IR MAPⓇ- Chìa khóa cho các nhà lãnh đạo trẻ đang loay hoay trên con đường làm chủ

(Ngày Nay) - “IR Map – Bản đồ tới tự do” là một cuốn sách, cũng là một bộ công cụ sáng tạo và hoàn thiện dành cho người trẻ. Cuốn sách đưa ra những chỉ dẫn thiết thực về cách mà mỗi nhà lãnh đạo, mỗi nhà quản lý có thể tiếp cận để thấu hiểu hơn nhân sự của mình, nắm vững được thế mạnh cũng như những điểm yếu của nhân sự để giao việc đúng người, đúng cách và đạt được hiệu quả cao nhất trong công việc.

“IR Map – Bản đồ tới tự do” là dòng chảy kiến thức "mở đường" vào thế giới nội tâm vô cùng tỉ mỉ và tâm huyết của đội ngũ tác giả: Nicole Vu (chủ biên) cùng Nguyễn Phương Lan, Trịnh Ngọc Minh Châu và Nguyễn Gia Bảo, do 25 Agency xuất bản.

Chủ biên Nicole Vu (tên thật Vũ Hương Giang) được biết đến là chuyên gia nghiên cứu và đào tạo các liệu pháp tâm lý ứng dụng quốc tế, đồng thời là nhà sáng lập ME&WE mindS. Chị là người khởi xướng và phát triển mô hình IR MAP, cũng là chủ biên cuốn “IR MAP - Bản đồ tới tự do”.

Chia sẻ về quá trình thai nghén "IR MAPⓇ", Nicole Vu cho biết: "Ở vai trò chủ doanh nghiệp, quản lý từ một nhóm đến cả ngàn nhân viên, có lẽ trăn trở lớn nhất về vấn đề nhân sự thường xoay quanh những câu hỏi như: “Công ty nhiều người mà sao vẫn thấy thiếu”, “Sao mình nói một đằng nhân viên lại hiểu một nẻo?”, “Tại sao mình thấy bạn này có năng lực mà cứ vào việc là lại có vấn đề”, hay như “Làm sao để nhân viên hiểu được tâm huyết của mình?”... Bài toán tối ưu năng lực nhân sự tổ chức vẫn luôn là một bài toán lớn mà dường như ít có lãnh đạo nào tìm được câu trả lời thỏa đáng.

Thấu hiểu được “nỗi đau” đó, không chỉ trong khối doanh nghiệp, mà có lẽ còn cả trong đời sống hằng ngày, đội ngũ IR ME&WE đã ấp ủ, nghiên cứu và phát triển một bộ công cụ giúp thấu hiểu cách tư duy và xử lý vấn đề của từng cá nhân dựa trên những đặc điểm sinh học tự nhiên của mỗi người, từ đó có thể giúp chúng ta thấu hiểu một người hơn, hiểu cách họ hành xử, và khai thác được tối đa năng lực của họ qua các kênh tiếp cận phù hợp.

Cuốn sách “IR MAP - Bản đồ tới tự do” không phải là cuốn sách đại cương về tâm lý với lý thuyết khô khan mà là hành trình trải nghiệm của chính tác giả, được đúc rút từ hàng trăm ca làm việc thực tế, từ những câu chuyện có thật về những con người đã được tác giả khai vấn, hỗ trợ để từng bước tìm lại chính mình.

Phần đầu của cuốn sách gồm 13 câu chuyện, tương ứng với 13 con người khác nhau về độ tuổi, nghề nghiệp và hoàn cảnh sống. Họ đến với IR MAP khi đang mắc kẹt trong những mối quan hệ quen thuộc nhất: với bản thân, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, họ hàng và những người xung quanh.

Qua từng câu chuyện, độc giả không chỉ tìm thấy sự đồng cảm, mà còn nhận ra rằng những vấn đề bạn phải đối mặt thực ra là vấn đề mà rất nhiều người gặp phải trong cuộc sống. Nhóm tác giả sẽ dẫn dắt độc giả lần theo rào cản tâm lý vô hình, vén màn những hiểu lầm và cùng khám phá những nút thắt trói buộc tâm trí con người. Mục đích của phần đầu không chỉ là kể chuyện mà để tạo nền tảng vững chắc, giúp độc giả hiểu rằng, sự thay đổi luôn bắt đầu từ việc nhận diện và thấu hiểu.

