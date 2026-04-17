Định kỳ công khai tiến độ công việc của các bộ, ngành

(Ngày Nay) - Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết sắp tới, Văn phòng Chính phủ, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ sẽ định kỳ công khai tình hình, tiến độ triển khai công việc của các bộ, ngành, cơ quan.

Sáng 17/4, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với lãnh đạo Bộ Nội vụ, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Thanh tra Chính phủ về tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác thời gian tới và giải quyết một số đề xuất, kiến nghị của các Bộ, cơ quan.

Cùng dự có các Phó Thủ tướng: Phạm Thị Thanh Trà, Hồ Quốc Dũng, Lê Tiến Châu; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang, Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan liên quan.

Theo các báo cáo, ý kiến tại cuộc làm việc, ba bộ, ngành đều có sự thay đổi lớn về cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ trong thời gian qua khi triển khai chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Đồng thời, ba bộ, ngành có vị trí rất quan trọng trong bộ máy hành chính nhà nước cũng như trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số; lĩnh vực quản lý của cơ quan có tính liên thông, kết nối, tương hỗ lẫn nhau; đóng vai trò giúp ổn định, tạo nền tảng vững chắc và đột phá cho phát triển.

Cụ thể, Bộ Nội vụ đóng vai trò then chốt trong việc hoàn thiện, nâng cao chất lượng nền công vụ và cải cách hành chính; xây dựng chính quyền liêm chính, hiệu lực, hiệu quả, giải phóng nguồn lực cho phát triển; Bộ Dân tộc và Tôn giáo đóng vai trò quan trọng trong việc huy động nguồn lực con người và ổn định xã hội, nhất là ở các địa bàn chiến lược để phục vụ mục tiêu tăng trưởng; Thanh tra Chính phủ là cơ quan bảo vệ kỷ cương, thúc đẩy khơi thông điểm nghẽn nguồn lực, chống lãng phí, tiêu cực và thúc đẩy phát triển.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của ba bộ, cơ quan thời gian qua trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai nhiệm vụ chuyên môn; đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của cả nước.

Chia sẻ với những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của ba bộ, cơ quan, Thủ tướng Lê Minh Hưng cơ bản thống nhất với các kiến nghị đề xuất, giao các đồng chí Phó Thủ tướng phụ trách trực tiếp chỉ đạo xử lý; với những vấn đề vượt thẩm quyền thì báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh với yêu cầu phát triển đất nước thời gian tới, nhất là mục tiêu tăng trưởng hai con số, đặt ra cho ba bộ, cơ quan hết sức nặng nề. Do đó, các bộ, cơ quan cần tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm được giao theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Đảng, Nhà nước giao.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan phải triển khai nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ; tiếp tục rà soát, cập nhật, bổ sung các nhiệm vụ với sản phẩm đầu ra và tiến độ hoàn thành cụ thể để khẩn trương cụ thể hóa và tổ chức thực hiện kịp thời Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Kết luận số 18 của Trung ương, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị.

Chỉ đạo sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của bộ, cơ quan với tinh thần phân cấp mạnh mẽ; bảo đảm chất lượng, tiến độ các nhiệm vụ được giao, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm, muộn; đồng thời đổi mới mạnh mẽ cách thức xử lý công việc, bảo đảm nhanh, kịp thời nhưng kỹ lưỡng, hiệu quả, đúng quy định, quy chế, có trọng tâm, trọng điểm, quy định rõ trách nhiệm, một việc chỉ giao một bộ, cơ quan chủ trì, đầu mối, Thủ tướng cho biết sắp tới, Văn phòng Chính phủ, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ sẽ định kỳ công khai tình hình, tiến độ triển khai công việc của các bộ, ngành, cơ quan.

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, cơ quan tập trung ưu tiên nguồn lực cho công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách; trình đồng thời dự thảo văn bản hướng dẫn (nghị định, thông tư) khi trình các dự thảo luật; đẩy mạnh cải cách hành chính, phân cấp, ủy quyền, chuyển đổi số trong lĩnh vực phụ trách; thực hiện nghiêm yêu cầu về cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, thời gian và chi phí tuân thủ, trình Chính phủ phương án trước ngày 20/4.

Cùng với đó, tập trung xây dựng Đảng bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, kỷ luật, gần dân, vì dân; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ bản lĩnh, sự tự tin, vững vàng về chính trị, tinh thông về chuyên môn, giỏi về nghiệp vụ, hiệu quả trong công tác chuyên môn.

Về một số nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng pháp luật theo hướng vừa tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, vừa tạo môi trường thuận lợi cho phát triển, huy động tối đa nguồn lực xã hội; chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, quản lý theo kết quả; khắc phục triệt để tư duy “không quản được thì cấm”; bảo đảm hệ thống pháp luật ngành Nội vụ minh bạch, đồng bộ, khả thi.

Bộ Nội vụ thực hiện tốt vai trò là cơ quan thường trực trong việc tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, chế độ chính sách và hoàn thiện thể chế phục vụ vận hành chính quyền địa phương 02 cấp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ủy quyền.

Phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Trung ương, rà soát kỹ lưỡng để tham mưu cấp có thẩm quyền về biên chế của hệ thống chính trị bảo đảm đồng bộ, nhất là biên chế cấp cơ sở; hoàn thiện tiêu chuẩn, tiêu chí cho từng vị trí việc làm, cụ thể hóa tiêu chuẩn chức danh.

Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, tham mưu về sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là khối giáo dục và y tế. Đánh giá sơ kết 01 năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, xử lý dứt điểm các vướng mắc liên quan, khẩn trương tham mưu việc sắp xếp thôn, tổ dân phố trong cả nước và sử dụng đội ngũ cán bộ không chuyên trách (hoàn thành trong quý II). Thực hiện thật tốt nhiệm vụ triển khai "năm cán bộ cơ sở" theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bảo đảm đội ngũ cán bộ cả về số lượng và chất lượng, trong đó có thiết lập hệ thống học liệu số dùng chung toàn quốc cho cán bộ cấp xã.

Cùng với đó, tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chiến lược quốc gia về thu hút và trọng dụng nhân tài, nghiên cứu cơ chế tạo sự liên thông giữa khu vực công và khu vực tư; triển khai thực hiện Kết luận số 205-KL/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá trong tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đãi ngộ cán bộ.

Thực hiện nghiêm các yêu cầu của Chính phủ về số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, cấp kết quả bản điện tử, khai thác, sử dụng lại thông tin dữ liệu số hóa. Khẩn trương tái cấu trúc quy trình, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; lấy sự hài lòng làm thước đo.

Tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội theo các kết luận của Bộ Chính trị; hoàn thiện các báo cáo sơ kết, đề xuất phương án, lộ trình phù hợp, bảo đảm đồng bộ.

Tập trung xây dựng, hoàn thiện Đề án nâng cao năng suất lao động quốc gia gắn với phát triển thị trường lao động hiện đại, hiệu quả; hoàn thiện chính sách hỗ trợ tạo việc làm, nhất là đối với các nhóm yếu thế; vận hành hiệu quả sàn giao dịch việc làm quốc gia; nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động; quản lý tốt lao động nước ngoài và an toàn, vệ sinh lao động; đẩy mạnh ứng dụng cơ sở dữ liệu trong quản lý lao động.

Làm tốt công tác chăm lo, nâng cao đời sống người có công với cách mạng, đền ơn đáp nghĩa; đẩy nhanh tiến độ thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; triển khai kế hoạch hỗ trợ nhà ở cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, làm tốt công tác thi đua, khen thưởng.

Đối với Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Thủ tướng yêu cầu kịp thời tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, phối hợp với các cơ quan thẩm tra của Quốc hội để hoàn thiện Dự thảo Luật tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi).

Khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện, trình hoặc ban hành các văn bản hướng dẫn, phân định rõ trách nhiệm, nâng cao hiệu quả triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, phân cấp mạnh hơn cho các địa phương, đảm bảo nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, không để trùng lắp, lãng phí, thất thoát, nguồn lực, trong đó có Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi gia.

Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung, hoàn thiện chính sách đối với học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số; nghiên cứu xây dựng đề án tạo việc làm, phát triển dịch vụ, kết nối lao động bền vững trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2026-2031.

Khẩn trương hoàn thành đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu về dân tộc, tôn giáo, kết nối với cơ sở dữ liệu dân cư. Kịp thời tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong lĩnh vực quản lý. Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giải thích chính sách, pháp luật; chủ động cung cấp thông tin chính thức, đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạch để Nhân dân hiểu và chia sẻ, tạo sự đồng thuận trong thực thi chính sách, pháp luật về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo.

Đối với Thanh tra Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo triển khai đúng và đủ kế hoạch thanh tra năm 2026 theo hướng trọng tâm, hiệu quả, đúng thẩm quyền, tuân thủ đúng quy định pháp luật. Chú trọng thanh tra đối với những ngành, lĩnh vực nhạy cảm, những vấn đề dư luận quan tâm, dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý, đổi mới tư duy và phương thức hoạt động thanh tra theo hướng thanh tra không chỉ để phát hiện, xử lý vi phạm, mà còn để phòng ngừa, cảnh báo, tổng kết thực tiễn, đúc rút kinh nghiệm, hoàn thiện thể chế, phát hiện và khắc phục những khoảng trống pháp lý, kiến tạo, khơi thông nguồn lực và thúc đẩy phát triển.

Thanh tra Chính phủ cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số vào hoạt động thanh tra; khẩn trương thực hiện việc hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu của ngành, liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia. Hoàn thiện tổ chức bộ máy của ngành và quan tâm công tác xây dựng và đào tạo cán bộ thanh tra.

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan triển khai Kết luận số 24-KL/TW ngày 13/4/2026 của Bộ Chính trị về tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài; đề xuất cụ thể cơ chế, chính sách, báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XVI.

Thanh tra Chính phủ lập kế hoạch, hướng dẫn các địa phương triển khai thanh tra, để trên cơ sở kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án, Bí thư tỉnh ủy, thành ủy chịu trách nhiệm quyết liệt xử lý dứt điểm những vấn đề thuộc thẩm quyền để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án trên địa bàn, kịp thời báo cáo, đề xuất về các vấn đề vượt thẩm quyền.

Chỉ rõ, phải tập trung hoàn thiện, nhân rộng và triển khai ứng dụng phần mềm về cơ sở dữ liệu về khiếu nại, tố cáo trên phạm vi cả nước và triển khai hiệu quả mô hình tiếp công dân trực tuyến; tiếp tục theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các tỉnh, thành phố thực hiện các biện pháp để giải quyết xử lý dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài, Thủ tướng cũng yêu cầu Thanh tra Chính phủ thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm theo đúng Kế hoạch triển khai Chương trình công tác năm 2026 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.