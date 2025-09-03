Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Starworld nhận kỷ niệm chương UNESCO, khẳng định vai trò tiên phong của doanh nghiệp văn hóa Việt Nam

(Ngày Nay) - Tại Hội nghị quốc tế về Bảo tồn di sản và Phát triển công nghiệp văn hóa, diễn ra sáng 22/8 tại trụ sở UNESCO Paris (Cộng hòa Pháp), Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Starworld đã được trao Kỷ niệm chương “Vì những đóng góp cho hoạt động UNESCO” và danh hiệu “Doanh nghiệp văn hóa UNESCO 2025” . Đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với một đơn vị không ngừng dấn thân, đặt công nghệ số vào trung tâm của việc bảo tồn và phát triển văn hóa đương đại.

Đồng thời tại hội nghị, đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Starworld đã trình bày tham luận với chủ đề “Truyền thông và sứ mệnh vì sự phát triển bền vững của nhân loại – Truyền tải Văn hóa & Sự sáng tạo trong chu kỳ phát triển mới với AI”. Tham luận nhấn mạnh, truyền thông, dù ở bất kỳ thời đại nào, luôn là công cụ mạnh mẽ để kiến tạo công bằng xã hội, là kênh truyền tải văn hóa và cũng là không gian sáng tạo.

Nếu trước đây báo chí, phát thanh, truyền hình đóng vai trò “người gác cổng”, kiểm chứng sự thật, định hình dư luận, thì nay với sự bùng nổ của Internet và mạng xã hội, mỗi cá nhân đều có thể trở thành một kênh truyền thông độc lập. Điều này mở ra cơ hội dân chủ hóa thông tin, nhưng cũng đi kèm nguy cơ lan truyền tin giả, thông tin độc hại, đòi hỏi báo chí chuyên nghiệp phải chuyển đổi vai trò: không còn kiểm soát, mà kiến tạo nền tảng vững chắc cho sự thật và phân tích sâu sắc.

Trước ngưỡng cửa của trí tuệ nhân tạo, đại diện Starworld phân tích: "AI vừa là công cụ hỗ trợ báo chí điều tra, dự báo xung đột, nhận diện sớm các bất ổn xã hội, vừa là công cụ bảo tồn văn hóa. AI có thể số hóa và tái hiện di sản, dịch văn bản cổ, tạo bảo tàng ảo, thậm chí hỗ trợ sáng tạo nghệ thuật theo hướng hợp tác giữa con người và máy móc".\

Nhưng đồng thời, AI cũng tiềm ẩn rủi ro từ deepfake tinh vi, đến sự giám sát tràn lan và nguy cơ đồng nhất văn hóa nếu thuật toán bị chi phối bởi một nhóm nhỏ. Chính vì vậy, truyền thông trong chu kỳ phát triển mới phải vừa tận dụng sức mạnh của AI, vừa kiến tạo “vùng an toàn nhân văn” để bảo vệ sự đa dạng văn hóa, quyền riêng tư và tự do thông tin.

Trong phát biểu tại UNESCO Paris, đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Starworld xhia sẻ: “Công nghệ không chỉ là công cụ, mà còn là cầu nối để văn hóa dân tộc tiếp cận toàn cầu, đảm bảo tính độc lập văn hóa song hành với phát triển kinh tế – xã hội”. Quan điểm này phản ánh đúng định hướng văn hóa Việt Nam, xây dựng nền công nghiệp văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc, gắn kết di sản với sáng tạo đương đại và hội nhập quốc tế.

Từ thực tiễn hoạt động, Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Starworld cung cấp cách ứng dụng AI và nền tảng số để tái tạo nội dung văn hóa, mang lại trải nghiệm tương tác cho công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ và khán giả quốc tế. Cách tiếp cận này vừa mở rộng không gian sáng tạo, vừa góp phần thực hiện sứ mệnh UNESCO: kiến tạo một thế giới công bằng hơn, đa dạng hơn và sáng tạo hơn cho tất cả mọi người.

Việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Starworld được vinh danh tại Hội nghị quốc tế về Bảo tồn di sản và Phát triển công nghiệp văn hóa không chỉ khẳng định thành tựu riêng của một doanh nghiệp văn hóa, mà còn minh chứng cho sự trưởng thành của các đơn vị văn hóa Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa. Đây là dấu hiệu cho thấy văn hóa Việt Nam, với sự đồng hành của công nghệ và doanh nghiệp, đủ sức tự tin bước vào “chu kỳ phát triển mới” cùng nhân loại.