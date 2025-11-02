Đại Bảo tàng Ai Cập - biểu tượng mới của nền văn minh cổ đại

(Ngày Nay) - Sau hơn 20 năm xây dựng, tối 1/11, Ai Cập chính thức khánh thành Đại Bảo tàng Ai Cập (GEM) – công trình văn hóa được xem là đồ sộ nhất thế kỷ 21 của quốc gia Kim tự tháp.

Đây là bảo tàng lớn nhất thế giới trưng bày một nền văn minh duy nhất - nền văn minh Ai Cập cổ đại, đồng thời là biểu tượng cho nỗ lực hiện đại hóa ngành du lịch và bảo tồn di sản của Ai Cập.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Tổng thống Abdel-Fattah El-Sisi nhấn mạnh: “Công trình tráng lệ này là minh chứng cho tài năng và khát vọng của người Ai Cập – những người đã tạo dựng nên các kim tự tháp và viết nên lịch sử nhân loại. GEM không chỉ là một bảo tàng, mà là ngọn hải đăng của tri thức và hòa bình.”

Ông cũng ghi nhận sự hỗ trợ của Nhật Bản cùng đóng góp của các kỹ sư, nhà khảo cổ và công nhân Ai Cập trong suốt hai thập kỷ qua. Sau bài phát biểu, Tổng thống El-Sisi đã lắp mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện mô hình bảo tàng, tượng trưng cho lễ khánh thành chính thức.

Tọa lạc tại Giza, cách thủ đô Cairo 20 km và gần Quần thể Kim tự tháp Giza, GEM được khởi công năm 2005 với tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD, theo thiết kế của công ty Heneghan Peng Architects (Ireland). Công trình có diện tích 480.000 m2, trong đó khu trưng bày rộng 24.000 m2 với 12 phòng trưng bày chính, kể lại lịch sử xã hội Ai Cập cổ đại qua ba chủ đề: Vương quyền – Xã hội – Tín ngưỡng.

Bảo tàng lưu giữ hơn 100.000 hiện vật, trong đó nổi bật là thuyền năng lượng mặt trời của Pharaoh Khufu và bộ sưu tập đầy đủ 5.390 hiện vật của vua Tutankhamun. Các hiện vật được trưng bày bằng công nghệ tiên tiến, kết hợp hình ảnh 3D, thực tế ảo và ánh sáng hiện đại, mang đến trải nghiệm tương tác sống động cho du khách.

Thiết kế của GEM lấy cảm hứng từ hình khối kim tự tháp, với sảnh chính nổi bật là tượng Pharaoh Ramses II cao hơn 11 mét. Công trình tận dụng ánh sáng tự nhiên và yếu tố khí hậu để bảo vệ hiện vật giữa điều kiện sa mạc khắc nghiệt. Ngoài không gian trưng bày, GEM còn là trung tâm nghiên cứu, giáo dục và văn hóa, góp phần lan tỏa giá trị di sản Ai Cập tới thế giới.

Lễ khánh thành diễn ra trọng thể với sự tham dự của 79 đoàn chính thức, trong đó 39 đoàn do nguyên thủ, quốc vương, hoàng thân và thủ tướng các nước dẫn đầu, cùng đại diện các tổ chức khu vực và quốc tế. Sự kiện được xem là cột mốc quan trọng trong chiến lược của Ai Cập thúc đẩy du lịch – ngành kinh tế mũi nhọn – và kết nối quá khứ huy hoàng với tương lai phát triển bền vững.

Trước khi lễ khánh thành chính thức diễn ra, GEM cũng đã đón một số vị khách đặc biệt và nổi tiếng, bao gồm Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Chủ tịch nước Việt Nam Lương Cường, Tổng thống Angola João Lourenço, Tổng thống Comoros Azali Assoumani, Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam, Thủ tướng Croatia Andrej Plenković, Thủ tướng Serbia Duro Macut, Thủ tướng Liban Nawaf Salam và cựu Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki Moon.