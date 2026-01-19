Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng: Lan tỏa khát vọng vươn lên

(Ngày Nay) - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và Nhà nước Việt Nam, có ý nghĩa định hướng chiến lược đối với sự phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Ngày hội lớn của đất nước

Sáng 19/1, sau khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã tề tựu tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội) để tiến hành phiên họp trù bị.

Hướng đến Đại hội, trong thời gian qua, từ các con đường, ngõ phố của Thủ đô Hà Nội đến khu vực Trung tâm Hội nghị quốc gia - nơi diễn ra Đại hội XIV của Đảng - đã khoác lên mình diện mạo rực rỡ, trang trọng với sắc đỏ - vàng nổi bật của cờ Đảng, cờ Tổ quốc, pano, băng rôn khẩu hiệu chào mừng Đại hội Đảng. Với phương châm “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đột phá-Phát triển”, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra từ ngày 19-25/1/2026, với sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Công tác chuẩn bị Đại hội được tổ chức rất bài bản, chu đáo, từ nơi ăn chốn ở, phương tiện đi lại cho các đại biểu, đến các nội dung làm việc, tạo mọi điều kiện cho các đại biểu về dự Đại hội.

Là một đại biểu trẻ tham dự Đại hội, đại biểu Trần Hải Phú, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh (Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh, Bí thư Tỉnh đoàn Tây Ninh) bày tỏ sự phấn khởi, vinh dự, đại diện của tuổi trẻ tỉnh Tây Ninh tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. “Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV đã chuyển đổi số mạnh mẽ, tất cả các tài liệu đều được số hóa, thuận lợi cho các đại biểu theo dõi các nội dung Đại hội”, đại biểu Trần Hải Phú nói.

Đại biểu Trần Hải Phú kỳ vọng, Đại hội sẽ biểu quyết, thông qua các chính sách, nhất là các chủ trương, chính sách liên quan đến công tác chuyển đổi số. Bên cạnh đó là chính sách thu hút nhân tài, đặc biệt cán bộ trẻ, để giúp cán bộ mạnh dạn thể hiện bản thân, góp phần xây dựng quê hương, đất nước. Cùng với đó, đại biểu Trần Hải Phú cũng bày tỏ kỳ vọng về các chính sách ưu đãi dành cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, trong đó có các thanh niên ở tuyến biên giới, giúp thanh niên tiếp tục phát huy vai trò xung kích, năng động, làm giàu trên chính quê hương của mình.

Thông tin kịp thời, thuận lợi

Để bảo đảm thông tin về Đại hội được truyền tải kịp thời, chính xác, đầy đủ, các cơ quan thông tấn, báo chí đã mở chuyên trang, chuyên mục, tăng tần suất, đổi mới toàn diện nội dung, hình thức thông tin. Trong những ngày diễn ra Đại hội XIV của Đảng, Trung tâm Báo chí là nơi làm việc của khoảng 700 nhà báo, phóng viên, kỹ thuật viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước và quốc tế; phóng viên Việt kiều, phóng viên các chính đảng, đảng tham chính đăng ký đưa tin về Đại hội XIV.

Sáng 19/1, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến kiểm tra công tác đảm bảo hạ tầng kỹ thuật mạng phục vụ tác nghiệp báo chí tại Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng.

Tại trung tâm, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã trao đổi với các nhà báo, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí cùng đại diện lãnh đạo Trung tâm Báo chí Đại hội XIV và đề nghị các cơ quan chức năng bảo đảm hạ tầng, hệ thống mạng thông suốt trong những ngày diễn ra Đại hội XIV, tạo điều kiện để các phóng viên, nhà báo tác nghiệp hiệu quả.

Trong thời gian qua, Trung tâm Báo chí đã phối hợp với cơ quan liên quan tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí tham gia tác nghiệp, hoạt động tại Đại hội, nhất là các cơ quan báo chí chủ lực quốc gia như Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân Dân thực hiện tốt nhất vai trò là cơ quan báo chí chủ nhà, cung cấp tín hiệu truyền hình, phát thanh sạch, cung cấp ảnh cho báo chí khai thác, lan tỏa thông tin về Đại hội XIV.

