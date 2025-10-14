Diễn đàn Lương thực thế giới (WFF) 2025 – chung tay vì nguồn thực phẩm lành mạnh hơn

(Ngày Nay) - Ngày 13/10, Diễn đàn Lương thực thế giới (WFF) năm 2025 đã chính thức khai mạc tại trụ sở Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO) ở thủ đô Rome của Italy.
Diễn đàn Lương thực thế giới (WFF) 2025 – chung tay vì nguồn thực phẩm lành mạnh hơn

Diễn đàn sẽ kéo dài trong một tuần với chủ đề “ Chung tay vì nguồn thực phẩm lành mạnh hơn và tương lai tốt đẹp hơn”. Sự kiện quy tụ các nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới, các bộ trưởng và hàng nghìn đại biểu đến từ nhiều lĩnh vực cùng tham gia các cuộc đối thoại cấp cao, triển lãm chuyên đề và sáng kiến do giới trẻ dẫn dắt. Mục tiêu chung của diễn đàn là nhằm cải cách hệ thống lương thực toàn cầu trong bối cảnh thế giới ngày càng chịu nhiều thách thức từ biến đổi khí hậu, xung đột và suy giảm đa dạng sinh học.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Tổng Giám đốc FAO, ông Khuất Đông Ngọc (Qu Dongyu), nhấn mạnh thực phẩm là sự sống, là văn hóa và tiếp cận thực phẩm là quyền cơ bản của con người.

Nhìn lại hành trình 8 thập kỷ FAO đi đầu trong cuộc chiến chống đói nghèo, Tổng Giám đốc FAO cảnh báo hiện còn 673 triệu người trên thế giới đang phải đối mặt với nạn đói và 2,3 tỷ người hiện sống trong tình trạng mất an ninh lương thực.

Ông Khuất Đông Ngọc (Qu Dongyu) cho rằng chuyển đổi hệ thống lương thực giống như tạo nên một bức tranh ghép đa sắc, cần nhiều bàn tay, nhiều sắc màu và trí tưởng tượng chung. Theo đó, ông kêu gọi hành động tập thể để chấm dứt tình trạng đói nghèo và suy dinh dưỡng trên toàn cầu.

Diễn đàn năm nay mang đến nhiều hoạt động phong phú, bao gồm đối thoại giữa giới trẻ và các nhà đổi mới sáng tạo, các hoạt động biểu diễn văn hóa đa dạng cùng các sự kiện cấp cao như Triển lãm toàn cầu “ Từ hạt giống đến thực phẩm” và lễ kỷ niệm Ngày Lương thực thế giới.

Thành lập từ năm 1945, FAO là tổ chức dẫn đầu toàn cầu trong nỗ lực chung đẩy lùi nạn đói, cải thiện dinh dưỡng và tăng cường an ninh lương thực. Trong khi đó, kể từ khi ra đời vào năm 2021, WFF đã nhanh chóng trở thành một nền tảng quốc tế uy tín, kết nối chính phủ các nước, giới khoa học, nhà đầu tư và thế hệ trẻ thông qua 3 trụ cột chính: Thanh niên, Khoa học đổi mới và Đầu tư.

