Khán giả sắp được chiêm ngưỡng kiệt tác âm nhạc hoàng gia Nga cùng Techcombank Private ngay tại Hà Nội

(Ngày Nay) - Chỉ còn 1 ngày nữa , hòa nhạc “White Night – Đêm Trắng” do Techcombank độc quyền tài trợ sẽ chính thức diễn ra trên sân khấu Nhà hát Hồ Gươm trong 2 buổi tối 01 & 02/11/2025. Những kiệt tác bất hủ ‘Hồ Thiên Nga’, ‘Kẹp hạt dẻ’, tổ khúc giao hưởng Scheherazade ,... do ba nhà soạn nhạc thiên tài Tchaikovsky, Mussorgsky và Rimsky-Korsakov sáng tác sẽ được tái hiện cùng dàn nhạc St. Petersburg Philharmonic Orchestra - dàn nhạc danh dự và lâu đời nhất của Liên bang Nga.
Với thời lượng 120 phút mỗi đêm, chương trình quy tụ hơn 100 nghệ sĩ được dẫn dắt bởi Nhạc trưởng - Nghệ sĩ Nhân dân Nga Nikolay Alexeev. Có mặt tại Hà Nội vào sáng ngày 1.11.2025, dàn nhạc sẵn sàng cho hai đêm hòa nhạc hứa hẹn mang đến cho khán giả thủ đô những trải nghiệm thú vị và trọn vẹn nhất về không gian nghệ thuật mang đậm phong cách Hoàng gia Nga giữa lòng Hà Nội

Buổi hòa nhạc lấy cảm hứng từ hiện tượng thiên nhiên ‘Đêm Trắng’ (White Night) nổi tiếng – nơi mặt trời gần như không bao giờ lặn vào mùa hạ tại St. Petersburg – thành phố lớn thứ hai của nga. Với cảm hứng ấy, Đêm Trắng được lồng ghép vào không gian của hai đêm nhạc White Night – biểu tượng cho ánh sáng di sản vĩnh cửu, vẻ đẹp trường tồn, được ví như một kỳ quan nghệ thuật, nơi di sản, âm nhạc và cảm xúc giao hòa.

Không gian biểu diễn sẽ được bao phủ bởi vẻ lộng lẫy hoàng gia, nơi từng chi tiết đều được chăm chút đến độ hoàn mỹ; kết hợp cùng ánh sáng tinh xảo, tạo nên không khí trang nghiêm mà vẫn tràn đầy cảm xúc nghệ thuật quyền quý.

Khán giả sắp được chiêm ngưỡng kiệt tác âm nhạc hoàng gia Nga cùng Techcombank Private ngay tại Hà Nội ảnh 1

Dàn nhạc Giao hưởng St. Petersburg được thành lập từ năm 1882, là dàn nhạc danh dự và lâu đời nhất của Liên bang Nga. Lịch sử lâu đời của dàn nhạc được giới chuyên môn quốc tế nhận xét “là một trong những dàn nhạc danh giá tầm cỡ thế giới và cũng là dàn nhạc quan trọng nhất trong lịch sử nước Nga”. Năm 1934, dàn nhạc được trao danh hiệu “Dàn nhạc Danh dự của Nga” và đây cũng là dàn nhạc đầu tiên của Nga được trao danh hiệu này. Trong gần hai thập kỷ, dàn nhạc đã chinh phục khán giả tại những nhà hát danh tiếng bậc nhất như Musikverein (Vienna), Royal Festival Hall (London), Carnegie Hall (New York) và Tokyo Opera City, đồng thời góp mặt trong nhiều liên hoan âm nhạc lớn tại châu Âu và châu Á.

Bên cạnh các nghệ sĩ quốc tế của dàn nhạc, chương trình còn chào đón các vị khách Quốc tế từ Nga và Đông Âu đến tham dự cùng đại diện các Bộ, Ban ngành của Việt Nam. Đây không chỉ là niềm tự hào mà còn mở ra cơ hội giao lưu văn hóa giữa Việt Nam với các quốc gia có nền âm nhạc hàn lâm phát triển.

Được biết, 2 đêm hòa nhạc White Night là trải nghiệm độc bản mang đẳng cấp Hoàng gia, dành riêng cho Quý hội viên Techcombank Private – những “khán giả” luôn trân quý cái đẹp, thấu hiểu giá trị nghệ thuật và tiên phong theo đuổi chuẩn mực sống tinh hoa.

Sự kiện đẳng cấp này một lần nữa minh chứng cho cam kết bền vững của Techcombank Private trong việc kiến tạo những giá trị sống vượt thời, nơi văn hoá - nghệ thuật và đẳng cấp cùng giao thoa trong một không gian độc bản. Không đơn thuần là một sự kiện nghệ thuật, đây còn là một không gian lan toả những giá trị văn hoá sâu sắc, điều mà Techcombank luôn gửi gắm trong từng sản phẩm, dịch vụ, kiến tạo dành riêng đến Hội viên Techcombank Private.

