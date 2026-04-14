Hà Nội: Kiểm tra điểm chứa trữ gần 9.000 lít rượu vi phạm

(Ngày Nay) - Đoàn kiểm tra Phòng Nghiệp vụ Quản lý thị trường (QLTT), Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước vừa phát hiện gần 9.000 lít rượu có dấu hiệu vi phạm tại một điểm chứa trữ ở Hà Nội. Cơ sở không xuất trình được giấy phép theo quy định.

Triển khai Tháng hành động vì An toàn thực phẩm năm 2026, ngày 13/4, Đoàn kiểm tra Phòng Nghiệp vụ QLTT chủ trì, phối hợp với Đội QLTT số 8, Chi cục QLTT TP.Hà Nội và Công an xã Phù Đổng tiến hành kiểm tra đột xuất điểm chứa trữ, kinh doanh rượu tại xã Phù Đổng, TP. Hà Nội.

Cơ sở này thuộc sở hữu của ông N.V.H, chủ hộ kinh doanh N.V.H (trú tại tỉnh Phú Thọ). Tuy nhiên, địa điểm kiểm tra không phải là địa chỉ đã đăng ký trong giấy chứng nhận hộ kinh doanh.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận cơ sở đang chứa trữ gần 9.000 lít rượu các loại như rượu nếp men lá, rượu táo mèo, rượu mơ rừng…và một số tem nhãn, máy san chiết, đóng gói sản phẩm. Một số sản phẩm có dán tem sản xuất trong nước theo quy định. Tuy nhiên, một lượng lớn rượu có màu được chứa trong các can nhựa, chỉ dán nhãn thô sơ để phân biệt chủng loại rượu.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không có mặt. Đại diện theo ủy quyền của hộ kinh doanh chưa xuất trình được giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép sản xuất rượu theo quy định cũng như các chứng từ liên quan.

Theo trình bày của đại diện này, toàn bộ hàng hóa được vận chuyển từ Phú Thọ (Hòa Bình cũ) về cơ sở; khi có nhu cầu từ khách hàng sẽ tiến hành san chiết, đóng gói theo thị hiếu để đưa ra thị trường. Địa điểm kinh doanh bắt đầu hoạt động từ đầu năm 2025 đến nay.

Qua kiểm đếm ban đầu, Đoàn kiểm tra xác định khoảng gần 9.000 lít rượu có dấu hiệu vi phạm, ước trị giá khoảng 300 triệu đồng. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ các hành vi liên quan để xử lý theo quy định.