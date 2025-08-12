“Diệu Hồng Việt” bùng nổ - Tôn vinh phụ nữ ung thư vú qua cổ phục Việt, chạm đến trái tim hàng trăm người

(Ngày Nay) - Dự án cộng đồng Diệu Hồng Việt, do nhóm sinh viên chuyên ngành Truyền thông & Tổ chức sự kiện thuộc trường Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở Hà Nội tổ chức, đã khép lại với dấu ấn mạnh mẽ kết hợp thông điệp nhân văn về sức khỏe và tinh thần kiên cường của phụ nữ ung thư vú cùng hoạt động trình diễn & Trải nghiệm cổ phục Việt. Sự kiện thu hút gần 200 người tham dự tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Không chỉ là sàn diễn thời trang, Diệu Hồng Việt còn là không gian trải nghiệm văn hóa, nơi những “chiến binh hồng” đang và đã chiến đấu với ung thư vú khoác lên mình tà áo nhật bình, áo tấc ngũ thân, giao lĩnh… Mỗi bước catwalk của họ là một câu chuyện sống, truyền cảm hứng về nghị lực và niềm tin.

Bên cạnh màn trình diễn, người tham dự còn được lắng nghe câu chuyện thật từ series – loạt video từng viral trên mạng xã hội. Những chia sẻ về hành trình vượt qua bệnh tật đã khiến nhiều khán giả rơi nước mắt.

“Không chỉ nâng cao nhận thức về ung thư vú, chúng tôi muốn gửi gắm thông điệp rằng vẻ đẹp và nghị lực sống luôn song hành, bất kể thử thách nào”, Thuỳ Linh - Đại diện dự án chia sẻ

Dự án đã khép lại với dấu ấn đặc biệt, kết hợp thông điệp nhân văn về sức khỏe, tinh thần kiên cường của phụ nữ ung thư vú cùng hoạt động trải nghiệm, trình diễn cổ phục – đưa giới trẻ đến gần hơn với văn hóa truyền thống Việt Nam. Diệu Hồng Việt đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ nhờ chuỗi series chia sẻ câu chuyện của bệnh nhân, và các phần trình diễn cũng như trải nghiệm cổ phục ngay tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Sự kiện thu hút hơn 200 người tham dự, bao gồm bệnh nhân ung thư vú, sinh viên, giới trẻ yêu văn hóa và công chúng quan tâm đến sức khỏe. Đây không chỉ là nơi kết nối cộng đồng mà còn là cơ hội để nâng cao nhận thức về bệnh ung thư vú, đặc biệt trong giới trẻ nhóm thường ít quan tâm đến vấn đề này.

Thành công của dự án còn được ghi nhận khi nhận được sự quan tâm của nhiều đơn vị báo chí truyền thông như Đài Truyền Hình Hà Nội, Tạp chí Vietnam Travel, Tạp chí Ngày Nay, Giải trí Văn hóa, Trang tin YBOX,... Qua đó, thông điệp về vẻ đẹp kiên cường của người phụ nữ, cùng tinh thần trân trọng giá trị truyền thống, đã được lan tỏa rộng rãi đến cộng đồng.

Với sự kết hợp giữa ý nghĩa nhân văn và yếu tố văn hóa, Diệu Hồng Việt không chỉ là một dự án tốt nghiệp thành công mà còn là minh chứng cho sức sáng tạo và trách nhiệm xã hội của sinh viên thế hệ mới.