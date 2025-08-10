Đoàn Hà Nội giành giải Nhất Hội thi Tin học trẻ toàn quốc

(Ngày Nay) - Vượt qua nhiều đoàn mạnh, đoàn Hà Nội đã giành giải Nhất toàn đoàn tại Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXXI, cùng nhiều giải thưởng cá nhân ở các bảng thi từ tiểu học đến trung học phổ thông.
Trao giải cho thí sinh giành giải Nhất các bảng thi. Ảnh: Văn Dũng
Trao giải cho thí sinh giành giải Nhất các bảng thi. Ảnh: Văn Dũng

Ngày 10/8, tại thành phố Huế, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hội Tin học Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ tổng kết và trao giải thưởng Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXXI năm 2025.

Sự kiện có sự tham dự 193 thí sinh xuất sắc đến từ 24 tỉnh, thành phố trong cả nước tranh tài tại Vòng Chung kết toàn quốc.

Cuộc thi chia thành các bảng A, B, C (C1, C2), D (D1,D2, D3-giải sản phẩm sáng tạo).

Chung cuộc, Ban tổ chức trao giải cho bảng A (cấp Tiểu học) gồm 1 giải Nhất, 6 giải Nhì, 9 giải Ba; bảng B (cấp Trung học cơ sở) gồm 1 giải Nhất, 5 giải Nhì, 9 giải Ba; bảng C1 (Trung học phổ thông Chuyên) gồm 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 4 giải Ba; bảng C2 (Trung học phổ thông) gồm:1 giải Nhất, 2 giải Nhì; 5 giải Ba; bảng D1 (cấp Tiểu học) gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 5 giải Ba; bảng D2 (Trung học cơ sở) gồm: 3 giải Nhì, 3 giải Ba; bảng D3 (Trung học phổ thông) gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao giải tập thể cho các đoàn. Trong đó, đoàn Hà Nội giành giải Nhất, đoàn Ninh Bình đoạt giải Nhì, đoàn An Giang được giải Ba.

Mỗi giải Nhất được nhận Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo, huy hiệu cao quý do Ban Chấp hành Trung ương Đoàn trao tặng, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, kèm theo phần thưởng tiền mặt.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức đã trao các giải Nhì, giải Ba và giải Khuyến khích, mỗi giải thưởng nhận được Bằng khen, Giấy chứng nhận và phần thưởng tương ứng theo thể lệ.

Giải tập thể gồm Giải Nhất, giải Nhì và giải Ba toàn đoàn, mỗi giải thưởng nhận được Bằng khen và phần thưởng tương ứng.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết đánh giá cao sự nỗ lực đổi mới sáng tạo của Ban Tổ chức Hội thi toàn quốc năm 2025 trong nội dung, phương thức tổ chức.

Hội thi đảm bảo cập nhật sự phát triển công nghệ trên thế giới; phù hợp, hấp dẫn với các bạn trẻ. Đặc biệt, Hội thi năm nay tăng 30% thí sinh tham gia Vòng thi khu vực so với năm 2024.

“Các bạn trẻ không chỉ dừng lại ở việc lập trình mà còn khám phá, làm chủ những công nghệ mới như AI, blockchain, big data,…để tiên phong trong các lĩnh vực chiến lược của đất nước, đồng thời tận dụng những kiến thức, kỹ năng học được từ Hội thi để phát triển các dự án công nghệ, góp phần xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Việt Nam,” Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết khuyến khích.

Hội thi Tin học trẻ toàn quốc được tổ chức thường niên từ năm 1995. Qua 31 năm tổ chức, đến nay Hội thi là một trong những hoạt động quan trọng thúc đẩy giáo dục STEM, giúp học sinh tiếp cận tư duy logic, sáng tạo và giải quyết vấn đề thông qua công nghệ.

