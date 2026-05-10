Khám sàng lọc bệnh tim miễn phí cho trẻ em vùng cao

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Điện Biên phối hợp với Bệnh viện Tim Hà Nội cùng các đơn vị liên quan tổ chức khám sàng lọc bệnh tim mạch miễn phí cho trẻ em ở tỉnh.
Hàng trăm trẻ em được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên để khám sàng lọc bệnh tim miễn phí.
Hàng trăm trẻ em được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên để khám sàng lọc bệnh tim miễn phí.

Sáng 10/5, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Điện Biên phối hợp với Bệnh viện Tim Hà Nội cùng các đơn vị liên quan tổ chức khám sàng lọc bệnh tim mạch miễn phí cho trẻ em ở tỉnh.

Trẻ em từ 0-16 tuổi được thăm khám, siêu âm và chẩn đoán tại chỗ miễn phí nhằm phát hiện và điều trị sớm dị tật tim bẩm sinh. Ngay trong sáng 10/5, đã có gần 200 trẻ được thăm khám sàng lọc bệnh tim miễn phí, các Bác sỹ của Bệnh viện Tim Hà Nội phát hiện có 5 em cần phải phẫu thuật can thiệp.

Trước đó, ngày 9/5 chương trình khám sàng lọc bệnh tim miễn phí cho trẻ em đã diễn ra tại Trung tâm y tế Tủa Chùa. Các bác sỹ đã tiến hành thăm khám cho 548 trẻ, trong đó có 7 em cần phải phẫu thuật can thiệp, 1 cháu phải chụp cắt lớp vi tính đa lát cắt. Đây là kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh hiện đại, sử dụng tia X quét nhiều lát cắt cùng lúc, kết hợp máy tính để tạo hình ảnh 2D, 3D chi tiết về cấu trúc cơ thể, giúp phát hiện sớm các bệnh lý tim mạch, ung thư, chấn thương và mạch.

Tính đến trưa 10/5, các bác sỹ đã ghi nhận 13 trẻ ở tỉnh Điện Biên cần được phẫu thuật can thiệp. Các em sẽ được tiếp tục tư vấn, hướng dẫn làm thủ tục để được điều trị, phẫu thuật miễn phí tại Bệnh viện Tim Hà Nội trong thời gian tới.

Theo Phó Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Điện Biên Trần Thị Tươi, tỷ lệ trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh ở Điện Biên hiện nay vẫn còn tương đối cao, đặc biệt là con em đồng bào dân tộc thiểu số, vùng cao, vùng xa, ít được tiếp cận với y tế.

Thời gian qua, đơn vị đã phối hợp với Bệnh viện Tim Hà Nội, tổ chức khám sàng lọc bệnh tim miễn phí cho hàng trăm trẻ em nhằm phát hiện sớm bệnh tim ở trẻ em, từ đó có biện pháp điều trị can thiệp kịp thời, giúp các em có cuộc sống khỏe mạnh hơn.

PV
Khám miễn phí bệnh tim trẻ em vùng cao Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Điện Biên Bệnh viện Tim Hà Nội

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa
Bước tiến mới trong điều trị đột quỵ
(Ngày Nay) - Nghiên cứu mới từ Đại học Edinburgh (Anh Quốc) đã giải thích lý do tại sao loại đột quỵ ảnh hưởng đến khoảng 35.000 người mỗi năm tại Anh, không đáp ứng tốt với các phác đồ điều trị thông thường, qua đó mở ra hướng đi mới cho y học.
Dấu mốc quan trọng, mở ra không gian hợp tác mới giữa Việt Nam - Sri Lanka
Dấu mốc quan trọng, mở ra không gian hợp tác mới giữa Việt Nam - Sri Lanka
(Ngày Nay) - Tiếp sau chuyến thăm cấp Nhà nước đến Cộng hòa Ấn Độ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka từ ngày 7 - 8/5 theo lời mời của Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake.
Mỹ bắt đầu công bố tài liệu mật về UFO
Mỹ bắt đầu công bố tài liệu mật về UFO
(Ngày Nay) - Ngày 8/5, Lầu Năm góc Mỹ bắt đầu công bố các tài liệu mật về việc nhìn thấy Vật thể bay không xác định (UFO), trong đó có những tài liệu từ những năm 40 của thế kỷ trước. Đợt đầu công bố này bao gồm hơn 160 tài liệu mật, được đăng trên trang web của Bộ Chiến tranh Mỹ, chính thức gọi UFO là “Hiện tượng dị thường không xác định” (UAP).