Điện Biên: Gắn biển tên nhiều tuyến đường phường Điện Biên Phủ và phường Mường Thanh

(Ngày Nay) - Ngày 25/9, UBND tỉnh Điện Biên đã trang trọng tổ chức Lễ Công bố, gắn biển tên một số tuyến đường trên địa bàn phường Điện Biên Phủ và phường Mường Thanh.

Các đồng chí: Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên; Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; cùng lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện các sở, ban ngành, địa phương tham dự.

Buổi lễ còn có sự tham gia của gia đình 6 cố nhà văn, họa sĩ, nhạc sĩ: Hữu Mai, Lê Huy Toàn, Nguyễn Thành, Nguyễn Bích, Dương Hướng Minh, Mai Văn Hiến.

Theo Nghị quyết HĐND tỉnh số 255/NQ-HĐND, ngày 13/8 về việc đặt tên đường trên địa bàn phường Điện Biên Phủ và phường Mường Thanh, có 15 tuyến đường trên địa bàn được đặt tên, trong đó 13 đường thuộc phường Điện Biên Phủ, 2 đường phường Mường Thanh.

Các tuyến đường được đặt theo tên những danh nhân, văn nghệ sĩ, anh hùng liệt sĩ có nhiều đóng góp cho đất nước. Đặc biệt trong đó có nhiều cố nhà văn, nhà thơ, họa sĩ, nhạc sĩ đã vinh dự nhận các giải thưởng danh giá của Nhà nước về văn học nghệ thuật. Họ đồng thời cũng là những chiến sĩ, người tham gia hoạt động cách mạng, được tặng thưởng nhiều huân, huy chương cao quý. Nhiều văn nghệ sĩ vừa phục vụ kháng chiến vừa để lại những tác phẩm có giá trị và tính biểu tượng cao về Chiến dịch Điện Biên Phủ. Các danh nhân, liệt sĩ được tôn vinh đặt tên đường gồm: Phạm Văn Cường, Nguyễn Thành, Nguyễn Quang Sáng, Vũ Ngọc Phan, Trần Huy Liệu, Hữu Mai, Nguyễn Tuân, Nguyễn Huy Tưởng, Nam Cao, Nguyễn Bích, Lê Huy Toàn, Ngô Mạnh Lân, Nguyễn Sáng, Mai Văn Hiến, Dương Hướng Minh.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường khẳng định: “Việc đặt tên các tuyến đường trên địa bàn phường Điện Biên Phủ và phường Mường Thanh – trung tâm của Chiến trường Điện Biên Phủ năm xưa, nay là đô thị trung tâm của tỉnh nhằm thể hiện sự tri ân, tôn vinh đối với các danh nhân là văn nghệ sỹ, anh hùng liệt sĩ có nhiều công lao, đóng góp to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khu vực Tây Bắc và tỉnh Điện Biên; góp phần giáo dục truyền thống, tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc; có ý nghĩa quan trọng, nâng cao hiệu quả công tác quản lý đô thị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự địa phương. Việc đặt tên các đường vừa là vinh dự đối với tỉnh nhà, vừa là việc làm hết sức cần thiết để tuyên truyền, giáo dục các thế hệ hôm nay và mai sau”.

Tham dự chương trình, gia đình nhà văn Hữu Mai trao tặng sách của nhà văn cho Thư viện tỉnh Điện Biên; gia đình họa sĩ Lê Huy Toàn trao tặng bộ tem đặc biệt về Chiến dịch Điện Biên Phủ cho Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ; gia đình nhạc sĩ Nguyễn Thành trao tặng bản nhạc về Tây Bắc, Điện Biên cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đại diện các gia đình, nhà thơ Hữu Việt, con trai nhà văn Hữu Mai chia sẻ: “Văn nghệ sĩ Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến cầm súng trước khi cầm đàn, cầm bút. Chúng tôi vô cùng tự hào khi cha/mẹ mình vừa hoạt động văn học nghệ thuật vừa tham gia kháng chiến, có đóng góp cho Chiến dịch Điện Biên Phủ. Giờ đây các ông đã được quay lại Điện Biên Phủ theo một cách đặc biệt, và sống mãi với nơi đây. Điện Biên cũng trở thành quê hương thứ 2 của những người con - thế hệ tiếp nối trong gia đình chúng tôi”.

Sau buổi lễ trọng thể, lãnh đạo tỉnh cùng gia đình các danh nhân, các sở, ngành, địa phương trực tiếp thực hiện nghi thức kéo băng gắn biển tên các đường: Hữu Mai, Lê Huy Toàn, Nguyễn Bích, Dương Hướng Minh, Mai Văn Hiến, Nguyễn Thành.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường cùng gia đình cố nhà văn Hữu Mai đã cùng kéo băng gắn biển tên tuyến đường mang tên nhà văn. Được biết, nhà văn Hữu Mai (sinh năm 1926, mất năm 2007), quê ở xã Nam Lý, tỉnh Ninh Bình, có hơn 60 đầu sách được xuất bản. Ông là người viết những hồi ức của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và là Hội viên sáng lập Hội Nhà văn Việt Nam (1957). Ông được tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật (2001) và truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học và Nghệ thuật (2017).

Đường được đặt tên theo cố nhà văn Hữu Mai có điểm đầu tiếp giáp đường Võ Nguyên Giáp, điểm cuối tiếp giáp đường vào trung tâm phường Mường Thanh, với chiều dài 754m, chiều rộng 20,5m.