Khai mạc trưng bày tranh "Dân Tộc Tự Hào" tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

(Ngày Nay) - Ngày 21/9, tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám phối hợp cùng doanh nghiệp sáng tạo TiredCity tổ chức khai mạc trưng bày tranh với chủ đề “Dân Tộc Tự Hào”.
Triển lãm được tổ chức tại di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám nên cũng thu hút nhiều du khách quan tâm đến sự kiện.
Chia sẻ tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Mai, Trưởng phòng Nghiên cứu sưu tầm - Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết, thông qua triển lãm tranh “Dân Tộc Tự Hào”, Ban tổ chức mong muốn đem đến cho công chúng cái nhìn đầy yêu thương về đất nước và con người Việt Nam xinh đẹp, thân thiện. Bà nhấn mạnh: “Tại đây, chúng ta sẽ bắt gặp những hình ảnh, nụ cười hồn nhiên của các em nhỏ, niềm hân hoan trong cuộc sống lao động hằng ngày ở nhiều ngành nghề, được các họa sĩ khắc họa bằng cảm xúc chân thành và sự sáng tạo nghệ thuật”. Đồng thời, bà cũng cho rằng, Văn Miếu - Quốc Tử Giám không chỉ là nơi tôn vinh truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, mà ngày nay còn trở thành không gian sáng tạo, nơi đồng hành cùng các nghệ sĩ trẻ trong việc lan tỏa những giá trị văn hóa, nghệ thuật đến đông đảo công chúng.

Đại diện các họa sĩ trẻ tham gia trưng bày, họa sĩ Hồng Hoa tác giả của tác phẩm “Khung thêu của mẹ” (được lấy cảm hứng từ nghề thợ may của mẹ) bày tỏ niềm xúc động khi tranh của mình được lựa chọn giới thiệu, trưng bày. Họa sĩ cho biết, với bản thân, mỗi bức tranh là một câu chuyện gắn với tình yêu quê hương, niềm tự hào về độc lập, hòa bình và dân tộc. “Thông qua tác phẩm, tôi mong muốn được góp phần lan tỏa tình yêu nước đến nhiều người hơn, nhiều nơi hơn”, họa sĩ chia sẻ.

Vinh danh các hoạ sĩ trẻ có tranh tham gia triển lãm.

Trưng bày giới thiệu 40 tác phẩm của 39 họa sĩ đến từ nhiều vùng miền trên cả nước, thể hiện niềm tự hào về lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam. Mỗi tác phẩm mang một câu chuyện riêng, khắc họa những ký ức tuổi thơ giản dị, hình ảnh quen thuộc trong lao động và đời sống hằng ngày, đồng thời phản ánh sự đa dạng văn hóa, phong tục tập quán của các vùng miền.

Thông qua ngôn ngữ hội họa, các tác giả đã thể hiện tình cảm sâu sắc với quê hương, đất nước, góp phần lan tỏa tình yêu Tổ quốc đến công chúng, đặc biệt là giới trẻ.

Chuỗi tác phẩm hợp thành một không gian thị giác nơi ký ức, hiện tại và khát vọng cùng giao thoa. Trên từng nét vẽ là tình yêu quê hương, đất nước, lời tri ân dành cho các thế hệ đi trước và niềm tin vào một tương lai tươi sáng mà thế hệ trẻ tiếp tục gìn giữ và phát huy.

Theo Ban tổ chức, sự kiện không chỉ mang đến trải nghiệm nghệ thuật mới mẻ, mà còn góp phần lan tỏa những câu chuyện lịch sử, những giá trị văn hóa vượt qua không gian địa lý và khoảng cách thế hệ, để nghệ thuật trở thành cầu nối giao lưu, gắn kết cộng đồng. Đây cũng là dịp để nghệ thuật đương đại đến gần hơn với công chúng, khơi gợi niềm tự hào dân tộc trong đời sống thường ngày.

Triển lãm “Dân Tộc Tự Hào” mở cửa đón khách từ ngày 21- 30/9/2025.

