Cánh đồng hoa ly của Tiffany: Khi ánh sáng trở thành trải nghiệm tinh thần

(Ngày Nay) - Xuất hiện trong không gian Lễ Phục Sinh tại Bảo tàng Charles Hosmer Morse (Mỹ), cửa sổ kính chì “Field of Lilies” của Louis Comfort Tiffany không chỉ là một hiện vật hơn trăm năm tuổi, mà còn là minh chứng cho cách nghệ thuật có thể biến ánh sáng thành trải nghiệm cảm xúc và tinh thần. Đằng sau vẻ đẹp ấy là một câu chuyện dài về kỹ thuật, biểu tượng và di sản, khi kính không còn là vật liệu, mà trở thành một ngôn ngữ thị giác có khả năng chạm tới chiều sâu nội tâm con người.

Bước ngoặt đưa kính màu bước ra khỏi phạm vi trang trí của Louis Comfort Tiffany

Trước cuối thế kỷ XIX, kính màu chủ yếu gắn với không gian nhà thờ và chức năng minh họa tôn giáo, hiếm khi được nhìn nhận như một loại hình nghệ thuật độc lập. Giá trị của vật liệu này nằm ở tính trang trí hơn là chiều sâu biểu đạt. Chính trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của Louis Comfort Tiffany đã tạo ra một chuyển dịch quan trọng.

Tại Triển lãm Thế giới Columbian năm 1893 ở Chicago, Tiffany không chỉ trưng bày các ô cửa kính riêng lẻ, mà giới thiệu một tổng thể hoàn chỉnh mang tên “Nhà nguyện Tiffany”. Ở đó, kính, ánh sáng và kiến trúc hòa vào nhau, tạo nên một không gian mang tính trải nghiệm. Ánh sáng xuyên qua kính không còn đơn thuần để chiếu sáng, mà trở thành yếu tố định hình cảm xúc và dẫn dắt thị giác người xem.

Từ cách tiếp cận này, kính màu dần được tách khỏi vai trò trang trí thuần túy để trở thành một hình thức nghệ thuật có giá trị riêng. Những đổi mới về kỹ thuật và thẩm mỹ của Tiffany đã mở đường để kính màu bước vào không gian sống, bộ sưu tập và thị trường nghệ thuật. Trong đó, cửa sổ kính chì “Field of Lilies” là một minh họa tiêu biểu cho hành trình này.

"Field of Lilies" và nghệ thuật sử dụng ánh sáng

Điểm đặc biệt của “Field of Lilies” không nằm ở chủ đề - một cánh đồng hoa rực rỡ - mà ở cách Louis Comfort Tiffany biến vật liệu thành trải nghiệm thị giác sống động.

Trong không gian trưng bày của Bảo tàng Morse những ngày Lễ Phục Sinh, ánh sáng không chỉ đơn thuần là yếu tố chiếu rọi hiện vật. Khi đi qua ô cửa kính “Field of Lilies” (Cánh đồng hoa ly), ánh sáng trở nên mềm, sâu và có chiều chuyển động, như thể đang kể một câu chuyện riêng. Trước mắt người xem là một hành lang mái vòm (loggia) với những cột đá cẩm thạch mang đầu cột kiểu lá acanthus (một loài cây ở Địa Trung Hải), mở ra một cánh đồng hoa ly trắng trải dài. Không gian ấy vừa mang tính kiến trúc, vừa gợi cảm giác siêu thực, khiến thị giác và cảm xúc dường như hòa vào nhau.

Thay vì sử dụng kính trong suốt truyền thống, Tiffany phát triển và hoàn thiện dòng kính “Favrile”, nổi bật với các biến thể như opalescent (ánh sữa), drapery (tạo nếp như vải), mottled (loang màu) hay confetti (đốm màu). Trong tác phẩm này, những bông hoa ly trắng được tạo nên từ kính opalescent, mang sắc độ mềm mại, không đơn sắc mà có chiều sâu như thể đang tràn đầy sức sống dưới ánh sáng.

Ở tiền cảnh, các cánh hoa được thể hiện từ nhiều góc nhìn khác nhau, kết hợp với hơn hai chục mảnh kính drapery để tạo hiệu ứng ba chiều. Khi ánh sáng đi qua, bề mặt kính không chỉ phản chiếu mà còn tạo cảm giác chuyển động, khiến người xem hình dung những bông hoa như đang lay nhẹ.

Phía xa là đường chân trời uốn lượn, được tạo nên bằng kỹ thuật plating - xếp chồng nhiều lớp kính nhằm tăng chiều sâu thị giác. Bầu trời phía trên không đơn sắc, mà được kết hợp bởi những gam màu xanh lam, hồng nhạt và vàng, tạo nên hiệu ứng ánh sáng dịu và chuyển sắc, khiến tổng thể giống như một khung cảnh được vẽ bằng ánh sáng.

