Dịch vụ "giao hàng tức thì" thay đổi diện mạo ngành bán lẻ Trung Quốc

(Ngày Nay) - Dịch vụ giao hàng siêu tốc trong vòng 30 phút không chỉ đơn thuần là sự tiện lợi, mà đang định hình lại toàn bộ thói quen mua sắm của người tiêu dùng Trung Quốc. Từ những món quà sinh nhật phút chót, quà tặng cho buổi hẹn hò đến nhu cầu giải trí đêm khuya, tất cả đều được giải quyết thông qua dịch vụ "giao hàng tức thì".
Dịch vụ "giao hàng tức thì" thay đổi diện mạo ngành bán lẻ Trung Quốc

Mua sắm trong "nháy mắt"

Tại thành phố Đại Liên, miền Đông Bắc Trung Quốc, một phụ nữ khoảng 30 tuổi, đang trên đường đi ăn tối, bất ngờ nhận được tin nhắn trong nhóm chat từ bạn bè thông báo hôm nay là sinh nhật của một người bạn. Thay vì bối rối do chưa kịp chuẩn bị quà, cô nhanh chóng mở ứng dụng trên điện thoại và đặt hàng trong quá trình di chuyển. Kết quả là khi cô vừa đặt chân đến nhà hàng, một lẵng hoa rực rỡ đã được giao đến tận nơi.

Đây không phải điều hiếm gặp, các dịch vụ giao hàng siêu tốc như vậy đang phát triển mạnh mẽ ở các đô thị trên khắp Trung Quốc. Theo dữ liệu từ Trung tâm Thông tin mạng Internet Trung Quốc (CNNIC), tính đến tháng 12/2025, số lượng người dùng các dịch vụ giao hàng tức thì hàng tháng đã chạm mốc 565 triệu người. Những nền tảng phổ biến như Meituan hiện cung cấp dịch vụ giao hàng trong vòng 30 phút tại gần 3.000 thành phố và khu vực, với danh mục sản phẩm hàng hóa đa dạng từ pin sạc dự phòng đến nguyên liệu nấu lẩu.

Một phụ nữ người Nhật Bản, đã sinh sống 7 năm tại Trung Quốc, cho biết: "Tôi sử dụng dịch vụ này khoảng 3 lần mỗi tuần. Nếu bây giờ quay về Nhật Bản, chắc chắn tôi sẽ thấy cuộc sống của mình thiếu đi sự tiện lợi đáng kể".

Thay đổi tư duy kinh doanh

Khả năng đáp ứng nhu cầu ngay lập tức đang làm thay đổi đáng kể hành vi tiêu dùng của người dân Trung Quốc. Sự chuyển dịch kéo theo đó buộc các doanh nghiệp phải điều chỉnh lại chiến lược tiếp thị, cũng như các chương trình ưu đãi sao cho phù hợp với nhịp sống mới. Thay vì tập trung khuyến mãi vào các ngày nghỉ, giờ đây họ phải bám sát dòng chảy sinh hoạt hàng ngày của khách hàng.

Ông Triệu Xuân Vũ, Chủ tịch China Resources Beer, nhận định: "Chúng ta đang chứng kiến những hình thái tiêu dùng mới chưa từng có tiền lệ". Lãnh đạo doanh nghiệp kinh doanh bia này cho biết, doanh số bán hàng của tập đoàn có xu hướng tăng mạnh sau 22 giờ đêm. “Trước kia, mọi người chỉ uống bia khi ăn tối ở nhà hoặc đi ăn ngoài. Nhưng bây giờ, họ có thể đặt một hoặc hai lon bia bất cứ lúc nào kể cả vào giờ khuya mỗi khi muốn thưởng thức”, ông Triệu giải thích.

Trong khi các đơn vị thích ứng nhanh với thương mại điện tử đang hưởng lợi, những "ông lớn" truyền thống lại đối mặt với áp lực lớn. Budweiser Brewing Co. APAC – đơn vị vốn có thế mạnh cung ứng cho các nhà hàng, khách sạn – đã ghi nhận doanh thu tại thị trường Trung Quốc sụt giảm hai con số năm thứ hai liên tiếp.

Thực tế này buộc ngành tiêu dùng - bán lẻ Trung Quốc phải tìm ra lời giải cho câu hỏi mang ý nghĩa sống còn: Làm thế nào để xoay chuyển mô hình kinh doanh truyền thống nhằm thích nghi với làn sóng "giao hàng tức thì" đang càn quét thị trường tỷ dân này?

Ngọc Phạm
