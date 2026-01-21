Đại đoàn kết toàn dân tộc - động lực quan trọng thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

(Ngày Nay) - Sáng 21/1, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga thay mặt Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương trình bày tham luận với chủ đề: "Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc - nền tảng và động lực quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới".
Đồng chí Hà Thị Nga nêu rõ: Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn kế thừa, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc; kiên định quan điểm "dân là gốc", gắn bó mật thiết với nhân dân, tăng cường sự đồng thuận giữa các giai tầng, các dân tộc, tôn giáo, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó xây dựng khối đại đoàn kết thống nhất về ý chí, hành động.

Nhiệm kỳ qua, Đảng, Nhà nước đã tiếp tục ban hành, triển khai đồng bộ các chủ trương, chính sách, tạo nền tảng vững chắc để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đó, sự đồng thuận xã hội không ngừng được mở rộng, niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ngày càng được củng cố; tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, trách nhiệm cộng đồng được lan tỏa mạnh mẽ, phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân trong phát triển đất nước.

Đặc biệt, dưới sự lãnh đạo của Đảng, MTTQ Việt Nam đã đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn, đạt những kết quả tích cực, có sức lan tỏa sâu rộng. Thông qua những phong trào, cuộc vận động đã khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam.

MTTQ, các tổ chức thành viên ngày càng phát huy tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Thông qua các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tiếp xúc cử tri và đối thoại trực tiếp, MTTQ Việt Nam tập trung vào những vấn đề thiết thực, kịp thời tổng hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân, góp phần tháo gỡ những bức xúc trong đời sống xã hội. Qua các kênh giám sát của MTTQ, nhân dân tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, phản ánh những bất cập trong quản lý và thực thi công vụ, cung cấp thông tin giúp các cơ quan chức năng xử lý nhiều vụ việc; góp phần tạo ra những chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Tổ chức bộ máy của hệ thống MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội đã được sắp xếp, tinh gọn, đi vào hoạt động thông suốt, tạo nền tảng vững chắc cho việc tổ chức thành công Đại hội MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Khi đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của tri thức, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế sâu rộng với những cơ hội, thách thức đan xen; việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trở thành nhân tố mang ý nghĩa chiến lược, là động lực quan trọng để đất nước vượt qua thách thức, nắm bắt cơ hội, phát triển bền vững.

Để phát huy sức mạnh đó, MTTQ Việt Nam đề nghị Đảng, Nhà nước có bước đột phá toàn diện về nhận thức, chủ trương, cơ chế chính sách, tổ chức thực hiện, biến tinh thần đoàn kết thành hành động cụ thể, hiệu quả; tăng cường cơ chế thực hiện dân chủ, minh bạch, bảo đảm nhân dân tham gia ý kiến, giám sát, phản biện xã hội thực chất; đề nghị các cấp chính quyền, các ngành, các cấp thực hiện trách nhiệm giải trình rõ ràng đối với kiến nghị của nhân dân. Khi đó, đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ trở thành đòn bẩy quan trọng, thúc đẩy đất nước phát triển và vững vàng trước những biến động toàn cầu.

Để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XIV, thời gian tới, Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương xác định hơn lúc nào hết, MTTQ phải phát huy cao độ vai trò liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của các tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

MTTQ các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện nội dung, phương thức, cơ chế hoạt động, lấy các vấn đề dân sinh, dân chủ, dân quyền làm trọng tâm; nâng cao chất lượng cán bộ MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và cơ sở, kiện toàn, vận hành hệ thống tổ chức theo mô hình mới và cơ chế tổ chức theo hướng "một việc - một đầu mối - một thời hạn - một kết quả"; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; hằng năm, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cần xác định cụ thể, chủ trì thực hiện các chương trình giám sát, phản biện xã hội trong phạm vi toàn quốc đối với những vấn đề thiết thực, dự thảo luật, văn bản quy phạm pháp luật quan trọng bảo đảm hiệu quả, thực chất.

Các phong trào, cuộc vận động do MTTQ, các tổ chức thành viên chủ trì cần rõ mục tiêu, trách nhiệm, thời hạn, đo lường được kết quả, gắn với nhiệm vụ chính trị, phù hợp tình hình thực tiễn. Tập trung thực hiện mô hình tiêu biểu, thiết thực phục vụ cộng đồng. Bên cạnh đó, MTTQ cần mở rộng đối ngoại nhân dân để lan tỏa tinh thần đoàn kết, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, góp phần củng cố môi trường hòa bình, hợp tác, phát triển bền vững.

Đẩy mạnh phát huy dân chủ, quyền làm chủ của nhân dân; tiếp tục đề xuất thể chế hóa thành quy trình bắt buộc đối với phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của MTTQ trong thực hiện cơ chế: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân là chủ, tăng cường cơ chế đối thoại trực tiếp, định kỳ hằng năm tổ chức “Tháng nghe dân nói”, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số để kịp thời lắng nghe, mở rộng kết nối, tiếp nhận và phản hồi ý kiến của nhân dân 24/7 trên nền tảng Mặt trận số, để MTTQ phải thật sự là nơi người dân gửi gắm niềm tin, nơi mà mọi tiếng nói của nhân dân đều được lắng nghe và tôn trọng.

MTTQ phải thật sự là sợi dây kết nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, là nơi biến chủ trương đúng thành hành động đúng và kết quả đúng; tiếp tục là trung tâm để phát huy, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng, tinh thần đổi mới sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, tập hợp, thu hút sức mạnh của các lực lượng công nhân, nông dân, thanh niên, phụ nữ nhân sĩ trí thức, đồng bào, các tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài cùng đó góp công sức, trí tuệ cho sự phát triển của đất nước.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định chân lý: “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân; trong thế giới, không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân” và “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công”. Với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự vào cuộc tích cực của toàn dân, chúng ta hoàn toàn có cơ sở vững chắc để hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và hạnh phúc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đáp ứng sự tin tưởng và kỳ vọng của nhân dân - đồng chí Hà Thị Nga nêu rõ.

Đại hội Đảng XIV đại đoàn kết dân tộc phát triển đất nước

(Ngày Nay) - Giữa trùng khơi sóng gió, nơi tuyến đầu Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển cùng các lực lượng chấp pháp trên biển ngày đêm kiên trì thực thi pháp luật, giữ vững chủ quyền quốc gia. Từ biển xa, họ gửi trọn niềm tin và kỳ vọng son sắt hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đất nước.