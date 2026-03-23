Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

(Ngày Nay) - Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ: Những vấn đề được bàn và quyết nghị tại Hội nghị Trung ương 2 chính là những “hành lang pháp lý,” những “quy tắc vận hành,” những “nguyên tắc kỷ luật,” những “chuẩn mực hành động” để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Sáng 23/3, Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội điều hành phiên khai mạc.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV xem xét, thảo luận và quyết định nhiều nội dung đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa nền tảng đối với nhiệm vụ triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, trực tiếp liên quan đến chất lượng lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; liên quan đến hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị; liên quan đến sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong giai đoạn 2026-2031 và những năm tiếp theo.

Phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ: Những vấn đề được bàn và quyết nghị tại Hội nghị Trung ương 2 chính là những “hành lang pháp lý,” những “quy tắc vận hành,” những “nguyên tắc kỷ luật,” những “chuẩn mực hành động” để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tạo nền tảng vững chắc hiện thực hóa hai mục tiêu chiến lược 100 năm của dân tộc.

Tổng Bí thư nhấn mạnh nội dung Hội nghị cần giải quyết rất nhiều, rất rộng, rất khó, đều là những việc phải làm, cần làm ngay, không thể chậm trễ.

Hội nghị sẽ thảo luận về Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Quy định thi hành Điều lệ Đảng; Quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng; Tổng kết một số nghị quyết lớn của Trung ương về kiểm tra, giám sát, về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Xem xét công tác nhân sự lãnh đạo các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031; Cho ý kiến về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2026-2031, kế hoạch tài chính quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2031 và một số vấn đề hệ trọng khác.

Đây là những công việc của Đảng nhưng cũng là công việc của đất nước, của dân tộc, của nhân dân; là những quyết định liên quan đến chất lượng thể chế, chất lượng bộ máy, chất lượng cán bộ, chất lượng điều hành và chất lượng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Theo chương trình, Hội nghị làm việc đến ngày 27/3/2026.

Phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống Lễ hội Phá Bàu
(Ngày Nay) - Ngày 22/3, tại Bàu K Poch (ấp Sóc Lớn, xã Lộc Hưng, tỉnh Đồng Nai) diễn Lễ hội Dua Tpeng hay còn gọi là lễ hội Phá Bàu. Sự kiện thu hút đông đảo người dân địa phương, các vùng lân cận cùng tạo nên không khí lễ hội sôi nổi và thắm tình đoàn kết.
Tiếng Pháp trở thành ngôn ngữ được sử dụng nhiều thứ 4 trên thế giới
(Ngày Nay) - Nhân dịp Ngày quốc tế Pháp ngữ (20/3), Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) công bố báo cáo cho biết tiếng Pháp tiếp tục củng cố vị thế trên toàn cầu khi trở thành ngôn ngữ được sử dụng nhiều thứ 4 trên thế giới và là ngôn ngữ được giảng dạy nhiều thứ 2, chỉ sau tiếng Anh.
Xu hướng giáo viên YouTuber nở rộ tại Hàn Quốc
(Ngày Nay) - Xu hướng giáo viên Hàn Quốc vận hành các kênh YouTube chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và đời sống học đường đang phát triển nhanh, cho thấy nhu cầu ngày càng lớn của phụ huynh trong việc tìm kiếm thông tin giáo dục đáng tin cậy, song cũng đặt ra nhiều vấn đề quản lý.
“Đọc sách vun bồi tri thức sâu giúp chúng ta giữ được sự tỉnh táo trước dòng thông tin nhanh và cảm tính trên mạng xã hội” - TS. Quốc Minh chia sẻ với các sinh viên. Ảnh: Trung Nghĩa
Tiến sĩ Quốc Minh: Đọc sách giúp tránh bị thao túng tâm lý
(Ngày Nay) - Đó là lời động viên từ tiến sĩ Nguyễn Thị Quốc Minh - giảng dạy tại Khoa Văn học và Ngôn ngữ học Trường ĐH Khoa học Xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TPHCM) trong buổi tọa đàm chủ đề "Gen Z hiện nay: Khai phóng tư duy hay bị thao túng tâm lý?" diễn ra tại Nhà văn hóa Sinh viên thuộc Khu đô thị ĐH Quốc gia (TPHCM) ngày 21/3.
Một nguyên mẫu pin lượng tử. (Nguồn: CSIRO)
Australia công bố nguyên mẫu pin lượng tử đầu tiên trên thế giới
(Ngày Nay) - Các nhà khoa học Australia cho biết họ đã thành công trong việc phát triển nguyên mẫu pin lượng tử thử nghiệm đầu tiên trên thế giới, được sạc không dây bằng tia laser. Đây là một bước tiến lớn hướng tới pin lượng tử hoạt động hoàn chỉnh với thời gian sạc siêu nhanh.
Phương pháp mới hiệu quả gấp 60 lần trong điều trị vi khuẩn gây ung thư dạ dày
(Ngày Nay) - Các nhà khoa học từ Đại học Kỹ thuật Munich (Đức) vừa công bố một phương pháp mới trong điều trị vi khuẩn Helicobacter pylori, tác nhân chính gây ung thư dạ dày. Phương pháp này mang lại hiệu quả gấp 60 lần so với các phác đồ hiện nay, đồng thời giúp giải quyết tình trạng kháng thuốc đang ngày càng trở nên phổ biến.