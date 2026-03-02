Khai mạc Lễ hội Đền Trần tỉnh Hưng Yên năm 2026

(Ngày Nay) - Lễ hội đền Trần năm 2026 diễn ra từ 1-5/3, với hoạt động lễ nghi trang trọng, các hoạt động đặc sắc, đặc biệt là chương trình nghệ thuật “Rực sáng di sản triều Trần - Rạng rỡ chào kỷ nguyên mới.”

Tối 1/3 (tức ngày 13 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại Di tích Quốc gia đặc biệt Khu Lăng mộ và đền thờ các vị Vua triều Trần (xã Long Hưng, tỉnh Hưng Yên), Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức khai mạc Lễ hội Đền Trần năm 2026.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa đã khởi trống khai hội.

Dự khai mạc lễ hội có đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Quảng Ninh và đông đảo du khách thập phương...

Điểm nhấn của đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật “Rực sáng di sản triều Trần - Rạng rỡ chào kỷ nguyên mới.”

Phát biểu khai mạc lễ hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên Phạm Quang Ngọc nhấn mạnh lễ hội không chỉ là dịp tưởng nhớ, thành kính tri ân các bậc tiên đế, tiền nhân và gìn giữ nghi lễ truyền thống.

Đây không chỉ là hoạt động văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc, mà còn là sự kiện kết nối giữa quá khứ với hiện tại và tương lai; giữa giá trị lịch sử với khát vọng phát triển; giữa niềm tự hào dân tộc với trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với quê hương, đất nước.

Đây cũng là dịp để chúng ta củng cố tinh thần đoàn kết; thúc đẩy đổi mới, sáng tạo; khơi dậy mạnh mẽ ý chí tự lực, tự cường; nuôi dưỡng khát vọng xây dựng Hưng Yên phát triển nhanh, xanh, bền vững, giàu bản sắc.

Từ vùng đất phát tích của một vương triều rực rỡ, hùng mạnh, văn trị và võ công bậc nhất trong lịch sử, Hưng Yên hôm nay đang viết tiếp hành trình mới, hành trình của phát triển, hội nhập và vươn tới tương lai phồn vinh, hạnh phúc.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên cho biết trong tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, vương triều Trần giữ vị trí đặc biệt quan trọng, là biểu tượng rực rỡ của ý chí độc lập, tinh thần tự cường và khát vọng hưng thịnh của Đại Việt.

Từ ngày 10/1/1226, tại điện Thiên An, sự chuyển giao quyền lực lịch sử từ nhà Lý sang nhà Trần, mở ra 175 năm phát triển mạnh mẽ với 12 đời vua, đưa quốc gia bước vào một thời đại vàng son cả về chính trị, kinh tế, văn hóa và quân sự.

Ngay từ buổi đầu dựng nghiệp, nhà Trần đã nhanh chóng củng cố triều chính, tổ chức bộ máy quản lý chặt chẽ, thực hiện việc “ngụ binh ư nông” để kết hợp giữa xây dựng lực lượng vũ trang với yêu cầu phát triển sản xuất; lấy “khoan thư sức dân làm kế sâu rễ bền gốc là thượng sách giữ nước.”

Nông nghiệp được chăm lo bằng chính sách khẩn hoang, phát triển thủy lợi; thủ công nghiệp và thương mại mở rộng, thương cảng Vân Đồn trở thành trung tâm giao thương sôi động.

Chính sách tôn giáo “Tam giáo đồng nguyên,” dung hòa tinh hoa tam giáo, hình thành thiền phái Trúc Lâm; xây dựng nền văn hóa Đại Việt đặc sắc, đề cao giáo dục, mở mang Quốc Tử giám, trọng dụng hiền tài, tạo nền tảng trí lực bền vững cho quốc gia, đặt nền móng cho sự phát triển lâu dài của quốc gia, dân tộc.

Trải qua 175 năm tồn tại và phát triển, triều Trần đã tạo dựng nên một thời đại rực rỡ bậc nhất trong lịch sử dân tộc, để lại những di sản to lớn về tư tưởng trị quốc, văn hóa, triết học, tôn giáo và nghệ thuật quân sự...

Vùng đất Long Hưng - phủ Long Hưng xưa, nay thuộc tỉnh Hưng Yên - tự hào là vùng đất hội tụ linh khí, nơi phát tích của vương triều Trần. Từ những người dân chài cần lao, dòng họ Trần đã vươn lên dựng nghiệp lớn, khai mở vận hội mới cho quốc gia, viết nên một chương vàng trong lịch sử dân tộc.

Ba lần chiến thắng quân Nguyên-Mông, đế chế hùng mạnh bậc nhất thế giới đương thời, không chỉ là những chiến công quân sự hiển hách mà còn là biểu tượng bất diệt của sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, của trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam, hình thành nên “Hào khí Đông A” bất diệt, tiếp tục là điểm tựa, là bó đuốc soi sáng cho các thế hệ hôm nay trong hành trình xây dựng và kiến tạo quê hương, đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Những cống hiến vĩ đại của các bậc tiên đế và danh nhân nhà Trần đã khắc sâu vào tâm khảm các thế hệ người Việt với lòng biết ơn và sự tôn kính thiêng liêng. Nhờ vậy, trải qua bao biến thiên lịch sử, Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần tại Long Hưng vẫn được nhân dân gìn giữ, phụng thờ với lòng thành kính sâu sắc, trở thành không gian văn hóa tâm linh tiêu biểu, nơi kết nối quá khứ với hiện tại và tương lai; thể hiện ý thức gìn giữ di sản quý báu của cộng đồng, minh chứng sinh động cho tình cảm thủy chung, sự tri ân sâu nặng của nhân dân Long Hưng nói riêng, nhân dân Hưng Yên nói chung đối với các vị hoàng đế nhà Trần và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, giữ nước.

Từ năm 2014, Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần được xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt và Lễ hội đền Trần của tỉnh được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Lễ hội đền Trần năm 2026 ở tỉnh Hưng Yên được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, trong 5 ngày, từ ngày 1-5/3, (tức từ ngày 13 đến hết ngày 17 tháng Giêng Âm lịch).

Lễ hội gồm hai hoạt động chính, với phần lễ được tổ chức trang trọng, thành kính theo nghi thức truyền thống, bao gồm các nghi lễ, nghi thức đặc trưng của Lễ hội đền Trần như Dâng chúc văn bái yết, dâng hương các vua Trần, lễ rước (rước thủy và rước bộ), các hoạt động tế lễ...

Phần hội gồm các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và các hoạt động phục vụ nhân dân và du khách, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, như thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt; hội thi truyền thống gói bánh chưng, thi cỗ cá, thi têm trầu cánh phượng, thi kéo lửa nấu cơm cần, hội thi Thư pháp; tổ chức gian hàng trưng bày giới thiệu một số sản phẩm OCOP; trưng bày, quảng bá, giới thiệu du lịch Hưng Yên; giao lưu các câu lạc bộ Ca trù trên địa bàn tỉnh...

Ngoài ra, trong khuôn khổ của Lễ hội còn tổ chức hoạt động Ngày thơ Việt Nam lần thứ 24; phát động thực hiện "Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống” trên địa bàn tỉnh và các giải thể thao như giải vật cầu, kéo co, vật tự do, vật dân tộc.