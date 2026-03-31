Phát hiện “kính vạn hoa” độc đáo của người trẻ tại “GenZ Through Film”

(Ngày Nay) - Trong khuôn khổ triển lãm “Film Gặp Thời”, nhóm sinh viên khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo Học viện Báo chí và Tuyên truyền tiếp tục “gây bão” giới trẻ với sự kiện đồng hành “GenZ Through Film”. Diễn ra từ ngày 23/03 đến hết ngày 29/03, hoạt động nhanh chóng thu hút sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng “chơi” film nhờ tinh thần cùng ý nghĩa độc đáo.

Giữa nhịp sống hối hả ngày nay, nhiều người trẻ lựa chọn tìm về nhiếp ảnh film như một trạm dừng giúp họ kết nối sâu hơn với cuộc sống. Thay vì chụp hàng trăm bức ảnh kỹ thuật số để chọn ra một tấm hoàn hảo, GenZ học cách nâng niu từng khung hình, chấp nhận sự không hoàn hảo và tìm thấy vẻ đẹp trong những rủi ro bất ngờ của ảnh film. Chính từ tinh thần ấy, triển lãm tương tác “Film Gặp Thời” ra đời với mong muốn tạo dựng một không gian trải nghiệm đa giác quan, nơi mỗi tấm ảnh film không chỉ là vật lưu niệm mà còn chứa đựng những câu chuyện đầy cảm xúc chưa kịp gọi tên.

Trong khuôn khổ triển lãm “Film Gặp Thời”, sự kiện đồng hành “GenZ Through Film” mang đến cơ hội để mỗi người được kể chuyện, chia sẻ góc nhìn và thể hiện cá tính thông qua những tấm ảnh kỷ niệm. Từ đó, sự kiện trở thành điểm giao thoa, gặp gỡ của những màu sắc khác biệt nhưng lại sở hữu ngôn ngữ thể hiện tình cảm chung mang tên “ảnh film”. “GenZ Through Film” vì thế còn tạo ra một không gian tương tác chân thật để mỗi người có thể thực sự lắng nghe và thấu hiểu câu chuyện của nhau.

Để lan tỏa tinh thần đó, Ban Tổ chức mở đơn nhận tác phẩm dự thi của đa dạng các bạn khán giả, từ những dân “chơi” film chính hiệu đến những bạn trẻ bắt đầu tìm thấy cảm hứng ở bộ môn này. Người tham gia có thể chia sẻ một bức ảnh film sắc nét cùng câu chuyện cá nhân muốn truyền tải qua form đăng ký của Ban Tổ chức. Dựa trên các bài dự thi, Ban Tổ chức tiến hành chọn lọc 50 tác phẩm xuất sắc nhất để trưng bày tại khu “GenZ” trong triển lãm “Film Gặp Thời” diễn ra vào hai ngày 18 và 19/04 sắp tới.

Khi 50 tác phẩm cùng hiện diện trong một không gian tương tác, điều khiến người ta tò mò không còn là “khán giả nhìn thấy gì” mà là “họ cảm nhận được điều gì” khi bước vào một thế giới được ghép nối từ những mảnh kí ức khác nhau. Chia sẻ về đứa con tinh thần này, bạn Đặng Mai Chi - Phó ban Tổ chức kiêm Trưởng ban Sự kiện bày tỏ:“Khi những bức ảnh đầu tiên được gửi về, chúng mình đã thật sự bất ngờ bởi giữa nhịp sống vội vã hôm nay, người trẻ vẫn đang lặng lẽ nâng niu những điều rất nhỏ bé. Chính sự trân trọng ấy khiến chúng mình tin rằng cảm xúc chân thật chưa bao giờ mất đi mà nó chỉ đang tìm kiếm một khoảng không để cất lời. Vì vậy, chúng mình hy vọng rằng “Film Gặp Thời” có thể tạo nên một “điểm chạm” đầy cảm xúc, nơi mỗi khán giả ghé triển lãm đều có thể thấy mình trong những khung hình của người khác”.

Khép lại chặng đường đồng hành, “GenZ Through Film” đã thu hoạch được những “quả ngọt” với vô vàn tác phẩm sáng tạo mang đậm hơi thở cá nhân. Qua đó, “Film Gặp Thời” một lần nữa chứng minh: ảnh film trong tay thế hệ trẻ không chỉ là hoài niệm, mà là một ngôn ngữ sáng tạo đầy sức sống của thời đại mới. Không còn là lời hứa hẹn, một “cuốn nhật ký khổng lồ” lưu giữ những mảng màu cuộc sống chính thức sẵn sàng cho triển lãm chính thức vào tháng 4 sắp tới.