Hợp lực kiến tạo hệ sinh thái giáo dục số

(Ngày Nay) - Trong hành trình chuyển đổi số của giáo dục Việt Nam, việc đưa tri thức từ trang sách truyền thống lên môi trường số không chỉ là sự thay đổi về phương thức truyền tải, mà còn là bước chuyển quan trọng trong tư duy tổ chức dạy và học.

Số hóa nội dung

Sự hợp tác giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) và Công ty cổ phần Khoa học và Công nghệ Giáo dục (OLM) mang ý nghĩa vượt ra ngoài một thoả thuận phát triển sản phẩm. Đó là sự đồng hành của những đơn vị đầu ngành, nhằm kiến tạo một hệ sinh thái học liệu số hiện đại, nơi tri thức được lan toả linh hoạt, hiệu quả và bền vững hơn.

Điểm khởi đầu của hợp tác là trên nền tảng nội dung chuẩn mực từ các SGK được sử dụng thống nhất toàn quốc bắt đầu từ năm học 2026 - 2027, hai bên sẽ phối hợp để chuyển đổi các xuất bản phẩm giấy sang môi trường số, hình thành hệ thống SGK điện tử tương tác cùng kho học liệu số phong phú phục vụ dạy và học.

Những câu hỏi và bài tập vốn quen thuộc trong các SGK sẽ được thiết kế lại dưới dạng tương tác trực tuyến, giúp học sinh tiếp cận kiến thức một cách sinh động, chủ động, có khả năng phản hồi ngay lập tức.

Không chỉ dừng ở việc “số hoá” nội dung, hệ thống sẽ bổ sung thêm đa dạng những dạng bài luyện tập mới, gắn chặt, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cần đạt của chương trình.

Song song với SGK điện tử, một hệ sinh thái học liệu số toàn diện cũng được xây dựng, bao gồm kế hoạch bài học, giáo án điện tử, bài giảng PowerPoint, video bài giảng tương tác, ngân hàng câu hỏi, hệ thống bài luyện tập và các bộ đề kiểm tra, đánh giá. Tất cả được thiết kế theo hướng đồng bộ, bám sát chương trình, giúp giáo viên có thêm công cụ tổ chức bài giảng hiệu quả, đồng thời tạo điều kiện để học sinh học tập linh hoạt trên môi trường số.

Các sản phẩm trên sẽ được cung cấp trên Internet thông qua hệ thống tên miền của NXBGDVN và nền tảng OLM. Đây không chỉ là kênh phát hành học liệu, mà còn là không gian học tập trực tuyến nơi giáo viên, học sinh, nhà trường và phụ huynh có thể kết nối với nhau trong một hệ sinh thái thống nhất.

Một trong những điểm nhấn của sản phẩm hợp tác là việc phát triển các công cụ số hỗ trợ giáo viên. Thông qua nền tảng OLM, giáo viên có thể dễ dàng giao bài cho học sinh bằng kho học liệu số có sẵn, xây dựng bài ôn tập, thiết kế đề kiểm tra, tổ chức đánh giá trực tuyến và theo dõi chi tiết kết quả học tập của học sinh. Các tính năng chấm điểm tự động, thống kê dữ liệu học tập hay quản lý lớp học giúp giảm đáng kể khối lượng công việc thủ công, đồng thời mở ra cách tiếp cận mới trong quản lý và tổ chức hoạt động dạy học.

Ở cấp độ nhà trường và cơ quan quản lý giáo dục, hệ thống cũng cung cấp các giải pháp số phục vụ quản trị dạy học, tổ chức kiểm tra đánh giá trực tuyến và phân tích dữ liệu học tập. Điều này góp phần hình thành một môi trường quản lý giáo dục hiện đại, minh bạch và hiệu quả hơn.

Sau hơn một thập kỷ phát triển, OLM hiện đang đồng hành cùng hơn mười nghìn trường học, hàng trăm nghìn giáo viên và hàng triệu học sinh trên cả nước, trở thành một trong những nền tảng giáo dục số có lượng truy cập và mức độ tin dùng hàng đầu.

Hình thành hệ sinh thái học liệu số

Trong chiến lược chuyển đổi số học liệu quốc gia, NXBGDVN xác định việc hợp tác với các nền tảng công nghệ uy tín là bước đi quan trọng để mở rộng giá trị của kho học liệu chính thống.

Không chỉ dừng ở việc cùng phát triển học liệu, OLM cam kết sẽ đồng hành cùng NXBGDVN trong quá trình chuyển đổi số thông qua các nền tảng quản lý chuyên sâu như hệ thống thư viện số, hệ thống quản lý xuất bản điện tử và nền tảng đào tạo tập huấn giáo viên. Những giải pháp này góp phần xây dựng một quy trình sản xuất, quản lý và phát hành học liệu số chuyên nghiệp, tạo nền tảng cho việc mở rộng kho tri thức trên môi trường trực tuyến.

Theo ông Đặng Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc NXBGDVN, điểm khởi đầu của hợp tác là trên nền tảng nội dung chuẩn mực từ bộ sách giáo khoa sẽ được sử dụng thống nhất trên toàn quốc từ năm học 2026–2027. Hai bên sẽ phối hợp chuyển đổi các xuất bản phẩm giấy sang môi trường số, hình thành hệ thống sách giáo khoa điện tử có tính tương tác, đồng thời xây dựng kho học liệu số phong phú phục vụ dạy và học.

Theo ông Hải, các câu hỏi và bài tập vốn quen thuộc trong sách giáo khoa sẽ được thiết kế lại dưới dạng tương tác trực tuyến, giúp học sinh tiếp cận kiến thức một cách sinh động, chủ động và có thể nhận phản hồi tức thì. Không chỉ dừng lại ở việc số hóa nội dung, hệ thống còn bổ sung nhiều dạng bài luyện tập mới, bám sát và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cần đạt của chương trình.

Sự kết hợp giữa nội dung giáo dục chuẩn mực và nền tảng công nghệ tiên tiến đang mở ra một cách tiếp cận mới cho giáo dục Việt Nam. Khi tri thức không còn bị giới hạn trong những trang sách in, mà được mở rộng trên không gian số với nhiều hình thức tương tác phong phú, việc học tập trở nên linh hoạt, cá nhân hóa và gần gũi hơn với thế hệ học sinh trong thời đại số.