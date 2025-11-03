‘Hội tụ Di sản’ – quảng bá hình ảnh làng nghề truyền thống

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Lê Thị Ánh Mai cho biết, Hà Nội - mảnh đất nghìn năm văn hiến, không chỉ là trung tâm chính trị, kinh tế, mà còn là cái nôi hội tụ và lan tỏa tinh hoa văn hóa dân tộc. Trải qua bao thăng trầm lịch sử, Thăng Long - Hà Nội luôn là nơi kết nối những giá trị di sản, nơi những tinh hoa nghề truyền thống được gìn giữ, bồi đắp và tỏa sáng cùng năm tháng. Chương trình "Hội tụ di sản" chính là minh chứng sống động cho tinh thần đó.

Chủ đề "Hội tụ di sản" được lựa chọn không chỉ mang ý nghĩa kết nối ba cố đô Hoa Lư (Ninh Bình) - Thăng Long (Hà Nội) và Phú Xuân (Huế) mà còn là nơi hội tụ của các vùng văn hóa trên khắp mọi miền tổ quốc, từ miền xuôi đến miền ngược, từ đồng bằng sông Hồng trù phú đến đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ mà còn thể hiện tầm nhìn và khát vọng của Thủ đô trong việc xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm sáng tạo của khu vực và thế giới, nơi di sản truyền thống giao hòa cùng hơi thở thời đại, làm nên bản sắc riêng của một Thủ đô hội tụ và lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam.

"Hội tụ di sản" là dịp tôn vinh nghề và làng nghề truyền thống, đồng thời là nơi tôn vinh những nghệ nhân, thợ giỏi, người lao động đã bền bỉ gìn giữ và làm sống lại những giá trị văn hóa cổ truyền giữa thời hiện đại. Không dừng lại ở đó, chương trình còn mở ra không gian truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ, những người mang trong mình khát vọng kế thừa, đổi mới và phát triển nghề truyền thống bằng tư duy sáng tạo, công nghệ và hội nhập quốc tế.

Thông qua các hoạt động trình diễn, giao lưu và trải nghiệm, chương trình góp phần khơi dậy tình yêu nghề, thu hút lực lượng trẻ có trình độ, tạo sức bật mới cho chuỗi giá trị kinh tế sáng tạo từ di sản.

Trong không gian linh thiêng của Văn Miếu - Quốc Tử Giám, di sản nghìn năm học vấn và nhân tài, "Hội tụ di sản" sẽ góp phần đưa di sản trở thành nguồn lực sống, gắn kết quá khứ với hiện tại, truyền thống với hiện đại, văn hóa với phát triển sáng tạo. Đây cũng là cách mà Hà Nội khẳng định cam kết của mình trong việc bảo tồn di sản song hành cùng phát triển, để mỗi giá trị truyền thống không chỉ được lưu giữ trong ký ức, mà còn được "sống" trong đời sống đương đại - gần gũi, hấp dẫn và lan tỏa.