“Gửi Tương Lai Xanh 2050” mùa 2 bùng nổ với hơn 40.000 bài dự thi từ khắp 34 tỉnh, thành

(Ngày Nay) - Cuộc thi “Gửi Tương Lai Xanh 2050” mùa 2, do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Quỹ Vì tương lai xanh – Tập đoàn Vingroup tổ chức, đã chính thức khép lại vòng đăng ký Tỉnh/Thành phố với kết quả ấn tượng: 40.849 bài dự thi, tăng gấp 2,5 lần so với mùa 1, thu hút sự tham gia của 1.765 trường Tiểu học và THCS trên toàn quốc.

Các bài dự thi đến từ 34 tỉnh, thành phố; trong đó TP.HCM chiếm tỷ lệ cao nhất với 20,38%, tiếp theo là Hà Nội 16,52% và Bình Dương 6,15%. Mức tăng trưởng gần 250% so với mùa trước một lần nữa khẳng định sức hút mạnh mẽ của cuộc thi - không chỉ là sân chơi sáng tạo nghệ thuật, ứng dụng công nghệ, mà còn là hành trình gieo mầm ý thức xanh và hành động bền vững trong cộng đồng học sinh Tiểu học và THCS trên toàn quốc.

Trong số tác phẩm dự thi, hạng mục Vẽ tranh tiếp tục chiếm ưu thế với gần 28.000 bài, tương đương 70% tổng số bài dự thi, cho thấy sức hấp dẫn của hình thức thể hiện trực quan, sáng tạo đối với học sinh. Hạng mục Viết thư đứng ở vị trí thứ hai với số lượng lên đến 11.545 bài dự thi.

Đáng chú ý, dù là hạng mục đòi hỏi nhiều thời gian và kỹ năng hơn, hạng mục Video vẫn thu hút gần 900 bài dự thi, góp phần làm nên sự phong phú, đa dạng về hình thức thể hiện và cách truyền tải thông điệp trong mùa giải năm nay.

Tiến sĩ Lê Thái Hà (Giám đốc điều hành Quỹ Vì tương lai xanh, Tập đoàn Vingroup), đại diện Ban Tổ chức cuộc thi, chia sẻ: “Những con số ấn tượng ở mùa 2 không chỉ thể hiện sự lan tỏa của cuộc thi, mà còn phản chiếu tinh thần của một thế hệ học sinh Việt Nam biết mơ ước, biết hành động và dám kiến tạo một tương lai xanh. Mỗi bức tranh, mỗi lá thư hay video mà chúng tôi nhận được đều là một hạt giống hy vọng - nơi các em gửi gắm tình yêu với Trái đất và khát vọng thay đổi thế giới theo cách tốt đẹp hơn. Với ‘Gửi Tương Lai Xanh 2050’, chúng tôi mong muốn đồng hành cùng ngành giáo dục trong hành trình nuôi dưỡng thế hệ công dân xanh - những người vừa có tri thức, vừa có trái tim và trách nhiệm với hành tinh mình đang sống”.

Sau khi kết thúc vòng Tỉnh/Thành phố, cuộc thi sẽ bước vào vòng Sơ loại Toàn quốc từ ngày 10/11 đến 30/12/2025. Từ hơn 40.000 tác phẩm gửi về, Ban Giám khảo sẽ lựa chọn 450 bài thi xuất sắc nhất để tiến vào vòng Chung kết.

Tại vòng Chung kết, dự kiến diễn ra từ 03/01-28/02/2026, các thí sinh sẽ trực tiếp cất lên tiếng nói thể hiện tư duy sáng tạo, tinh thần trách nhiệm với môi trường và khả năng đổi mới vì sự phát triển bền vững thông qua hình thức phỏng vấn trực tuyến.

Từ đây, Ban giám khảo sẽ chọn ra top 300 bài để vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Gửi tương lai Xanh 2050, dự kiến diễn ra vào ngày 7/3/2026.

Cuộc thi năm nay có tổng giá trị giải thưởng lên tới 2,5 tỷ đồng. Đặc biệt, 300 tác phẩm xuất sắc nhất sẽ được trưng bày tại triển lãm trong khuôn khổ Lễ tổng kết và trao giải, đồng thời nhận giấy chứng nhận của Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng những phần thưởng và ưu đãi đặc biệt từ Vinschool, Vinpearl.

Bên cạnh đó, 15 trường học có số lượng và chất lượng bài dự thi nổi bật sẽ được trao giải tập thể trị giá 25 triệu đồng mỗi giải, kèm Giấy chứng nhận ghi nhận đóng góp cho phong trào “xanh” trong học đường.

Cuộc thi “Gửi Tương Lai Xanh 2050” do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Quỹ Vì tương lai xanh – Tập đoàn Vingroup tổ chức, là sân chơi để học sinh từ lớp 2 đến lớp 8 trên toàn quốc thể hiện và lan tỏa những ý tưởng và ước mơ về một tương lai xanh và phát triển bền vững. Trong mùa 2, nội dung cuộc thi xoay quanh chủ đề chia sẻ ước mơ liên quan đến năng lượng xanh, giáo dục xanh, lối sống xanh và cuộc sống xanh trên Trái đất vào năm 2050. Học sinh có thể lựa chọn thể hiện ý tưởng sáng tạo qua một trong ba hình thức: viết thư, vẽ tranh hoặc làm video. Ngay trong mùa đầu tiên, Gửi Tương Lai Xanh đã nhận được 16.687 bài dự thi đến từ 664 trường học trên toàn quốc, minh chứng sống động cho tinh thần trách nhiệm và khát vọng kiến tạo tương lai xanh của thế hệ trẻ Việt Nam.