Dịch sốt Chikungunya lây lan tại thành phố Phật Sơn, Trung Quốc

(Ngày Nay) - Theo Báo cáo của Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Bộ Công an, 6 tháng đầu năm 2025, toàn quốc xảy ra 1.710 vụ cháy, làm chết 42 người, làm bị thương 48 người. So với cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2024, số vụ cháy và số người chết tuy có giảm nhưng vẫn cho thấy những thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản do các vụ cháy gây ra là nghiêm trọng.