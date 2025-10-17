Cứu sống trẻ mắc bệnh hiếm, chỉ gặp ở 0,1% dân số

(Ngày Nay) - Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP Hồ Chí Minh) vừa điều trị thành công cho bé gái 11 tuổi bị viêm cơ tim tối cấp, sốc tim kèm bất thường mạch vành hiếm gặp.

Trước đó, bé gái T.T.A (11 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) chạy thể dục buổi sáng được khoảng 300m thì cảm giác mệt. Sau khi về nhà nghỉ ngơi, bé gái mệt nhiều hơn, lơ mơ, tím tái, sốt và được nhập viện tại bệnh viện địa phương. Tại đây, các bác sĩ ghi nhận bé gái lơ mơ, môi tái, nồng độ oxy máu chỉ còn 84%, mạch không bắt được, huyết áp không đo được, được xử trí đặt nội khí quản thở máy, sử dụng các thuốc vận mạch Adrenaline, Noradrenaline, Dobutamin và kháng sinh.

Trong quá trình hồi sức, bé gái ngưng tim 1 lần, sau đó có lại nhịp tim. Kết quả cận lâm sàng cho thấy, bệnh nhi bị phù phổi cấp, giãn tim, hở van 2 lá trung bình. Sau điều trị 4 ngày, tình trạng bệnh nhi không cải thiện nên được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng TP Hồ Chí Minh.

Thời điểm tiếp nhận, bệnh nhi lơ mơ, môi tái, mạch nhẹ, thở máy. Xét nghiệm men tim cho thấy, chỉ số CK-MB tăng cao (dấu hiệu tổn thương cơ tim), phân suất tống máu EF (khả năng bơm máu của tim) còn 30 - 32% (bình thường EF 60 - 80%). Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi viêm cơ tim tối cấp, sốc tim, viêm phổi, phù phổi và xử trí bằng cách tiếp tục thở máy, thuốc vận mạch, kháng sinh, điều chỉnh điện giải toan kiềm, lợi tiểu… Sau gần 2 tuần điều trị, trẻ cải thiện dần, giảm và ngưng các thuốc vận mạch, tình trạng viêm phổi cải thiện, cai dần máy thở.

Tuy nhiên sau khi rút máy thở, trẻ xuất hiện thở mệt, tím tái, phổi xuất hiện tình trạng phù phổi cấp nên được đặt lại nội khí thở máy, dùng thuốc vận mạch, lợi tiểu. Trẻ được siêu âm tim và chụp DSA (số hóa xóa nền) mạch máu tim, phát hiện bất thường xuất phát của động mạch vành trái đi từ xoang vành phải (bình thường động mạch vành trái xuất phát từ xoang vành trái) và đi vào nội thành động mạch chủ, nên dự kiến sẽ tiến hành mổ sửa chữa mạch vành.

Kết quả sau 1 tuần mổ tái tạo sửa chữa động mạch vành trái, trẻ phục hồi dần, rút được các ống dẫn lưu, cai máy thở thành công, tỉnh táo, không cần dùng thuốc vận mạch, thở khí trời.

Theo bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng TP Hồ Chí Minh, đây là trường hợp hiếm gặp trong tim mạch nhi. Dị dạng động mạch vành xuất phát bất thường từ xoang đối bên của động mạch chủ là bất thường hiếm gặp (chỉ khoảng 0,1% dân số) nhưng rất nguy hiểm bởi nguy cơ đột tử rất cao. Cho đến nay, y văn trên thế giới mới chỉ ghi nhận 12 trường hợp dị dạng động mạch vành tương tự được báo cáo.

Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến khuyến cáo, những trẻ đột ngột than mệt khi gắng sức hoặc ngất, phụ huynh cần đưa trẻ đi đến cơ sở y tế có chuyên khoa tim mạch để kiểm tra vấn đề tim và các mạch máu tim để phát hiện sớm các bất thường mạch máu tim như mạch vành, động mạch chủ, động mạch phổi, van tim và rối loạn dẫn truyền tim, từ đó được can thiệp xử trí kịp thời.