Kỉ niệm 85 năm Ngày mất Nhà thơ Hàn Mạc Tử

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
(Ngày Nay) - Hàn Mặc Tử là một trong những cây bút nổi bật của dòng thơ lãng mạn Việt Nam. Ông đã biến nỗi đau của đời mình thành khao khát được sống, được yêu, được sáng tạo đến vô cùng… Hàn Mặc Tử có diện mạo thơ vô cùng phong phú, sáng tạo và đầy bí ẩn.
Kỉ niệm 85 năm Ngày mất Nhà thơ Hàn Mạc Tử

Một phong cách thơ mới độc đáo và sáng tạo

Hàn Mặc Tử tên thật là Nguyễn Trọng Trí, sinh ngày 22/9/1912. Hàn Mặc Tử bộc lộ một tài năng thơ ca từ rất sớm. Năm 16 tuổi, ông đã bắt đầu làm thơ và nổi tiếng trên thi đàn với bài thơ đầu tiên “Vội vàng chi lắm” họa vận bài Gởi nhạn của nhà thơ Mộng Châu. Thơ Hàn Mặc Tử thuở ban đầu mang đậm dấu cổ thi, chất trữ tình trong thơ ông là chất trữ tình cổ điển, với lối so sánh ước lệ và thể thơ Đường luật. Tuy nhiên, dẫu bắt đầu bằng những khuôn mẫu nhưng thơ của Hàn Mặc Tử đã mầm mống xuất hiện những phá cách đầy táo bạo:

“Bóng nguyệt leo song rờ rẫm gối,Gió thu lọt cửa cọ mài chăn”… (Thức khuya)

Từ năm 1935, ông đổi bút hiệu thành Lệ Thanh, rồi Hàn Mặc Tử. "Hàn Mặc Tử" là "chàng bức rèm lạnh" hay "chàng đơn lạnh". Cái tên ấy dường như đã ứng với dự cảm về những năm cuối trên đỉnh thơ cô đơn, lẻ lạnh của riêng ông.

Năm 1936, Hàn Mặc Tử cho xuất bản tập "Gái quê" lừng danh và cũng chính lúc này ông phát hiện mình bị bệnh phong. Gần cả cuộc đời phải chống chọi với bạo bệnh, cũng là gần trọn cuộc đời, ông đấu tranh cho khát vọng được sống, được yêu.

Có thể thấy cũng nhờ những đau khổ trong cuộc đời, cộng với bản năng sáng tạo đã chắp cánh cho thi ca Hàn Mặc Tử, đưa ông lên đỉnh cao của văn chương, nghệ thuật hiện đại. Từ những năm ba mươi của thế kỷ XIX, trong tư duy nghệ thuật của mình, Hàn Mặc Tử đã có ý thức đi tìm cái lạ và nung nấu thi hứng sáng tạo ở một cường độ cao: “Tôi đã sống mãnh liệt và đầy đủ - sống bằng tim, bằng phổi, bằng máu, bằng lệ, bằng hồn. Tôi đã phát triển hết cả cảm giác của tình yêu. Tôi đã vui buồn hờn giận đến gần đứt sự sống”. Thế giới nghệ thuật trong thơ Hàn Mặc Tử vô cùng phong phú và đa dạng như ông đã từng nói: "Vườn thơ của tôi rộng rinh không bờ bến. Càng đi xa càng ớn lạnh".

Nhà thơ trữ tình lãng mạn

Trong làng Thơ mới, Hàn Mặc Tử là thi sĩ có diện mạo thơ vô cùng phong phú, sáng tạo và đầy bí ẩn. Bên cạnh những vần thơ điên, thơ say, thơ siêu thực là một giọng thơ trữ tình, đằm thắm, thể hiện tình yêu cuộc sống tha thiết, khao khát tình người đến cháy bỏng.

