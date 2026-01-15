Đại hội XIV: Tạo nền tảng cho định hướng phát triển dài hạn của Việt Nam

(Ngày Nay) - Theo cựu Đại sứ New Zealand, việc xem xét lại 40 năm Đổi mới và các cương lĩnh, nghị quyết tại Đại hội Đảng sắp tới sẽ tạo nền tảng cần thiết cho hoạch định sự phát triển dài hạn của Việt Nam.

“Việc Đảng Cộng sản Việt Nam xem xét lại 40 năm Đổi mới và các cương lĩnh, nghị quyết tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV sắp tới sẽ tạo nền tảng cần thiết cho việc hoạch định sự phát triển dài hạn của ‘quốc gia hình chữ S’ trong tương lai.”

Đây là nhận định của ông James Kember, cựu Đại sứ New Zealand tại Việt Nam giai đoạn 2006-2009, trong cuộc trả lời phỏng vấn với phóng viên tại châu Đại Dương.

Cựu Đại sứ Kember cho biết tháng 11/2025, ông vinh dự được tham gia đoàn đại biểu New Zealand đến thăm Hà Nội và tham dự nhiều cuộc hội đàm giữa hai bên, trong đó có cuộc gặp với Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tại cuộc gặp này, ông và đoàn đại biểu New Zealand đã được Phó Chủ tịch Thường trực và nhiều thành viên viên của Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam trình bày về những mục tiêu phát triển đầy tham vọng của đất nước, đặc biệt là trong bối cảnh công nghệ đang thay đổi nhanh chóng và biến đổi kinh tế toàn cầu tác động đến Việt Nam.

Ông cho biết đoàn đại biểu được nhấn mạnh rằng để đạt mục tiêu tăng trưởng hai chữ số, Việt Nam cần đặc biệt chú trọng vào công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời nhận định các quốc gia bạn bè của Việt Nam sẽ theo dõi chặt chẽ cách định hướng những vấn đề này tại Đại hội sắp tới.

Cựu Đại sứ Kember nhớ lại Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã chia sẻ rằng những thách thức trên bộ, trên biển và trong không gian mạng là rất nhiều, chưa kể đến thách thức từ tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu mà chính Việt Nam đã phải trải qua và cảm nhận rõ rệt trong những tháng gần đây.

Việc lập kế hoạch kinh tế, xã hội và chiến lược cần phải tính đến những yếu tố này trong quá trình đặt ra các mục tiêu.

Bên cạnh đó, việc bảo vệ và nâng cao đời sống người dân Việt Nam cũng là một trong những mục tiêu trọng tâm của Đảng Cộng sản Việt Nam, ngoài mục mục tiêu xây dựng các chính sách và chương trình phát triển phù hợp nhất với môi trường quốc tế đang thay đổi.

Nhận định về vị thế và uy tín hiện nay của Việt Nam trên trường quốc tế, cựu Đại sứ Kember cho rằng với việc Việt Nam trong 5 năm qua liên tục nâng cấp quan hệ lên cấp độ đối tác chiến lược toàn diện với các cường quốc hàng đầu và tăng từ 2 mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện cách đây 10 năm lên 14 mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện như hiện nay, có thể thấy mục tiêu và quyết tâm lớn của Việt Nam.

Theo ông, điều này phản ánh mức độ hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực của quan hệ song phương, gồm chính trị, chiến lược, kinh tế và giao lưu nhân dân.

Theo cựu Đại sứ Kember, định hướng này phải đi kèm với sự minh bạch, tin cậy, chiều sâu và hành động cụ thể. Ông cho rằng các mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện không nhất thiết phải giống nhau, song cần có chương trình hợp tác rõ ràng và kế hoạch triển khai cụ thể.

Đáng chú ý, Việt Nam hiện đã thiết lập nhiều mối quan hệ đối tác chiến lược, qua đó cho thấy sự quan tâm của Việt Nam trong việc nâng cao mức độ tương tác và làm sâu sắc quan hệ với các đối tác.

Đánh giá về quan hệ Việt Nam-New Zealand, cựu Đại sứ Kember cho rằng dù cả hai nước vẫn nhất quán coi trọng các mối quan hệ kinh tế và chiến lược với những cường quốc hàng đầu thế giới, song những diễn biến gần đây cho thấy Việt Nam và New Zealand cần nỗ lực nhiều hơn nữa để củng cố quan hệ với các đối tác khác, đặc biệt là các nước láng giềng.

Theo ông, dù các đối tác này có thể không hoàn toàn bù đắp được những khoảng trống do các thay đổi lớn trong các điều khoản thương mại tạo ra, song hợp tác khu vực chính là “chìa khóa” để xây dựng các mối quan hệ an ninh vững chắc, từ đó tạo nền tảng cho các hoạt động trao đổi trên những lĩnh vực khác.

Cựu Đại sứ Kember cho rằng những nỗ lực chung của hai nước trong việc giải quyết các thách thức về khí hậu và an ninh, bảo vệ sự lưu thông của các tuyến đường hàng hải, duy trì đối thoại chính trị và an ninh ở mức độ cao đều là một phần của sự kết hợp này.

Tựu chung lại, nhu cầu hiểu biết và hợp tác với các đối tác khu vực ngày càng trở nên rõ ràng hơn trong một thế giới đang chứng kiến sự suy giảm của việc tuân thủ các hệ thống dựa trên luật lệ, thương mại mở và giải trừ quân bị.

Do đó, theo cựu Đại sứ Kember, mối quan hệ Việt Nam-New Zealand còn rất nhiều tiềm năng để được củng cố, làm sâu sắc hơn và phát triển mạnh mẽ.