Khám sàng lọc bệnh tim miễn phí cho trẻ em vùng cao

Sáng 10/5, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Điện Biên phối hợp với Bệnh viện Tim Hà Nội cùng các đơn vị liên quan tổ chức khám sàng lọc bệnh tim mạch miễn phí cho trẻ em ở tỉnh.

Trẻ em từ 0-16 tuổi được thăm khám, siêu âm và chẩn đoán tại chỗ miễn phí nhằm phát hiện và điều trị sớm dị tật tim bẩm sinh. Ngay trong sáng 10/5, đã có gần 200 trẻ được thăm khám sàng lọc bệnh tim miễn phí, các Bác sỹ của Bệnh viện Tim Hà Nội phát hiện có 5 em cần phải phẫu thuật can thiệp.

Trước đó, ngày 9/5 chương trình khám sàng lọc bệnh tim miễn phí cho trẻ em đã diễn ra tại Trung tâm y tế Tủa Chùa. Các bác sỹ đã tiến hành thăm khám cho 548 trẻ, trong đó có 7 em cần phải phẫu thuật can thiệp, 1 cháu phải chụp cắt lớp vi tính đa lát cắt. Đây là kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh hiện đại, sử dụng tia X quét nhiều lát cắt cùng lúc, kết hợp máy tính để tạo hình ảnh 2D, 3D chi tiết về cấu trúc cơ thể, giúp phát hiện sớm các bệnh lý tim mạch, ung thư, chấn thương và mạch.

Tính đến trưa 10/5, các bác sỹ đã ghi nhận 13 trẻ ở tỉnh Điện Biên cần được phẫu thuật can thiệp. Các em sẽ được tiếp tục tư vấn, hướng dẫn làm thủ tục để được điều trị, phẫu thuật miễn phí tại Bệnh viện Tim Hà Nội trong thời gian tới.

Theo Phó Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Điện Biên Trần Thị Tươi, tỷ lệ trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh ở Điện Biên hiện nay vẫn còn tương đối cao, đặc biệt là con em đồng bào dân tộc thiểu số, vùng cao, vùng xa, ít được tiếp cận với y tế.

Thời gian qua, đơn vị đã phối hợp với Bệnh viện Tim Hà Nội, tổ chức khám sàng lọc bệnh tim miễn phí cho hàng trăm trẻ em nhằm phát hiện sớm bệnh tim ở trẻ em, từ đó có biện pháp điều trị can thiệp kịp thời, giúp các em có cuộc sống khỏe mạnh hơn.