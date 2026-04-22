Phim “Anh Hùng”: NSƯT Lê Thiện và Thái Hòa kể chuyện đóng phim thót tim

(Ngày Nay) - Nữ đạo diễn Võ Thạch Thảo, nhà sản xuất Timothy Linh Bùi cùng dàn diễn viên phim “Anh Hùng” gồm Thái Hòa, Võ Tấn Phát, NSƯT Lê Thiện, Hồng Ánh, Minh Triết, Phương Thanh, Đoàn Thế Vinh, bé Gia Tuệ… đã ra mắt công chúng vào tối ngày 21/4. Phim chính thức khởi chiếu từ ngày 24/4 nhân dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4.

Xả thân với cảnh cháy nổ

Trong phần giao lưu, NSƯT Lê Thiện (tên khai sinh Tô Đặng Thị Thiện, 81 tuổi) tiết lộ hậu trường cảnh quay nhạy cảm và đầy thử thách với nam diễn viên Thái Hòa – đóng vai nam chính của phim Anh hùng. Phim có những cảnh quay Thái Hòa xông pha vào biển lửa, dấn thân cứu người trong nguy hiểm. Thái Hòa phải cõng NSƯT Lê Thiện đu trên chiếc thang dây mỏng manh, cheo leo trong bối cảnh cháy nổ.

NSƯT Lê Thiện kể: “Khi đọc kịch bản, tôi thấy lo vụ cõng lên cõng xuống bởi vì Thái Hòa nhỏ con hơn tôi, còn tôi cũng ráng ép ký mà không kịp. Ngồi trên lưng Thái Hòa, tôi nói thật tôi rất lo vì sợ bạn mệt”. Trong quá trình quay cùng Thái Hòa, bà đã có phần nghẹt thở và lo sợ khi nghe Thái Hòa la lên và mắc kẹt vào lan can.

Thái Hòa thừa nhận anh phải ráng gồng để cõng NSƯT Lê Thiện lên và gặp khó khăn bất ngờ khiến “quên cả thoại”. Đoàn phim khâm phục NSƯT Lê Thiện dù bị đau lưng vẫn lăn xả quay 4 - 5 ngày liền để hoàn thành phân đoạn khó nhất cùng Thái Hòa.

Nữ đạo diễn Võ Thạch Thảo trấn an khán giả rằng cảnh cháy gay cấn trong phim khiến NSƯT Lê Thiện và Thái Hòa rất vất vả thực chất được quay trong 2 bối cảnh: bối cảnh thật cùng bối cảnh dựng trong phim trường. “Toàn bộ cảnh lửa đều được đại diện lực lượng phòng cháy chữa cháy tham gia quản lý, hướng dẫn để mọi thứ được an toàn tuyệt đối”.

Phim được làm hậu kỳ tăng thêm hiệu ứng khói lửa cho cảnh cháy nhằm tạo ra những khoảnh khắc thu hút khán giả khi xem trên màn ảnh rộng.

Tác phẩm thông điệp nhân văn

Phim điện ảnh Anh Hùng thể loại tâm lý gia đình được thực hiện bởi đạo diễn Võ Thạch Thảo và nhà sản xuất Timothy Linh Bùi. Chuyện phim kể về người cha đơn thân tên Hùng (Thái Hòa) làm tài xế taxi. Vì muốn có tiền chữa bệnh cho con gái út, Hùng cùng đồng nghiệp là Tuấn (Võ Tấn Phát) tự tạo một phi vụ “cháy nhà cứu người” nhằm lừa đảo tiền từ thiện bá tánh.

Khi tài khoản của Hùng đầy lên thì cộng đồng mạng cũng dần phát hiện ra phi vụ “cháy nhà cứu người” kia thực chất là dàn dựng. Phim không che giấu hành vi của Hùng, song đồng thời cũng phản ánh mặt trái xã hội thời nay khi những vụ “bốc phốt” trên mạng có chiều hướng quá khích, cực đoan và cốt “câu views, kiếm like” dưới chiêu bài nhân danh sự thật.

Hùng sẽ làm gì để cứu mạng con anh đang thoi thóp trong bệnh viện chờ phẫu thuật ghép gan? Với diễn viên Thái Hòa, khi được hỏi giả sử ở ngoài đời rơi vào hoàn cảnh nhân vật Hùng trong phim Anh Hùng thì anh sẽ chọn lựa ra sao, Thái Hòa cho rằng cha mẹ nào cũng muốn cứu được con mình mà không quan tâm đến bản thân, có thể “hi sinh cả danh dự”.

Anh Hùng là phim điện ảnh đầu tay của nữ đạo diễn Võ Thạch Thảo, tên đầy đủ là Võ Thị Thạch Thảo, sinh 1983 tại Huế. Năm 2021, Võ Thạch Thảo làm đạo diễn phim nhiều tập Cây táo nở hoa quy tụ dàn diễn viên thực lực: Thái Hòa, Hồng Ánh, Trương Thế Vinh, Thúy Ngân, Nhã Phương, Song Luân… phủ sóng khắp mạng xã hội, nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả.