Hà Nội: Khuyến khích mỗi người dân trở thành một "chủ thể sáng tạo"

Sau 5 năm gia nhập “Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO” và thực hiện các sáng kiến, cam kết để thúc đẩy hoạt động thiết kế sáng tạo trong các chương trình phát triển văn hóa-kinh tế-xã hội, đến nay, Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động liên quan đến thiết kế sáng tạo.
Các hoạt động đã thu hút sự tham gia của đông đảo đơn vị, tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế, từng bước đưa hoạt động thiết kế sáng tạo vào mọi mặt của đời sống, khuyến khích mỗi người dân trở thành một "chủ thể sáng tạo".
(Ngày Nay) - Tập đoàn công nghệ Meta ngày 17/11 đã giới thiệu tính năng bảo vệ nội dung trên mạng xã hội Facebook, được thiết kế để phát hiện khi các video Reels gốc của người sáng tạo được đăng lên Facebook bị sử dụng mà không có sự cho phép của họ. Reels là một tính năng cho phép người dùng tạo các video ngắn.
(Ngày Nay) - Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, ở làng nghề thêu Minh Lãng (nay thuộc xã Thư Trì, Hưng Yên), những nghệ nhân vẫn bền bỉ ngồi bên khung thêu, tỉ mỉ từng đường kim mũi chỉ. Với họ, giữ nghề không chỉ là giữ kế sinh nhai mà còn là gìn giữ hồn cốt, tinh hoa của thương hiệu làng nghề 200 năm tuổi.
(Ngày Nay) - Các văn kiện hợp tác kinh tế trị giá hàng trăm tỷ USD được ký kết giữa Mỹ và Nhật Bản tập trung vào thúc đẩy đổi mới công nghệ, bảo vệ chuỗi cung ứng và củng cố vị thế trong khu vực Ấn Độ Dương–Thái Bình Dương.
(Ngày Nay) - Người dân, doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ tại bất kỳ chi nhánh, điểm phục vụ hành chính công trực thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội, không phân biệt cấp chính quyền, địa giới nơi cư trú.
(Ngày Nay) - Ngày 17/11, tại Hà Nội, Khoa Quản lý Nguồn nhân lực, Trường Đại học Lao động - Xã hội (ULSA) chính thức tổ chức lễ ra mắt hai câu lạc bộ chuyên ngành mới: CLB Nhà kinh tế trẻ và CLB Hệ thống thông tin quản lý. Sự kiện diễn ra trong chuỗi hoạt động chào đón tân sinh viên, đánh dấu nỗ lực của nhà trường và khoa trong việc xây dựng hệ sinh thái học thuật gắn liền với thực tiễn nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động hiện đại.