Lần thứ hai liên tiếp tham gia tuyên truyền về Đại hội Đảng, nhà báo Nguyễn Hồng Nguyên (Báo Bảo vệ pháp luật) đánh giá, Trung tâm Báo chí được tổ chức và vận hành an toàn, bài bản, toàn diện. Hoạt động của Trung tâm có nhiều điểm mới, thể hiện rõ nét qua hiệu quả tác nghiệp của các nhà báo, phóng viên. Trung tâm báo chí lần này chú trọng rất cao đến các yếu tố kỹ thuật, công nghệ. Công tác hỗ trợ hậu cần, kỹ thuật cho báo chí được rút kinh nghiệm và cải tiến từng ngày.

Nhà báo Nguyễn Hồng Nguyên cũng chia sẻ niềm vinh dự, tự hào khi được tham gia công tác thông tin tại một sự kiện trọng đại của Đảng, của đất nước; qua những bài báo, bức ảnh, dòng tin lan tỏa không khí phấn khởi, hy vọng của nhân dân, tinh thần khát vọng vươn lên của đất nước.

Đảm bảo an ninh, an toàn cho Đại hội

Về công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho Đại hội, trong thời gian qua, lực lượng Công an nhân dân đã quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao nhất nhiệm vụ bảo vệ "Ngày hội lớn" từ sớm, từ xa với nhiều vòng, nhiều lớp "kiên quyết không để bị động, bất ngờ; không để xảy ra bất cứ sơ suất nào".

Không chỉ tại Hà Nội mà phạm vi cả nước, công tác bảo đảm an ninh, an toàn đã được triển khai toàn diện, đồng bộ trên tất cả các mặt công tác, chặt chẽ ngay từ khâu phòng ngừa. Toàn lực lượng chủ động thường xuyên kiểm tra, rà soát, bảo đảm bịt kín mọi sơ hở, thiếu sót; chủ động phương án xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Trước thời điểm diễn ra Đại hội, lực lượng Công an đã bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị tạo thành nhiều vòng, nhiều lớp với thế trận chặt chẽ, bảo vệ nghiêm ngặt nơi tổ chức Đại hội và địa điểm lưu trú của đại biểu dự Đại hội; triển khai các phương án kiểm soát an ninh, điều tiết phân luồng giao thông, bảo đảm an toàn phòng cháy...

Xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2026, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (K01) Bộ Công an, thành viên Tiểu ban An ninh đại hội, đã chủ động nắm, dự báo tình hình từ sớm, từ xa và phối hợp với các đơn vị chức năng khảo sát toàn diện nơi ăn ở, sinh hoạt của đại biểu, các tuyến đường di chuyển và địa điểm tổ chức đại hội.

Là đơn vị chủ công trong công tác bảo vệ, Phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế (thuộc K01) đã phối hợp các đơn vị liên quan hoàn thiện phương án kiểm soát an ninh tại hội trường đại hội và toàn bộ khu vực, địa điểm có liên quan.

Thượng tá Trần Thế Việt (Trưởng phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế) cho biết đơn vị đã luyện tập và diễn tập phương án xử lý tình huống và xây dựng kế hoạch bố trí lực lượng, phương tiện tiếp cận, bảo vệ mục tiêu theo mô hình khép kín, nhiều vòng, nhiều lớp. Bên cạnh đó, đơn vị cũng lựa chọn, trưng dụng các sĩ quan ưu tú, cán bộ có nhiều kinh nghiệm nghiệp vụ, tổ chức tập huấn và phân công nhiệm vụ theo từng tổ, đội cụ thể. Lực lượng thường xuyên rà soát, cập nhật, hoàn thiện các phương án tác chiến, kế hoạch bảo vệ và tổ chức luyện tập các phương án xử lý tình huống nghiệp vụ bảo đảm an ninh, an toàn trong mọi tình huống./.