Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn Việt Nam dự lễ khai mạc IPU-152 (Ngày Nay) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự Lễ khai mạc IPU-152 với chủ đề “Nuôi dưỡng hy vọng, bảo đảm hòa bình và bảo vệ công lý cho các thế hệ tương lai.”

Chế độ ăn nhiều muối có thể khiến nam giới nhanh suy giảm trí nhớ (Ngày Nay) - Một nghiên cứu mới đăng trên tạp chí Neurobiology of Aging cho thấy việc tiêu thụ quá nhiều muối có thể là tác nhân khiến nam giới suy giảm trí nhớ nhanh hơn.

Mỹ và Iran bác tin đạt thỏa thuận gia hạn ngừng bắn (Ngày Nay) - Ngày 15/4, giới chức Iran và Mỹ đều lên tiếng bác bỏ thông tin được truyền thông Mỹ đăng tải trước đó rằng hai nước đã nhất trí được về nguyên tắc việc gia hạn thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần.

Cảnh báo dịch bệnh não mô cầu "ẩn mình" trong cộng đồng (Ngày Nay) - Bệnh não mô cầu không chỉ nguy hiểm ở tốc độ biến chứng chỉ trong 24 giờ, mà còn ở khả năng “ẩn mình” trước khi bùng phát. Trước nguy cơ bệnh diễn biến phức tạp, các chuyên gia khuyến cáo người dân nâng cao ý thức phòng bệnh, chủ động thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng, nhất là trẻ em.

Giải thưởng Cống hiến lần thứ 20: SOOBIN, Hòa Minzy là ca sỹ của năm (Ngày Nay) - Nam ca sỹ SOOBIN giành chiến thắng thuyết phục tại Giải thưởng Cống hiến lần thứ 20 nhờ khả năng dung hòa xuất sắc giữa kỹ năng trình diễn đỉnh cao và tư duy văn hóa sắc bén.

Khẩn trương làm rõ vụ giáo viên dùng kim tiêm răn đe học sinh (Ngày Nay) - Vụ việc giáo viên dùng kim tiêm để xử phạt học sinh gây xôn xao, chính quyền đã yêu cầu xác minh, xử lý và kiểm tra sức khỏe các em liên quan.

Đề xuất phân cấp thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế (Ngày Nay) - Bộ Y tế đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định việc phân cấp thực hiện một số nhiệm vụ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế.

Việt Nam - Italy nhất trí tăng cường ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế (Ngày Nay) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Italy Sergio Mattarella nhất trí tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và khu vực, trọng tâm là Liên hợp quốc.

Chọn đúng môn thi tốt nghiệp THPT 2026 để tăng cơ hội vào đại học (Ngày Nay) - Không chỉ là kỳ thi xét tốt nghiệp, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục giữ vai trò “cửa ngõ” quan trọng vào đại học. Trong bối cảnh quy chế tuyển sinh gắn chặt với tổ hợp xét tuyển và ngưỡng điểm tối thiểu, việc lựa chọn môn thi - đặc biệt hai môn tự chọn, trở thành yếu tố mang tính chiến lược, ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội trúng tuyển của thí sinh.