Công an Đà Nẵng mang Trung thu đến với trẻ em vùng biên

(Ngày Nay) - Ngày 2/10, hơn 50 chiến sĩ, đoàn viên Công an thành phố Đà Nẵng đã vượt đoạn đường gần 200km đầy gian nan, vất vả đến xã biên giới giáp nước bạn Lào để mang yêu thương mùa trung thu đến các em nhỏ vùng cao.

Xã La Êê là một xã biên giới thuộc huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam (cũ) nay thuộc thành phố Đà Nẵng, vì nằm ở nơi địa hình xa xôi, cách trở nên đời sống của người dân ở đây còn gặp nhiều khó khăn. Nhiều em nhỏ tại đây luôn ước mơ có được một mùa trung thu trọn vẹn, ấm áp.

Thực hiện theo kế hoạch của Ban Giám đốc Công an thành phố, chương trình thiện nguyện được tổ chức nhằm chia sẻ khó khăn với trẻ em vùng sâu vùng xa, nơi điều kiện kinh tế còn nhiều hạn chế.

Đoàn đã phối hợp với chính quyền địa phương trao tặng 600 suất quà Trung thu cho các em thiếu nhi địa phương tại điểm trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học La Êê.

Những phần quà tuy không quá lớn về vật chất nhưng mang nặng nghĩa tình, thể hiện tinh thần "lá lành đùm lá rách", mong muốn góp phần động viên tinh thần và mang đến cho các em một Tết Trung thu trọn vẹn, ấm áp hơn.

Không khí Trung thu thêm phần rộn ràng khi Đồn Biên phòng La Êê tổ chức các tiết mục múa lân, văn nghệ đặc sắc, thu hút đông đảo các em nhỏ và người dân trong xã đến tham gia. Tiếng trống lân rộn ràng, những ánh mắt rạng rỡ, nụ cười hồn nhiên của các em nhỏ là minh chứng rõ ràng nhất cho thành công và ý nghĩa của chương trình.

Chung tay cùng lực lượng công an trong hành trình thiện nguyện lần này còn có hoa hậu Võ Thị Thục Uyên – Hoa hậu Trí tuệ, Hoa hậu Thương hiệu Việt Nam. Cô cùng những người bạn đã kêu gọi đóng góp, đồng hành cùng chương trình để mang thêm nhiều phần quà và niềm vui cho các em nhỏ nơi vùng cao biên giới.

Đại úy Lê Duy, Đại diện Thanh niên Công an thành phố Đà Nẵng chia sẻ: “Chương trình được tổ chức theo kế hoạch của Ban giám đốc, hàng năm Đoàn Thanh niên Công an thành phố thường xuyên kêu gọi đóng góp, tổ chức các hoạt động vì cộng đồng, nhằm chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, nhất là tại các vùng sâu vùng xa, biên giới”.

Chuyến đi không chỉ là dịp để các cán bộ, chiến sĩ trẻ thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng mà còn là hành trình lan tỏa yêu thương, góp phần gắn kết tình quân dân nơi vùng biên giới xa xôi của Tổ quốc.

Qua đó, hình ảnh người chiến sĩ Công an Nhân dân ngày càng trở nên gần gũi, thân thiện trong lòng người dân, đặc biệt là các em nhỏ – những mầm non tương lai của đất nước.