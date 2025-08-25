Việc thí sinh phải làm khi trúng tuyển đại học

(Ngày Nay) - Từ hôm nay đến 30/8, thí sinh phải xác nhận nhập học trực tuyến. Trường hợp thí sinh không xác nhận và không có lý do chính đáng, kết quả trúng tuyển sẽ bị hủy.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh có kết quả trúng tuyển đại học, bao gồm cả diện xét tuyển thẳng, nếu có nguyện vọng theo học trường đã trúng tuyển sẽ bắt buộc phải thực hiện xác nhận nhập học trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ. Thời gian xác nhận bắt đầu từ hôm nay, 25/8 đến trước 17 giờ ngày 30/8 tại địa chỉ: http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn.

Để đảm bảo việc xác nhận nhập học diễn ra thuận lợi, thí sinh cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào địa chỉ: http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn; nhập đầy đủ thông tin: Số định danh cá nhân, mã đăng nhập, mã xác nhận.

Bước 2: Tra cứu kết quả xét tuyển: Sau khi đăng nhập thành công, chọn menu "Tra cứu" và sau đó chọn "Tra cứu kết quả xét tuyển sinh."

Bước 3: Xem kết quả và xác nhận: Hệ thống sẽ hiển thị kết quả "Đỗ" hoặc "Trượt" cho từng nguyện vọng. Nếu kết quả là "Đỗ," thí sinh nhấn nút "Xác nhận nhập học."

Bước 4: Hoàn tất và kiểm tra: Nhấn "Đồng ý" để hoàn tất việc xác nhận. Sau đó, thí sinh kiểm tra lại bằng cách vào mục "Tra cứu kết quả xét tuyển sinh." Nếu trạng thái thông tin chuyển thành "Đã nhập học" nghĩa là thí sinh đã xác nhận thành công.

Thí sinh cần lưu ý, sau khi đã xác nhận nhập học, thí sinh không thể hủy bỏ trên hệ thống. Nếu muốn hủy, thí sinh phải liên hệ trực tiếp với trường đại học để được xem xét giải quyết.

Sau thời hạn này, từ ngày 1/9 đến tháng 12/2025, các cơ sở đào tạo có thể xét tuyển bổ sung nếu còn chỉ tiêu. Tuy nhiên, thí sinh đã xác nhận nhập học sẽ không được tham gia xét tuyển bổ sung, trừ khi được thủ trưởng cơ sở đào tạo cho phép không nhập học.

Bên cạnh quy định xác nhận nhập học chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học có thể có thêm các quy định riêng. Ví dụ, Trường Đại học Ngoại thương quy định thí sinh trúng tuyển phải thực hiện đầy đủ 3 bước thủ tục: xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kê khai thông tin nhập học trực tuyến tại Hệ thống của Trường Đại học Ngoại thương, thí sinh nhập học trực tiếp tại trường theo lịch quy định. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhập học theo thông báo của nhà trường, nếu thí sinh không hoàn thành các thủ tục nhập học mà không có lý do/minh chứng phù hợp, trường sẽ xóa tên khỏi danh sách thí sinh trúng tuyển.

Vì vậy, thí sinh cần lưu ý thực hiện đầy đủ các yêu cầu để đảm bảo quyền lợi nhập học.