Chính ở đây có thể thấy rõ tư duy của Tiffany: ánh sáng không còn giữ vai trò phụ trợ, mà trở thành chất liệu trung tâm; còn kính không chỉ là bề mặt, mà là phương tiện để ánh sáng hiện diện và định hình trải nghiệm thị giác.

Hoa ly: Từ họa tiết trang trí đến biểu tượng của đức tin và phục sinh

Nếu chỉ nhìn từ góc độ kỹ thuật, “Field of Lilies” đã là một thành tựu đáng kể. Tuy nhiên, giá trị bền vững của tác phẩm nằm ở tầng nghĩa sâu hơn - ở hệ thống biểu tượng mà Tiffany lựa chọn và triển khai một cách nhất quán.

Hoa ly xuất hiện nhiều lần trong các sáng tác của Tiffany, đặc biệt trong các cửa sổ kính mang tính tưởng niệm. Trong truyền thống Kitô giáo, hoa ly trắng được gắn với ý niệm về sự phục sinh, sự thuần khiết và lời hứa của một đời sống mới. Vì vậy, hình ảnh này thường được đưa vào các công trình liên quan đến ký ức, niềm tin và sự tưởng nhớ.

Ở một tác phẩm được thực hiện để tưởng nhớ vợ chồng Francis Edwin Corey tại một nhà thờ ở Chicago, Tiffany cũng sử dụng hoa ly như một biểu tượng của sự hồi sinh, gợi nhắc về niềm tin vượt qua sự hữu hạn của đời người. Điều này cho thấy việc lựa chọn hình ảnh trong “Field of Lilies” không mang tính ngẫu hứng, mà nằm trong một hệ quy chiếu biểu tượng đã được định hình rõ ràng trong thực hành nghệ thuật của ông.

Khi đặt trong liên hệ với Kinh Thánh, hình ảnh người chăn chiên giữa những khóm hoa ly trong sách Diễm Ca mở ra một không gian vừa gần gũi vừa thiêng liêng, nơi con người và đức tin gặp nhau trong trạng thái tĩnh lặng. Từ góc nhìn này, cánh đồng hoa ly không còn đơn thuần là một cảnh quan, mà trở thành một trạng thái tinh thần, nơi mọi chuyển động dường như chậm lại.

Như vậy, không có cao trào hay kịch tính thị giác, “Field of Lilies” tạo ấn tượng bằng sự lắng dịu. Ánh sáng không đóng vai trò phá vỡ bóng tối, mà lan tỏa đều, bao phủ lên con người, hoa lá và không gian. Chính sự tĩnh tại này tạo nên một dạng chiêm niệm bằng thị giác, nơi việc thưởng thức nghệ thuật không dừng lại ở việc nhìn, mà trở thành một hành trình nội tâm. Từ nhu cầu tìm kiếm ý nghĩa, người xem dần nhận ra rằng ánh sáng không ở đâu xa, mà hiện diện ngay trong khoảnh khắc họ đứng trước tác phẩm.

Di sản của một “cánh đồng ánh sáng”

Hơn một thế kỷ sau khi ra đời, những cửa sổ kính của Tiffany vẫn tiếp tục xuất hiện trong các bộ sưu tập lớn và các phiên đấu giá quốc tế. Một tác phẩm “Jesus in a Field of Lilies” (Chúa Giêsu giữa cánh đồng hoa ly) (khoảng năm 1898) từng đạt mức giá 237.500 USD, gần gấp đôi ước tính ban đầu cho thấy sức hút bền vững của loại hình nghệ thuật này.

Tuy nhiên, giá trị của “Field of Lilies” không chỉ nằm ở thị trường. Quan trọng hơn, tác phẩm đại diện cho một cách tiếp cận nghệ thuật hiếm gặp, đó là sự kết hợp kỹ thuật thủ công tinh xảo với tư duy không gian và chiều sâu biểu tượng.

Hiện nay, tác phẩm đang được trưng bày tại Bảo tàng Charles Hosmer Morse như một phần của không gian Nhà nguyện Tiffany. Trong dịp Lễ Phục Sinh, khi ý niệm về sự tái sinh và ánh sáng được đặt vào trung tâm, “Field of Lilies” không chỉ là một hiện vật lịch sử, mà trở thành một điểm gặp gỡ giữa nghệ thuật và cảm nhận cá nhân, nơi người xem có thể dừng lại, quan sát, và nhận ra rằng ánh sáng ấy, theo một cách nào đó, vẫn đang tiếp tục hiện diện.