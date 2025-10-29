Đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở 5 tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi

(Ngày Nay) - Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1; Quảng Ngãi cấp 2; thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng cấp 3.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, từ 15 giờ 30 phút đến 20 giờ 30 phút ngày 29/10, khu vực các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực trên.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lượng mưa tích lũy phổ biến ở các tỉnh, thành phố như: Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi từ 80-140mm, có nơi trên 200mm; Quảng Trị và Gia Lai từ 40-80mm, có nơi trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường: Đakrông, La Lay, Tà Rụt; A Dơi, Hướng Phùng; Ba Lòng, Bến Quan, Cam Lộ, Cồn Tiên, Hướng Hiệp, Khe Sanh, Kim Ngân, Lao Bảo, Lìa, Nam Hải Lăng, Tân Lập, Trường Sơn (tỉnh Quảng Trị); A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4, A Lưới 5, Bình Điền, Chân Mây-Lăng Cô, Hưng Lộc, Khe Tre, Lộc An, Long Quảng, Nam Đông, Phong Điền,Phú Bài, Phú Lộc, Hương An, Hương Trà, Kim Long, Kim Trà, Phong Thái, Vinh Lộc (thành phố Huế).

Đối với thành phố Đà Nẵng là các xã, phường: Avương, Bà Nà, Bến Giằng, Bến Hiên, Chiên Đàn, Đồng Dương, Đông Giang, Đức Phú, Hiệp Đức, Hòa Tiến, Hòa Vang, Khâm Đức, La Dêê, Lãnh Ngọc, Nam Trà My, Nông Sơn, Núi Thành, An Khê, Hải Vân, Hòa Khánh Liên Chiểu, Sơn Trà, Phú Ninh, Phước Chánh, Phước Hiệp, Phước Năng, Phước Thành, Phước Trà, Quế Phước, Quế Sơn, Quế Sơn Trung, Sơn Cẩm Hà, Sông Kôn, Sông Vàng, Tam Anh, Tam Mỹ, Tam Xuân, Tây Giang, Thăng Phú, Thạnh Bình, Thạnh Mỹ, Tiên Phước, Trà Giáp, Trà Leng, Trà Liên, Trà My, Trà Tân, Trà Tập, Trà Vân, Việt An; Đắc Pring, Đại Lộc, Duy Xuyên, Hà Nha, Hùng Sơn, La Êê, Nam Giang, Tây Hồ, Thu Bồn, Thượng Đức; Phú Thuận, Trà Đốc, Trà Linh, Vu Gia.

Tại tỉnh Quảng Ngãi là các xã, phường: Ba Dinh, Ba Động, Ba Gia, Ba Tô, Ba Tơ, Ba Vì, Ba Vinh, Ba Xa, Bình Chương, Bình Minh, Cà Đam, Đặng Thùy Trâm, Đình Cương, Đông Trà Bồng, Khánh Cường, Kon Plông, Măng Bút, Măng Đen, Măng Ri, Minh Long, Mộ Đức, Nghĩa Giang, Ngọc Linh, Nguyễn Nghiêm, Đức Phổ, Phước Giang, Sơn Hà, Sơn Hạ, Sơn Kỳ, Sơn Linh, Sơn Mai, Sơn Tây, Sơn Tây Hạ, Sơn Tây Thượng, Sơn Thủy, Sơn Tịnh, Tây Trà, Tây Trà Bồng, Thanh Bồng, Thiện Tín, Trà Bồng, Trà Giang, Trường Giang, Vệ Giang, Xốp; Đăk Kôi, Đăk Môn, Đăk Pék, Đăk PLô, Đăk Rve, Đăk Sao, Kon Đào, Lân Phong, Sa Huỳnh, Trà Câu, Tu Mơ Rông; Bờ Y, Đăk Hà, Đăk Mar, Đăk Pxi, Đăk Rơ Wa, Đăk Tô, Đăk Tờ Kan, Đăk Ui, Dục Nông, Ia Chim, Kon Braih, Ngọk Bay, Ngọk Réo, Ngọk Tụ, Đăk Bla, Đăk Cấm, Kon Tum, Sa Bình, Sa Loong.

Ngoài ra, các xã phường có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở tỉnh Gia Lai gồm: An Hòa, Ân Tường, Hoài Ân, Bồng Sơn, Vạn Đức; Ân Hảo, An Lão, An Toàn, An Vinh, Đak Rong, Đak Sơmei, KBang, Kim Sơn, Kông Bơ La, Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Bắc, Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn Nam, Hoài Nhơn Tây, Tam Quan, Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Tây, Vĩnh Thạnh, An Lương, An Nhơn Tây, Ayun, Bình Dương, Bình Hiệp, Bình Khê, Bình Phú, Cát Tiến, Cửu An, Đề Gi, Hòa Hội, Hội Sơn, Ia Khươl, Krong, An Khê, An Nhơn Nam, Phù Cát, Phù Mỹ, Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Nam, Sơn Lang, Vĩnh Quang, Vĩnh Sơn, Vĩnh Thịnh, Xuân An.

Từ 14 giờ ngày 28/10 đến 14 giờ ngày 29/10, khu vực các tỉnh/thành phố từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi đã có mưa to, đặc biệt có nơi mưa rất to như: Đập thủy điện La Tó 281mm (Quảng Trị); Hồ Truồi 366mm (thành phố Huế); Tam Trà 430mm (thành phố Đà Nẵng); Trà Nham 509,6mm (Quảng Ngãi);...

Từ 2 giờ đến 14 giờ ngày 29/10, khu vực tỉnh Gia Lai đã có mưa vừa, mưa to đến rất to như: Hoài Ân 192mm, Ân Tường 184,9mm,...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.