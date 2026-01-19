Không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

(Ngày Nay) - Hôm nay (ngày 19/1), diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội XIV). Đây là một sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước ngoặt trong tiến trình phát triển của đất nước. Ngay từ sáng sớm, không khí bên trong và bên ngoài Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội đã trở nên đặc biệt. Hoà chung không khí đó, trên khắp mọi miền Tổ quốc, không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng, hướng về Đại hội XIV của Đảng lan toả mạnh mẽ.

Cán bộ, đảng viên, nhân dân, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài thể hiện niềm tin và sự kỳ vọng vào sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ diễn ra tại Thủ đô Hà Nội, từ ngày 19 - 25/1/2026, với sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trước khi bắt đầu phiên làm việc đầu tiên, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tại Họp báo quốc tế về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng chiều 14/1, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng cho biết, Đại hội sẽ dành một phút mặc niệm đồng chí cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng đã mất trong nhiệm kỳ Đại hội XIII. Đây là sự thể hiện tình cảm, lòng tri ân sâu sắc của Đại hội đối với những đóng góp to lớn của các đồng chí trong nhiệm kỳ vừa qua, cũng như cho sự nghiệp xây dựng Đảng và phát triển đất nước.

Đại hội sẽ được đón các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; các bà mẹ Việt Nam anh hùng; đại diện nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sỹ, chức sắc tôn giáo, thanh niên tiêu biểu trên mọi miền đất nước đến dự.

Chủ đề của Đại hội là: “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hoà bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.”.

Đại hội sẽ thảo luận, thông qua các văn kiện quan trọng gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc Đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025) và đề xuất định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đến nay, công tác chuẩn bị Đại hội đã hoàn thành với tinh thần đổi mới.

Về công tác chuẩn bị văn kiện, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thực hiện một bước cải cách quan trọng, tích hợp 3 báo cáo: Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội và Báo cáo xây dựng Đảng, thành một Báo cáo chính trị thống nhất, đồng bộ.

Đặc biệt, lần đầu tiên Văn kiện có chương trình hành động kèm theo, xác định rõ từng đề án, tiến độ và trách nhiệm thực hiện, đảm bảo Nghị quyết có thể thực hiện ngay sau Đại hội. Dự thảo Văn kiện đã được gửi lấy ý kiến nhân dân, thu hút gần 14 triệu ý kiến tham gia, khẳng định sự đồng thuận rất cao giữa ý Đảng, lòng dân.

Công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV được Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và Tiểu ban Nhân sự tiến hành theo đúng các quy định của Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, các quy định của pháp luật; đồng bộ, khoa học, bài bản, chặt chẽ, dân chủ, khách quan, minh bạch, phát huy dân chủ, trí tuệ; đảm bảo hài hòa, hợp lý giữa tiêu chuẩn và cơ cấu; giữa kế thừa, ổn định và đổi mới, phát triển; giữa chuyên môn đào tạo với sở trường, năng lực thực tiễn; giữa uy tín, kinh nghiệm công tác với chiều hướng phát triển.

Công tác hậu cần chuẩn bị chu đáo. Công tác đảm bảo an ninh, an toàn được triển khai quyết liệt, toàn diện. Công tác thông tin tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng được triển khai sớm, có kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể, bài bản, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân với Đại hội, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội. Theo thông tin vào ngày khai trương Trung tâm Báo chí của Đại hội (14/1), đã có 597 phóng viên, kỹ thuật viên thuộc 113 cơ quan báo chí trong nước (so với 498 phóng viên trong nước tại Đại hội XIII); 79 phóng viên, trợ lý báo chí thuộc 43 hãng thông tấn báo chí nước ngoài, phóng viên Việt kiều, phóng viên các chính đảng, đảng tham chính (so với 66 phóng viên quốc tế tại Đại hội XIII) đăng ký tham dự đưa tin về Đại hội.