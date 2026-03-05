Giải bóng đá nữ châu Á 2026: Đội tuyển Việt Nam giành 3 điểm quý giá ngày ra quân

(Ngày Nay) - Tối 4/3, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã có màn khởi đầu đầy kịch tính tại bảng C - Vòng chung kết giải bóng đá nữ châu Á (Asian Cup) 2026 khi đánh bại Ấn Độ với tỷ số 2-1 nhờ cú đúp của Ngân Thị Vạn Sự, trong đó có bàn ấn định ở phút bù giờ cuối cùng.

Bước vào giải với quyết tâm cao, thầy trò HLV Mai Đức Chung nhanh chóng áp đặt thế trận. Ngay từ những phút đầu, đội tuyển nữ Việt Nam kiểm soát bóng vượt trội, liên tục khai thác hai hành lang cánh và tạo ra sức ép đáng kể về phía khung thành Ấn Độ.

Phút 14, Bích Thùy tung cú sút dội xà ngang đầy tiếc nuối. Không lâu sau, Huỳnh Như có cơ hội đối mặt thủ môn Panthoi nhưng không thể tận dụng thành công. Sức ép liên tục cuối cùng cũng được cụ thể hóa ở phút thứ 30 khi Ngân Thị Vạn Sự xử lý khéo léo trước vòng cấm rồi đặt lòng kỹ thuật vào góc cao, mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam.

Sau bàn thắng khai thông bế tắc, thế trận hoàn toàn thuộc về các cô gái áo đỏ. Trong khi đó, Ấn Độ gần như không tạo được cơ hội đáng kể nào về phía khung thành Kim Thanh trong hiệp 1.

Tuy nhiên, kịch tính xuất hiện ở đầu hiệp 2. Phút 52, từ một tình huống phòng ngự thiếu dứt khoát, bóng bật ra đúng tầm Nongrum và cầu thủ này nhanh chân dứt điểm cận thành, gỡ hòa 1-1 cho Ấn Độ.

Bị san bằng cách biệt, đội tuyển nữ Việt Nam đẩy cao đội hình tấn công. Vạn Sự và Bích Thùy liên tiếp có cơ hội nhưng sự xuất sắc của thủ môn Panthoi cùng chút thiếu chính xác ở khâu dứt điểm khiến bàn thắng thứ hai vẫn chưa đến trong những phút thi đấu chính thức.

Phải đến khi trận đấu bước vào những phút bù giờ và nguy cơ chia điểm dần hiện hữu, khoảnh khắc định đoạt đã đến. Phút 90+4, hậu vệ Ấn Độ phá bóng không dứt khoát trong vùng cấm. Vạn Sự phản xạ cực nhanh, ập vào đá bồi tung lưới đối phương, ấn định chiến thắng 2-1 trong sự vỡ òa của toàn đội.

Chiến thắng muộn màng nhưng xứng đáng giúp tuyển nữ Việt Nam giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân, tạo lợi thế quan trọng trong cuộc đua giành vé vào Tứ kết. Ở lượt trận tiếp theo, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ chạm trán Đài Bắc Trung Hoa – đội vừa để thua Nhật Bản 0-2 ở trận mở màn.