Sang phần hai của cuốn sách, độc giả sẽ cùng nhau khám phá “chìa khóa” IR Map. Đây không chỉ đơn thuần là khái niệm mà còn là một công cụ mạnh mẽ, được nghiên cứu và phát triển để giúp con người hiểu cách não bộ ghi nhớ và xử lý thông tin. Một trong những điểm độc đáo và khác biệt của IR Map so với các phương pháp tự phát triển bản thân khác là sự tập trung vào nghiên cứu hành vi biểu hiện dựa trên giác quan của mỗi người, đó là: thị giác, thính giác, cảm giác và logic. Đây không phải là năm giác quan có thể thay đổi theo thời gian về mặt tuổi tác mà là bốn giác quan thuộc về năng lực.

Hệ thống IR Map giống như một tấm gương phản chiếu kỳ diệu, không chỉ giúp mỗi người nhìn rõ chính mình với những sắc thái nội tâm phức tạp mà còn giúp con người nhìn rõ thế giới nội tâm của người khác. Đó là tấm bản đồ tâm trí chi tiết, hé lộ cách chúng ta tiếp nhận, xử lý và biểu đạt thông tin. Khi chúng ta hiểu được tấm bản đồ này, mỗi người có thể tự do di chuyển trong mọi cuộc giao tiếp.

Ngoài ra, khi có trong tay công cụ IR Map, mỗi người sẽ dễ dàng nắm bắt được điểm mạnh, điểm yếu của bản thân cũng như của người khác, từ đó giúp con người gỡ bỏ mọi rào cản tâm lý, giải phóng nội tâm để đạt tới tự do trong tâm trí.

Không chỉ là một cuốn sách ghi lại những cơ duyên dẫn tới sự ra đời của bộ công cụ IR MAPⓇ, cuốn sách "IR MAPⓇ - Bản đồ tới tự do" còn là bộ công cụ mang tên IR MAPⓇ ra đời sau hàng nghìn ca tư vấn, đồng hành cùng các khách hàng của ME&WE cùng khát khao của chính người sáng lập - chị Nicole Vu, “mong muốn một cuộc sống không giới hạn cho tất cả mọi người, nơi họ tự tin theo đuổi hạnh phúc họ mong muốn theo cách riêng”.

IR MAPⓇ là chữ viết tắt của Internal Representation: Mode – Access – Pattern (Biểu hiện nội tại: Kênh – Truy Cập – Khuôn mẫu), là cách mỗi người tiếp nhận thông tin, xử lý thông tin qua 4 “giác quan” hay còn gọi là 4 kênh ở thể tâm lý: Visual - Thị Giác (V), Auditory – Thính Giác (A), Kinesthetic - Cảm xúc, xúc giác (K) và Internal Dialog - Đối thoại nội tâm, logic (ID).

Theo nghiên cứu của tác giả, mỗi người sẽ có một kênh mạnh nhất trong 4 kênh này và kênh mạnh nhất đó sẽ không thay đổi theo thời gian. Từ việc xác định được kênh mạnh nhất ở mỗi người, chúng ta sẽ hiểu được về cách người đó tiếp nhận thông tin (Mode), cách họ truy cập và xử lý thông tin (Access) và khuôn mẫu xử lý thông tin của họ để đưa ra quyết định (Pattern).

“Nicole đã tạo ra một cuốn cẩm nang mạnh mẽ và đầy tính nhân văn cho hành trình khám phá bản thân. “IR Map – Bản đồ tới tự do” mang đến một khuôn khổ rõ rang và thực tiễn để thấu hiểu cách chúng ta suy nghĩ, cảm nhận và giao tiếp. Văn phong của cô chân thành, dễ tiếp cận và chứa đựng nhiều góc nhìn sâu sắc, đúc rút từ trải nghiệm thật. Mô hình IR map vừa trực quan vừa mang tính chuyển hóa. Nó giúp người đọc nhận diện các mô thức bên trong, cải thiện mối quan hệ và giải phóng bản thân khỏi những giới hạn về cảm xúc lẫn tinh thần. Cuốn sách này không chỉ đơn thuần là kiến thức – nó là một hành trình, truyền cảm hứng hướng đến sự tỉnh thức và tự do cá nhân. Tôi thật sự tin rằng tác phẩm này sẽ chạm đến nhiều cuộc đời và mang lại sự sáng tỏ về tự do cho những ai khao khát chúng”. (Sofiane Hamine – Nhà sáng lập SLC Formations, International Business Coach)