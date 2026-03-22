Kay Trần cháy hết mình trong đêm nhạc "Đường Vào Tim Em" tại Hà Nội

(Ngày Nay) - Tối 21/03, tại không gian Vườn Âm nhạc - Nhà Hát Lớn (Hà Nội), liveshow “Đường Vào Tim Em” của nghệ sĩ Kay Trần đã diễn ra bùng nổ. Sự kiện được thực hiện bởi DL Entertainment dưới sự bảo trợ của nhà tổ chức Vạn Show, nhân dịp kỷ niệm 10 năm hoạt động trong lĩnh vực tổ chức biểu diễn của đơn vị này. Sự kết hợp trọn vẹn của ê-kíp đã mang đến một đêm nghệ thuật mãn nhãn, thăng hoa cùng dàn khách mời đình đám.

Dấu ấn âm nhạc rực rỡ

Mở màn bằng tiết mục intro "Anh Kay đẹp trai, never sai" được dàn dựng công phu về thị giác lẫn thính giác, Kay Trần nhanh chóng làm chủ sân khấu. Nam ca sĩ liên tục "chiêu đãi" khán giả bằng loạt hit solo quen thuộc như “U Mê Em”, “Nước Hoa”, “Gọi Cháy Máy”. Đặc biệt, không khí đêm nhạc thực sự vỡ òa khi anh mang đến một bất ngờ cực lớn: tái hiện lại các ca khúc của B.O.F từ sau chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai với “No Fair” và “Bức Thư Tình”. Đã một thời gian kể từ sau chương trình khán giả mới lại được đắm chìm trực tiếp vào những giai điệu này, khiến màn biểu diễn trở thành một điểm nhấn vô cùng đắt giá và thỏa mãn trọn vẹn sự mong chờ của người hâm mộ.

Những màn kết hợp "dát vàng" lỗ tai

Sức nóng của đêm diễn được đẩy lên cao trào qua loạt màn hội ngộ giàu cảm xúc giữa các nghệ sĩ khách mời. Mở đầu là sự xuất hiện của Hoàng Tôn với màn kết hợp cùng Kay Trần, tái hiện hai bản hit “Chỉ Có Em” và “Từng Lời Anh Chôn Dấu”. Không chỉ khuấy động không khí bằng những giai điệu quen thuộc, phần trình diễn còn trở thành điểm nhấn giàu tính cảm xúc khi Kay Trần trực tiếp bày tỏ sự trân trọng và biết ơn người đàn anh đã đồng hành, dìu dắt mình trong những ngày đầu theo đuổi âm nhạc.

Bất ngờ lớn nhất của chương trình đến từ sự xuất hiện không báo trước của Yanbi. Trong tiếng reo hò của khán giả, Hoàng Tôn và Yanbi đã cùng nhau tái hiện ca khúc thanh xuân “Em Không Quay Về”, đưa không gian đêm diễn trở về với những ký ức âm nhạc quen thuộc của một thế hệ.

Tiếp nối mạch cảm xúc, Đỗ Hoàng Hiệp xuất hiện như một làn gió mới, mang đến nguồn năng lượng bùng nổ qua ca khúc “Bay” và màn kết hợp cùng Kay Trần trong phiên bản mới của “Falling In Love Again”. Bên cạnh đó, các sân khấu solo “Chạm” và “Chiếc Khăn Piêu” cũng giúp nam nghệ sĩ ghi dấu ấn riêng, tạo nên những điểm lặng giàu chiều sâu giữa tổng thể chương trình sôi động.

Điểm tựa vững chắc mang tên "Flowers"

Thành công của liveshow không thể thiếu sự đồng hành cuồng nhiệt của cộng đồng fan "Flowers". Từ các khu vực check-in đầu tư kỹ lưỡng, Air balloon, banner cổ vũ rợp trời cho đến những phần food support chu đáo, người hâm mộ đã tiếp thêm nguồn năng lượng to lớn cho nghệ sĩ và ê-kíp.

Khép lại đêm diễn với ca khúc chủ đề “Đường Vào Tim Em”, Kay Trần gửi lời tri ân sâu sắc đến gia đình Flowers. Nam ca sĩ hứa hẹn sẽ không ngừng cống hiến và sớm mang tour diễn đến nhiều vùng đất mới để đáp lại tình yêu thương của khán giả.