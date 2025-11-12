Hà Nội triển khai công trình khẩn cấp chống ngập và làm sạch sông Tô Lịch

(Ngày Nay) - Thành phố Hà Nội triển khai dự án gần 870 tỷ đồng nhằm bổ cập nước từ sông Hồng cho sông Tô Lịch, cải thiện ô nhiễm, chống úng ngập và hình thành tuyến kênh cảnh quan đô thị dài 7km.

Theo đề xuất của Sở Xây dựng Hà Nội cùng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ triển khai Dự án mới theo hướng từ trạm bơm Thụy Phương đến Phạm Văn Đồng (qua kênh Thụy Phương hiện tại), khu đô thị Tây hồ Tây, đường vành đai 2,5, đường Hoàng Quốc Việt ra sông Tô Lịch với chiều dài khoảng 7km.

Ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, dự án này triển khai sẽ cung cấp nguồn nước đảm bảo chất lượng, ổn định, tăng cường lưu lượng để duy trì dòng chảy môi trường cho sông Tô Lịch từ nguồn nước sông Hồng, cải thiện tình trạng ô nhiễm, tạo cảnh quan đô thị và hỗ trợ tiêu thoát nước, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Đồng thời, dự án còn hỗ trợ tiêu thoát nước cho tiểu lưu vực Cổ Nhuế theo hướng ra sông Nhuệ và sông Tô Lịch và tưới cho diện tích nông nghiệp hiện có.

Do vậy, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp ‘‘Cải tạo tuyến kênh Thụy Phương xử lý khẩn cấp bổ cập nước sông Tô Lịch và tăng cường giải quyết úng ngập cục bộ khu vực Resco, Ecohome, Ngoại giao đoàn, Tây hồ Tây, Ciputra và lân cận."

Dự kiến Công trình sẽ hoàn thành trong quý 3/2026, với tổng kinh phí gần 870 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư.

Cụ thể, Công trình sẽ lấy từ sông Hồng bổ cập cho sông Tô Lịch theo hướng: Từ trạm bơm Thụy Phương đến Phạm Văn Đồng (qua kênh Thụy Phương hiện tại), tới khu đô thị Tây Hồ Tây-vành đai 2,5-đường Hoàng Quốc Việt ra sông Tô Lịch.

Theo cách này, chiều dài từ trạm bơm đến sông Tô Lịch khoảng 7km, trong đó 3km đi theo mương hở và 4km đi theo cống hiện nay.

Sông Tô Lịch dài 13,4km, điểm đầu từ mương Nghĩa Đô (Hoàng Quốc Việt), điểm cuối thoát ra sông Nhuệ qua đập Thanh Liệt hoặc ra sông Hồng qua trạm bơm Yên Sở.

Vốn là chi lưu của sông Hồng, nhiều năm qua Tô Lịch bị ô nhiễm do gián đoạn nguồn bổ cập, chủ yếu nhận nước thải, nước mưa và một phần từ Hồ Tây.

Dự án sẽ nghiên cứu kỹ các cốt cao độ, chất lượng nguồn nước để bổ cập cho sông Tô Lịch được ổn định, luôn duy trì dòng chảy, tạo cảnh quan hai bên tuyến mương Thụy Phương và duy trì mực nước sông Tô Lịch ở mức 4-4,5m.

Đồng thời, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục rà soát xử lý các điểm giao cắt, đảm bảo khả năng kết nối với dự án thoát nước lưu vực tả Nhuệ, hệ thống thu gom nước thải nhà máy xử lý nước thải Tây sông Nhuệ, kết nối mương hở Nguyễn Hoàng Tôn hiện trạng, các hồ điều hòa...

Dự án mới này nhằm hình thành tuyến kênh đa chức năng kết hợp với việc thiết kế cảnh quan đô thị hai bên tuyến mương Thụy Phương sau khi cải tạo sẽ được quy nạp vào quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật, điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị H2-1 để khớp nối đồng bộ với dự án cải tạo chỉnh trang, tái thiết công viên hai bên sông Tô Lịch đang được nghiên cứu triển khai.

Cuối tháng Chín đầu tháng Mười, thành phố đã trải qua hai đợt ngập úng diện rộng do mưa lớn; trong đó, các khu vực Ecohome, Ngoại Giao đoàn, tây Hồ Tây có một số điểm bị ngập sâu và kéo dài.

Một trong những giải pháp thành phố đưa ra là xây dựng các hồ chứa, song đang chậm triển khai như hồ Xuân Đỉnh (khoảng 5ha), hồ Cổ Nhuế 1 (10ha), hồ Cổ Nhuế 2 (9,8ha), hồ thuộc khu đô thị thành phố giao lưu (5ha), hồ Liên Mạc 1 (13ha), hồ Thụy Phương 2 (14,5ha)...

Khi dự án đi vào hoạt động sẽ giải quyết được tình trạng ngập úng diện rộng cho khu vực Đông Ngạc, Reso, Ecohome, Ngoại giao đoàn, Tây Hồ Tây, Ciputra và còn cung cấp tưới tiêu cho diện tích nông nghiệp hiện có.