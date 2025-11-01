Photo Hanoi’ 25 - Nơi trải nghiệm không gian văn hóa nghệ thuật nhiếp ảnh quốc tế

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Bạch Liên Hương cho biết, Photo Hanoi’ 25 – Biennale Nhiếp ảnh quốc tế là mùa thứ ba Thành phố Hà Nội phối hợp với các đại sứ quán tại Việt Nam tổ chức, với quy mô và tầm vóc lớn hơn, cùng nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn, thu hút sự hưởng ứng, tham gia của 170 nghệ sĩ, nhiếp ảnh gia, giám tuyển và chuyên gia đến từ 21 quốc gia và 25 tổ chức chuyên môn.

Trong khuôn khổ sự kiện diễn ra 22 hoạt động trưng bày, triển lãm và 28 hoạt động bên lề như: Tọa đàm, ra mắt sách, chiếu phim… Đặc biệt, các chương trình tham quan nghệ thuật, trải nghiệm và thực hành nhiếp ảnh diễn ra tại 20 không gian văn hóa trên địa bàn Thủ đô sẽ mang đến cho công chúng và những người yêu thích nghệ thuật nhiếp ảnh, đặc biệt là giới trẻ cơ hội trải nghiệm, thực hành, tiếp cận những góc nhìn mới mẻ, hấp dẫn của nhiếp ảnh đương đại Việt Nam và quốc tế. Qua sự kiện góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Thủ đô Hà Nội thông qua góc nhìn của các nghệ sĩ nhiếp ảnh. Tất cả các hoạt động trên tạo nên không gian lễ hội văn hóa – nghệ thuật nhiếp ảnh quốc tế quy mô lớn, sinh động, ấn tượng và sâu sắc của Thủ đô Hà Nội.

Bà Bạch Liên Hương khẳng định: “Thành phố Hà Nội cam kết sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác chặt chẽ trong việc nghiên cứu, xây dựng và triển khai các dự án hợp tác mới, các chương trình liên kết giữa Hà Nội với các Thành phố Sáng tạo, qua đó góp phần tích cực thúc đẩy quan hệ ngoại giao, thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa Chính phủ và nhân dân Việt Nam với các nước trong khu vực và trên thế giới”.

Bà Hương cũng nhấn mạnh, sự kiện Photo Hà Nội’ 25 thể hiện cam kết mạnh mẽ và quyết tâm cao của Đại sứ quán Pháp trong việc thúc đẩy hợp tác, kết nối văn hóa giữa Cộng hòa Pháp với các đại sứ quán, tổ chức quốc tế, trung tâm văn hóa nước ngoài tại Việt Nam, cùng các doanh nghiệp, nhà tài trợ và tổ chức chuyên môn… góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, hiểu biết và hợp tác quốc tế.

Phát biểu tại sự kiện, ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam khẳng định, sự kiện là phong trào văn hóa, tôn vinh nhiếp ảnh như một ngôn ngữ toàn cầu mạnh mẽ để quan sát, cảm nhận và kết nối.

Theo ông Jonathan Wallace Baker, sự kiện Photo Hanoi’ 25 quy tụ hơn 170 nghệ sĩ và chuyên gia từ 21 quốc gia. Sức hấp dẫn của Photo Hanoi nằm ở chỗ chính thành phố Hà Nội vừa là sân khấu, vừa là chủ thể sáng tạo, nơi đường phố và các di sản được chuyển hóa thành những phòng trưng bày mở. Ngoài trưng bày tác phẩm, Photo Hanoi '25 còn khởi xướng những "cuộc đối thoại" sâu sắc về ký ức, bản sắc, thiên nhiên và thế giới đương đại.

Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam cho rằng, Photo Hanoi '25 là nơi "sự sáng tạo không bị giới hạn trong các tổ chức, mà được sống, được trải nghiệm và lan tỏa khắp cộng đồng". Điều này phản ánh rõ nét tầm nhìn của thành phố thuộc Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO. Thành công của sự kiện đến từ sự chung tay của nghệ sĩ, cộng đồng, Chính phủ và các đối tác quốc tế đã định hình một bối cảnh văn hóa "sôi động và bao trùm".

Trình bày ý tưởng cốt lõi đằng sau triển lãm “Hoài niệm về những thành phố” là triển lãm mở màn cho Biennale nhiếp ảnh quốc tế Photo Hanoi '25, nghệ sĩ Nguyễn Thế Sơn, giám tuyển nghệ thuật cho biết: Triển lãm được xây dựng dựa trên concept chủ đạo là một “trạm trung chuyển” nghệ thuật, được ví như nhà ga hay sân bay, nơi các luồng sáng tạo và ký ức đô thị giao thoa, kết nối. Ý tưởng này nhằm tạo nên một không gian đối thoại mở, nơi 19 thành phố trên thế giới “trò chuyện” với nhau thông qua câu chuyện nhiếp ảnh được kể bởi 30 nghệ sĩ tham gia.

Ông Nguyễn Thế Sơn nhấn mạnh, triển lãm chủ đích “ẩn” chân dung nghệ sĩ để làm nổi bật “chân dung của thành phố”, qua đó thực hiện khảo sát nghệ thuật về khả năng của nhiếp ảnh trong việc kiến tạo “nhận diện” đặc trưng của mỗi nơi chốn.

Giám tuyển liên hệ đến cách nhiếp ảnh gia Fan Ho – người được mệnh danh là bậc thầy ánh sáng gắn liền với hình ảnh Hồng Kông, hay họa sĩ Bùi Xuân Phái trở thành biểu tượng của phố cổ Hà Nội, cho thấy sức mạnh của nghệ thuật thị giác trong việc định hình cảm nhận đô thị.

Một điểm nhấn độc đáo của triển lãm là sự xuất hiện của các tác phẩm đồng hồ, được thực hiện bằng kỹ thuật photo collage, đại diện cho mỗi thành phố và chạy theo thời gian thực của chính địa điểm đó – như một biểu tượng sống động về nhịp điệu và dòng chảy thời gian của đô thị.

Triển lãm được xem là sự tiếp nối và phát triển từ ý tưởng của dự án “Hà Nội – Một thành phố trong nhiếp ảnh” (2023). Thông qua đó, giám tuyển Nguyễn Thế Sơn bày tỏ hy vọng khán giả có thể kết nối với “nơi chốn của chính mình”, đồng thời thể hiện tầm nhìn về Hà Nội như một “nơi chốn của các nơi chốn” (a place of places) thông qua sức mạnh kết nối của nhiếp ảnh.

Trong suốt tháng 11 (từ ngày 1 đến 30-11), Biennale nhiếp ảnh quốc tế Photo Hanoi ’25 sẽ mang đến hơn 50 triển lãm và sự kiện nghệ thuật trải rộng khắp thành phố Hà Nội.