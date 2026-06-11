Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 tại Hà Nội: Vị thế dẫn dắt nổi bật của Việt Nam

Internet bước vào kỷ nguyên do trí tuệ nhân tạo dẫn dắt (Ngày Nay) - Lần đầu tiên trong lịch sử, các hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) và chatbot tự động hiện tạo ra lượng truy cập mạng Internet lớn hơn con người, phản ánh tốc độ phát triển nhanh chóng của các công nghệ AI thế hệ mới.

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Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ tái bùng phát xung đột tại Trung Đông (Ngày Nay) - Phát biểu tại phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về tình hình Trung Đông, ông Guterres nêu rõ Trung Đông đang bị cuốn sâu hơn vào khủng hoảng và các hệ quả đã vượt xa khỏi khu vực này.

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Thị trường bất động sản Hà Nội giảm nhiệt, căn hộ giá trị thực lõi trung tâm vẫn duy trì sức nóng (Ngày Nay) -Sau giai đoạn tăng nóng kéo dài, thị trường chung cư Hà Nội đã giảm nhiệt và bước vào chu kỳ quan sát có chọn lọc, người mua hướng tới nhu cầu ở thực và đầu tư dài hạn.

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