Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII

Việt Nam-Đức đẩy mạnh chia sẻ kinh nghiệm lập pháp trong hoạt động nghị viện (Ngày Nay) - Chủ tịch Quốc hội cho rằng trên nền tảng hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 15 năm quan hệ Đối tác Chiến lược, Việt Nam-Đức hội tụ đầy đủ điều kiện để đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới.

Lộ diện hội đồng giám khảo quốc tế "cầm cân nảy mực" tại DANAFF Talents 2026 (Ngày Nay) - Sau khi công bố 18 dự án xuất sắc góp mặt tại Vườn ươm dự án DANAFF Talents 2026, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF) tiếp tục hé lộ những gương mặt sẽ đảm nhiệm vai trò “cầm cân nảy mực” của chương trình. Họ đều là những nhà giám tuyển, nhà sản xuất, nhà sáng lập liên hoan phim, giám đốc nghệ thuật giàu kinh nghiệm, đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của điện ảnh khu vực và thế giới.

Định danh điện tử đã thay đổi cuộc sống của người dân ra sao? (Ngày Nay) - Gần bốn năm kể từ khi ứng dụng định danh điện tử VNeID chính thức được đưa vào vận hành, hình ảnh người dân mang theo xấp giấy tờ để thực hiện thủ tục hành chính đang dần trở thành câu chuyện của quá khứ. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, nhiều thủ tục từ đăng ký cư trú, khám chữa bệnh đến thực hiện dịch vụ công trực tuyến có thể được thực hiện nhanh chóng, thuận tiện hơn.

Cổ đông kiện Microsoft với cáo buộc che giấu thông tin về hoạt động kinh doanh (Ngày Nay) - Vụ kiện tập thể cáo buộc Microsoft lừa dối nhà đầu tư về tăng trưởng Azure và chi tiêu AI, sau đợt giảm giá cổ phiếu mạnh nhất trong 6 năm.

Việt Nam hoan nghênh việc Hoa Kỳ và Iran tuyên bố đạt thỏa thuận hòa bình (Ngày Nay) - Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nêu rõ: “Việt Nam hoan nghênh việc Hoa Kỳ và Iran tuyên bố đạt thỏa thuận hòa bình. Chúng tôi đánh giá cao các nỗ lực thúc đẩy đạt được thỏa thuận này..."

Bộ Y tế đề nghị rà soát, ngừng lưu hành sữa bột trẻ em Nara Organics (Ngày Nay) - FDA Hoa Kỳ đã ra thông báo về việc tự nguyện thu hồi toàn bộ các sản phẩm sữa bột dành cho trẻ sơ sinh Nara Organics Whole Milk Organic Powdered Infant Formula do Nara Organics sản xuất.

Người trẻ lan tỏa giá trị di sản ca trù (Ngày Nay) - Chiều 14/6, sự kiện trải nghiệm văn hoá “Cổ Âm Nhã Hội” đã diễn ra tại Bích Câu Đạo Quán (Cát Linh, Hà Nội). Chương trình do nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp cùng Nhà hát Ca trù Bích Câu tổ chức nhằm lan tỏa giá trị của nghệ thuật ca trù, đồng thời tạo cầu nối giữa di sản văn hóa truyền thống với thế hệ trẻ trong đời sống hiện đại.

Thỏa thuận hòa bình Mỹ-Iran đã được ký điện tử, chờ lễ ký chính thức (Ngày Nay) - Thỏa thuận hòa bình Mỹ-Iran đã được ký điện tử ngày 14/6, trong khi lễ ký chính thức dự kiến diễn ra tại Thụy Sĩ vào ngày 19/6 - đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng giữa hai nước.

Công nghệ mới cho phép tạo video AI chỉ bằng thao tác chuột (Ngày Nay) - Các nhà nghiên cứu tại Viện Công nghệ Technion của Israel vừa phát triển một công nghệ mới cho phép người dùng điều khiển chuyển động trong các video do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra chỉ bằng những thao tác kéo thả chuột đơn giản, mở ra khả năng phổ cập công nghệ sản xuất video AI tới đông đảo người dùng mà không cần hạ tầng tính toán đắt đỏ.