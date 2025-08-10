Hiệp hội Văn hóa Áo dài: “Sứ giả hòa bình” quảng bá bản sắc Việt Nam ra thế giới

(Ngày Nay) - Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam ra đời nhằm kết nối tình yêu áo dài, những bàn tay sáng tạo cùng gìn giữ, phát huy và lan tỏa vẻ đẹp của áo dài như một di sản sống động trong dòng chảy hiện đại...

“Áo dài trở thành ‘đại sứ văn hóa,’ ‘sứ giả hòa bình’ đưa văn hóa Việt Nam ra thế giới. Trong bối cảnh các quốc gia đang tìm về những giá trị bền vững, áo dài là minh chứng cho sức sống trường tồn của bản sắc Việt Nam....” tiến sỹ Đặng Thị Bích Liên chia sẻ như vậy tại lễ ra mắt Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam.

Sự kiện vừa diễn ra hôm nay, ngày 9/8, tại Hà Nội, là dấu mốc đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực gìn giữ, phát huy và lan tỏa giá trị của tà áo dài - biểu tượng văn hóa của dân tộc.

Đại sứ văn hóa của Việt Nam

Tiến sỹ Bích Liên khẳng định áo dài không đơn thuần là một trang phục mà đã trở thành biểu tượng văn hóa, linh hồn dân tộc, gắn bó với biết bao thế hệ người Việt. Trải qua bao thăng trầm lịch sử, áo dài vẫn giữ trọn cốt cách thanh lịch, kín đáo mà đầy quyến rũ, phản chiếu tâm hồn và nhân cách người Việt.

Với ý nghĩa đó, tiến sỹ Bích Liên cho rằng sự ra đời của Hiệp hội là kết quả của tâm huyết, nỗ lực từ nhiều thế hệ nghệ nhân, nhà nghiên cứu, nhà thiết kế, nghệ sỹ và người yêu áo dài, nhằm xây dựng một tổ chức chuyên nghiệp, đoàn kết để bảo tồn và phát huy giá trị di sản này.

“Việc tôn vinh áo dài cũng chính là gìn giữ mạch nguồn văn hóa, khẳng định vai trò, phẩm giá và tâm hồn người phụ nữ Việt, những người được Bác Hồ trao tặng tám chữ vàng: Anh hùng-bất khuất-trung hậu-đảm đang. Tà áo dài mềm mại nhưng đầy nội lực sẽ tiếp tục là đại sứ văn hóa, đưa hình ảnh Việt Nam ra thế giới,” tiến sỹ Bích Liên nhấn mạnh.

Sau khi ra đời, Hiệp hội không chỉ là nơi quy tụ các nghệ nhân, nhà thiết kế, các nhà hoạt động văn hóa, xã hội, các nhà nghiên cứu lịch sử, mỹ thuật, văn hóa… mà còn hướng đến xây dựng một không gian rộng mở cho cộng đồng, nơi mọi người dân Việt Nam đều có thể tham gia gìn giữ và tôn vinh áo dài như một phần trong bản sắc dân tộc của chính mình.

Trong đời sống đương đại, áo dài vừa mang đậm giá trị truyền thống, vừa không ngừng được sáng tạo, làm mới, hội nhập năng động với thời đại toàn cầu hóa. Việc ra đời Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam nhằm kết nối tình yêu áo dài, những bàn tay sáng tạo, khối óc nghiên cứu, để cùng nhau gìn giữ, phát huy và lan tỏa vẻ đẹp của áo dài như một di sản sống động trong dòng chảy hiện đại.

“Chúng tôi mong muốn quy tụ các nghệ nhân, nhà thiết kế, nhà nghiên cứu cùng chung tay bảo tồn, phát huy và lan tỏa vẻ đẹp áo dài tới cộng đồng trong nước và quốc tế,” Phó Chủ tịch Hiệp hội, bà Nguyễn Thị Thanh Tâm bày tỏ.

Hệ sinh thái văn hóa sáng tạo

Trước yêu cầu cần một chiến lược lâu dài và đồng bộ để áo dài không chỉ dừng lại ở biểu tượng ký ức hay hình ảnh lễ hội, mà thực sự trở thành một phần trong đời sống đương đại, sống động, sáng tạo và gần gũi, Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam, tiến sỹ Bích Liên cho biết trước hết Hiệp hội sẽ tập trung nghiên cứu, bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật của áo dài Việt Nam qua từng giai đoạn phát triển, từ truyền thống đến hiện đại, từ cung đình đến đời sống thường nhật; thành lập các trung tâm, viện nghiên cứu, triển khai các đề án, dự án, tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn về văn hóa áo dài Việt Nam.

Bên cạnh đó, Hiệp hội sẽ tổ chức các hoạt động quảng bá, tôn vinh và lan tỏa giá trị của áo dài Việt Nam ra cộng đồng quốc tế, thông qua các chương trình giao lưu văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, các cuộc thi thiết kế, tuần lễ thời trang áo dài ở trong và ngoài nước; kết nối các lực lượng sáng tạo - từ nghệ nhân, nhà thiết kế, người mẫu đến thợ may, nhà sản xuất, nhà nghiên cứu, giới truyền thông để hình thành một “hệ sinh thái văn hóa sáng tạo” gắn với áo dài.

Các chuyên gia của Hiệp hội cũng sẽ tư vấn, tham mưu, kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc xây dựng chính sách hỗ trợ, tôn vinh và gìn giữ giá trị văn hóa của áo dài dân tộc, đặc biệt là trong giáo dục, truyền thông, ngoại giao văn hóa và phát triển kinh tế sáng tạo; xây dựng cơ sở dữ liệu, các bộ sưu tập, kho tư liệu về áo dài, góp phần phục vụ nghiên cứu và giáo dục di sản văn hóa áo dài cho các thế hệ mai sau.

Phó Chủ tịch Hiệp hội, nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam cho rằng: “Hiệp hội ra đời sẽ mở thêm nhiều cơ hội cho các nhà thiết kế Việt Nam ra thế giới, nâng cao vị thế khi tham gia các chương trình, tuần lễ thời trang, đưa nhà thiết kế Việt Nam tới các sự kiện lớn; hợp tác, mời các nhà thiết kế quốc tế đến Việt Nam. Việc thành lập Hiệp hội văn hóa áo dài Việt Nam cũng là cơ hội lớn để Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trở thành các ‘kinh đô thời trang’ ở tầm khu vực và quốc tế.”.