Khai mạc Phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

(Ngày Nay) - Sáng 5/9 tại Nhà Quốc hội, Phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành các phiên thảo luận.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết: Ngày khai mạc phiên họp cũng là ngày khai giải năm học mới, trong không khí vui mừng, cả nước hân hoan chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Quốc hội cũng đã tổ chức gặp mặt gần 2.000 đại biểu nhân sự kiện quan trọng của đất nước.

Phiên họp 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội được tổ chức làm 3 đợt, kéo dài 6 ngày với 32 nội dung, trong đó có nội dung quan trọng là chuẩn bị chu đáo cho kỳ họp thứ 10 của Quốc hội, triển khai nhiệm vụ mới, bảo đảm hoàn thành trọn vẹn cả nhiệm kỳ Quốc hội. Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, dự kiến ngày 15/9, Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Thường vụ Đảng ủy Chính phủ sẽ sơ kết chuẩn bị kỳ họp thứ 10 của Quốc hội trước hơn 1 tháng, nên các đơn vị phải quyết tâm, quyết liệt mới hoàn thành nội dung chuẩn bị kỳ họp thứ 10, kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XV. Trước đây, Chính phủ dự kiến sẽ trình 90 nội dung tại kỳ họp thứ 10, hiện nay rút xuống còn 70 nội dung.

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ dành phần lớn thời gian cho công tác lập pháp, xem xét 14 dự án luật, trong đó có 7 dự án sửa đổi toàn diện, phạm vi rộng, tác động lớn, các dự án luật liên quan trực tiếp đến thể chế kinh tế thị trường, quyền con người, quốc phòng an ninh, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhằm thể chế hóa kịp thời chủ trương, định hướng lớn của Đảng, sau khi các nghị quyết Trung ương mới ban hành, các dự án luật sẽ trình Quốc hội thông qua theo quy trình tại một kỳ họp.

"Tôi đề nghị các cơ quan trình chuẩn bị hồ sơ kỹ lưỡng, đảm bảo cơ sở chính trị, tính khoa học và thực tiễn vững chắc, tuân thủ các quy định về tham vấn chính sách, các nghị định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, các cơ quan thẩm tra phát huy tính chủ động phản biện trách nhiệm với tinh thần quy định, nêu rõ những vấn đề xin ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đề xuất cụ thể hướng xử lý... Việc thảo luận cần tập trung vào những vấn đề cốt lõi, tháo gỡ vướng mắc trong thực tiễn để luật ban hành đi vào cuộc sống, tạo động lực phát triển đất nước", Chủ tịch Quốc hội phát biểu.

Cùng với việc xem xét các dự án luật, tại phiên họp này, lần đầu tiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội trực tiếp quyết định chương trình lập pháp năm 2026 thay vì trước đây trình Quốc hội quyết định thực hiện theo quy định mới của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Việc thay đổi thẩm quyền này nhằm đảm bảo chương trình có tính linh hoạt, bám sát thực tiễn, chương trình lập pháp năm 2026 cần phù hợp với đặc điểm của năm chuyển giao sang nhiệm kỳ mới, đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những dự án thực sự cấp thiết, tạo đồng thuận pháp lý vững chắc cho việc triển khai chương trình, nhiệm vụ ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Thường vụ Quốc hội cũng xem xét báo cáo giám sát thường niên, báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành và thảo luận báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan tư pháp.

Song song với công tác tổng kết nhiệm kỳ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ thảo luận thông qua các Nghị quyết liên tịch và Nghị quyết hướng dẫn về hiệp thương, giới thiệu, ứng cử, tiếp xúc cử tri. Đây là những văn bản quan trọng đối với công tác bầu cử, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước diễn ra vào đầu năm 2026.

Tại Phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến nội dung quan trọng chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Dự kiến, kỳ họp sẽ xem xét gần 70 nội dung lớn, trong đó có nhiều dự án Luật sửa đổi toàn diện các nghị quyết quan trọng, đảm bảo kịp thời cụ thể hóa chủ trương của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết 70 về đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục đào tạo, Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới cùng chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về y tế...