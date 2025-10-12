Giải thưởng Thanh niên sống đẹp 2025: Lan tỏa năng lượng tích cực vì cộng đồng

(Ngày Nay) - Tối 11/10 tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Công ty TCP Việt Nam tổ chức Gala “Thanh niên sống đẹp” năm 2025, nhằm tôn vinh 20 gương mặt trẻ tiêu biểu có hành động đẹp, nghĩa cử nhân văn và đóng góp tích cực cho xã hội, lan tỏa tinh thần sống đẹp, sống có ích trong cộng đồng thanh niên Việt Nam.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm chia sẻ, 20 tấm gương Thanh niên sống đẹp được vinh danh là minh chứng rõ nét cho vẻ đẹp đa chiều của lòng tốt, của ý chí vươn lên và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, lan tỏa nguồn năng lượng tích cực trong thế hệ trẻ Việt Nam. Những tấm gương tiêu biểu ấy chỉ là lát cắt nhỏ trong bức tranh rạng rỡ về tuổi trẻ Việt Nam hôm nay - thế hệ mang trong mình lòng nhân ái, tri thức vững vàng, bản lĩnh kiên cường, giàu lòng yêu nước, có khát vọng vươn xa. Sức mạnh của tuổi trẻ không nằm ở những cá nhân riêng lẻ, mà ở sự gắn kết và lan tỏa, tạo nên những phong trào hành động cách mạng sâu rộng, nơi những việc làm đẹp trở thành thói quen, trở thành giá trị sống của hàng triệu thanh niên Việt Nam.

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhấn mạnh, mỗi nghĩa cử tử tế, dù giản dị, đều góp phần bồi đắp nên một xã hội nhân văn và tiến bộ; mỗi ý tưởng sáng tạo vì cộng đồng là một viên gạch góp xây dựng tương lai hùng cường của đất nước. Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam sẽ luôn đồng hành, truyền cảm hứng và khơi dậy nhiệt huyết, tạo môi trường, động lực để hội viên, thanh niên Việt Nam không ngừng rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Sau hơn 3 tháng triển khai, Ban tổ chức đã nhận được 86 hồ sơ đề cử từ 25 đơn vị thuộc các Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các tỉnh, thành phố; Ban Thanh niên Công an nhân dân; Ban Thanh niên Quân đội; Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; Hội Thanh niên khuyết tật; Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam; Cổng tri thức Thánh Gióng và Câu lạc bộ Nghệ sĩ trẻ Việt Nam. Trong đó, có 8 cá nhân là người dân tộc thiểu số (Tày, Mông, Khmer, Mường) và 4 cá nhân có tôn giáo (Thiên Chúa giáo, Cao Đài, Công giáo), thể hiện sự đa dạng và lan tỏa sâu rộng của tinh thần “sống đẹp” trong mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam.

Trong số 20 gương mặt trẻ tiêu biểu được trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm nay, có nhiều câu chuyện xúc động, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần nhân ái, dũng cảm và cống hiến không ngừng của thế hệ trẻ Việt Nam.

Câu chuyện của Vũ Tiến Mạnh, vận động viên điền kinh thuộc Đội điền kinh khuyết tật Việt Nam là minh chứng cho nghị lực phi thường. Sinh ra với căn bệnh rung giật nhãn cầu bẩm sinh, chưa một lần được nhìn thấy ánh sáng nhưng Mạnh đã vượt qua mọi giới hạn để khẳng định bản thân trên đấu trường thể thao quốc tế. Nỗ lực không ngừng nghỉ của Mạnh góp phần nâng cao vị thế thể thao Việt Nam, trở thành nguồn cảm hứng cho cộng đồng người khuyết tật và thanh niên cả nước về ý chí, khát vọng sống và vươn lên.

Trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, ca sĩ Hòa Minzy là hình mẫu nghệ sĩ sống đẹp, gắn bó với cộng đồng. Suốt 10 năm hoạt động, Hòa Minzy không chỉ ghi dấu bằng âm nhạc mà còn bởi tấm lòng sẻ chia. Khi miền Trung gặp lũ năm 2020, chị ủng hộ 100 triệu đồng và trực tiếp đến vùng lũ hỗ trợ người dân. Năm 2021, cùng fanclub, Hòa Minzy khởi công cầu “An Hòa” đầu tiên cho bà con vùng sâu, mở đường đến trường, ra chợ; sau đó tiếp tục xây cầu An Hòa 2, An Hòa 3 tại Sơn La và Lào Cai, cùng hơn 1 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào bị bão Yagi. Năm 2025, Hòa Minzy trở thành nữ nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên đạt vị trí #1 trending toàn cầu trên YouTube với ca khúc Bắc Bling mang âm hưởng dân ca quan họ, góp phần đưa âm nhạc Việt ra thế giới.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Hoa hậu Liên lục địa 2022, Giám đốc điều hành Miss World Việt Nam 2025 là hình mẫu người trẻ tri thức, nhiệt huyết. Bảo Ngọc là sáng lập viên Chương trình Gen Zero - Thanh niên vì phát triển bền vững và điều phối Hội nghị Thanh niên vì Khí hậu 2024 (LCOY Việt Nam) quy tụ hơn 500 đại biểu trẻ thảo luận giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu. Đại diện thanh niên Việt Nam, cô tham dự các diễn đàn quốc tế như COP29, AFF 2025 và P4G. Bảo Ngọc cũng tích cực hoạt động thiện nguyện cùng Câu lạc bộ Suối Mát Từ Tâm, hỗ trợ trẻ em, người yếu thế và tham gia các chiến dịch môi trường như Clean Up Việt Nam, Giờ Trái Đất, trồng rừng tại Khu bảo tồn Xuân Liên.

Một tấm gương khác là Thượng sĩ Công an Giàng A Thắng (Điện Biên), dù mắc suy thận giai đoạn cuối, anh vẫn sáng lập mô hình “Bó đũa yêu thương” tạo việc làm, thu nhập cho bệnh nhân nghèo tại “xóm chạy thận”. Mỗi tháng, mô hình tiêu thụ 6.000-7.000 đôi đũa tre, giúp mỗi bệnh nhân có thêm 500.000-600.000 đồng. Giàng A Thắng còn vận động tặng 50 suất quà/tháng, kêu gọi hàng chục triệu đồng hỗ trợ phẫu thuật, điều trị cho bệnh nhân khó khăn - minh chứng sống động cho tinh thần sống đẹp, biết sẻ chia và lan tỏa yêu thương.

20 câu chuyện, 20 trái tim là 20 ngọn lửa của tinh thần “sống đẹp” trong thời đại mới, góp phần khẳng định giá trị nhân văn bền vững của tuổi trẻ Việt Nam - sống có khát vọng, sống có trách nhiệm, sống vì cộng đồng.

Trải qua 8 năm tổ chức, Giải thưởng đã tuyên dương 192 gương mặt trẻ tiêu biểu trên khắp mọi miền Tổ quốc, thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như học tập, nghiên cứu khoa học, lao động - sản xuất, quốc phòng - an ninh, bảo vệ môi trường, văn hóa - nghệ thuật, thể thao, công tác xã hội và thiện nguyện. Hành trình “Thanh niên sống đẹp” không chỉ dừng lại ở những hoạt động tôn vinh, mà còn là lời kêu gọi thanh niên cả nước cùng chung tay vun đắp những giá trị tốt đẹp, nhân văn, vì một Việt Nam giàu mạnh, nghĩa tình và bền vững.