ trang Quân khu 3.

Ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành vẻ vang của Lực lượng vũ trang Quân khu 3 - một trong những đơn vị có bề dày truyền thống anh hùng, gắn bó mật thiết với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Thiếu tướng Lương Văn Kiểm nhấn mạnh, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu 3 luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; kiên cường vượt qua gian khổ, hy sinh, góp phần cùng toàn quân, toàn dân làm nên những thắng lợi vĩ đại của dân tộc. Bước vào thời kỳ hòa bình, lực lượng tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; là lực lượng nòng cốt trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, Lực lượng Vũ trang Quân khu 3 đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng 2 Huân chương Sao Vàng, 3 Huân chương Hồ Chí Minh, 5 Huân chương Độc lập, 1 Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và nhiều phần thưởng cao quí khác.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường gửi đến các tướng lĩnh, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, các đồng chí thương, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với nước; cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu 3 qua các thời kỳ lời thăm hỏi ân cần và lời chúc tốt đẹp nhất.

Chủ tịch nước nêu rõ, trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, thường xuyên, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; sự thương yêu, đùm bọc của nhân dân, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu 3 luôn giữ vững, phát huy cao độ truyền thống lịch sử oanh liệt, hào hùng của vùng đất “căn bản”, “địa linh nhân kiệt”, giàu truyền thống lịch sử, văn hóa châu thổ sông Hồng và của dân tộc Việt Nam; tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; đoàn kết gắn bó, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, anh dũng chiến đấu, lập nhiều chiến công xuất sắc, cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân giành những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa và làm tròn nghĩa vụ quốc tế vẻ vang.

Điểm lại những chiến công hiển hách của Lực lượng vũ trang Quân khu 3 trong các cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Chủ tịch nước khẳng định, dù trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, Lực lượng vũ trang Quân khu 3 luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó máu thịt với nhân dân; đoàn kết, kỷ luật nghiêm minh, mưu trí, sáng tạo, dũng cảm, quyết chiến, quyết thắng, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và đơn vị bạn, cùng nhân dân lập nên những chiến công hiển hách, xây đắp nên truyền thống “Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hy sinh, chiến thắng”, góp phần phần tô thắm truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Thay mặt, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những thành tích, đóng góp to lớn của Lực lượng vũ trang Quân khu 3 trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc trong suốt 80 năm qua.

Bảo đảm cho Lực lượng vũ trang Quân khu luôn sẵn sàng chiến đấu thắng lợi

Trong bối cảnh, tình hình thế giới, khu vực dự báo sẽ tiếp tục diễn biến rất phức tạp, tình hình trong nước dù đạt được những thành tựu to lớn, nhưng cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức và để hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới của dân tộc, Chủ tịch nước đề nghị Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và Lực lượng vũ trang Quân khu 3 tập trung xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu; quán triệt, triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu nhiệm kỳ 2025-2030, xây dựng Đảng bộ Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, gắn với xây dựng các cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, các tổ chức vững mạnh xuất sắc, hoạt động có hiệu quả, đúng chức năng, nhiệm vụ. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và Lực lượng vũ trang Quân khu 3 tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; gương mẫu thực hiện tốt các quy định về nêu gương, chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Chủ tịch nước yêu cầu quán triệt sâu sắc tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh; các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, nhất là đường lối quân sự, quốc phòng, đối ngoại và Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xây dựng Lực lượng vũ trang Quân khu cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; nắm chắc, đánh giá và dự báo đúng tình hình, tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các chủ trương, đối sách, giải pháp đúng, trúng, kịp thời, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo Tổ quốc “từ sớm”, “từ xa”, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước.

Chủ tịch nước cho rằng cần tiếp tục triển khai hiệu quả chủ trương điều chỉnh tổ chức Lực lượng vũ trang Quân khu 3 theo hướng “tinh, gọn, mạnh, hiện đại”; tập trung phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; nâng cao khả năng tác chiến, quản lý, chỉ huy điều hành trong môi trường số.

Cùng với đó, Chủ tịch nước lưu ý cần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết thống nhất cao, đổi mới phương pháp để nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, kịp thời rút kinh nghiệm các cuộc chiến tranh, xung đột quân sự trên thế giới gần đây và đang diễn ra hiện nay; chủ động kịp thời điều chỉnh nội dung, phương pháp huấn luyện, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ và khả năng chiến đấu, bảo đảm cho Lực lượng vũ trang Quân khu 3 luôn sẵn sàng chiến đấu cao và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống. Quân khu tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, dân quân tự vệ vững mạnh rộng khắp, làm nòng cốt trong ứng phó xử lý hiệu quả các tình huống về an ninh, chính trị, an ninh phi truyền thống.

Mặt khác, Chủ tịch nước nhấn mạnh cần chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt; thực hiện tốt chức năng đội quân công tác, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và “thế trận lòng dân” vững chắc; kịp thời xử lý có hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để các địa phương phát triển kinh tế - xã hội.

Với truyền thống vẻ vang và những chiến công, thành tích của Lực lượng vũ trang Quân khu 3 đã đạt được trong 80 năm qua, Chủ tịch nước mong muốn và tin tưởng rằng toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ và người lao động Lực lượng vũ trang Quân khu 3 sẽ giữ vững và phát huy truyền thống vẻ vang “Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hy sinh, chiến thắng”, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa, đưa đất nước tự tin bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh và thịnh vượng của dân tộc Việt Nam.

Tại Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường đã trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Quân khu 3, Bộ Quốc phòng đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.