Nhà phê bình văn học Đỗ Lai Thúy cho rằng: “Nếu Thế Lữ, Lưu Trọng Lư, Nguyễn Bính là dòng lãng mạn thuần khiết, nếu Xuân Diệu và nhất là Huy Cận, là dòng lãng mạn được cườm vào những yếu tố tượng trưng… thì Hàn Mặc Tử là hài hòa của lãng mạn, tưởng tượng, thậm chí siêu thực nữa”. Có lẽ chính từ cuộc sống mỏi mòn trong bệnh tật, cô đơn, trong bóng đêm hoang hoải đầy ác mộng, ẩn ức, ám ảnh giữa thực và mộng của ông đã thăng hoa từ vô thức mà bừng lên những hình ảnh siêu thực trên cái nền lãng mạn: “Không gian dày đặc toàn trăng cả/ Tôi cũng trăng mà nàng cũng trăng”, “Nước hóa thành trăng trăng ra nước/ Lụa là ướt đẫm cả trăng thơm”…

Thơ của Hàn Mặc Tử không áp đặt người đọc phải cảm nhận những gì ông cảm nhận, những con chữ chỉ đóng vai trò đòn bẩy, là phương tiện mở ra những liên tưởng độc đáo, làm bật nên cảm xúc riêng biệt trong mỗi người, từ đó đón nhận những mỹ cảm một cách tròn đầy hơn, đã đời hơn mà reo lên thích thú:

“Trăng nằm sõng soài trên cành liễu Đợi gió đông về để lả lơiHoa lá ngây tình không muốn độngLòng em hồi hộp chị Hằng ơi” (Bẽn lẽn)

Đôi bàn tay của một con người mắc bệnh phong đang co quắp vì đau đớn, nhưng càng đau đớn, đôi bàn tay ấy càng khát khao, thèm muốn níu giữ lấy cuộc đời níu giữ lấy tình đời. Dường như nhà thơ cố dồn hết sức lực của mình vào đôi bàn tay để "riết", để "níu", để "ràng rịt" với cuộc đời. Và cũng có những lúc đôi bàn tay ấy xòe ra thật rộng, nhà thơ như cởi hết lòng để yêu, để viết và để hòa mình với thiên nhiên với cuộc đời thơ mộng:

Cởi thơ, cởi mộng, cởi niềm yêu thương... (Ngủ với trăng)

Cái lạ và cái độc đáo là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá tài năng nghệ sĩ là Thơ ca Hàn Mặc Tử. Lạ trong cách suy nghĩ, lập ý, so sánh, trong cách dùng từ ngữ, hình ảnh. Và cái lạ nhất là một con người phải trải qua những nỗi đau thể xác và tinh thần ghê gớm như vậy nhưng giọng thơ nói chung không bi quan mà luôn mơ ước, hướng tới thế giới vĩnh hằng “tứ thời xuân non nước”. Bên những vần thơ điên loạn với ngập tràn ý tưởng của hồn, trăng, và máu, người ta còn biết đến những bài thơ trong sáng như ca dao, ngọt lành như trái chín với cái nhìn trẻ trung, lãng mạn mà bí ẩn của thi nhân. Đó là nhân vật trữ tình của một thời: “Hai mươi mốt tuổi, tuổi như hoa”. Với bao hy vọng của tuổi trẻ: Ra đời ta thấy đời vui sao/ Đầy cả say sưa với ngọt ngào…/ Lúc ấy lòng ta như rạo rực/ Bâng khuâng thèm uống rượu Quỳnh Dao/ (Chạy theo hạnh phúc).

Kỉ niệm 85 năm Ngày mất Nhà thơ Hàn Mạc Tử ảnh 1

Hàn Mặc Tử đã gắn bó tâm hồn mình với thiên nhiên đất nước, với những không gian đã từng chứng kiến bao kỷ niệm vui buồn, được mất trong cuộc đời và tình duyên của thi nhân. Lạ lùng thay với Hàn Mặc Tử, “những địa danh cụ thể cũng trở thành huyền ảo”, cũng nên thơ với Đà Lạt trăng mờ, Đây thôn Vĩ Dạ, Phan Thiết! Phan Thiết. Tình quê hương trong cách cảm, cách nghĩ của thi sĩ không chỉ là tình người, tình đời như thơ Nguyễn Bính hay là bức tranh quê như trong thơ Bàng Bá Lân, Anh Thơ mà là tiếng vọng của tâm linh, với những hình ảnh gợi cảm, giàu nhạc điệu: Mây chiều còn phiêu bạt/ Lang thang trên đồi quê/ Gió chiều quên ngừng lại/ Dòng nước luôn trôi đi/ Ngàn lau không tiếng nói/ Lòng anh dường đê mê…/ Tiếng buồn trong sương đục/ Tiếng hờn trong luỹ tre/ Dưới trời thu man mác/ Bàng bạc khắp sơn khê (Tình quê).

Ngày 11/11/1940, Hàn Mặc Tử đã từ giã cõi trần ở tuổi 28 bởi sự nghiệt ngã của bệnh tật. Nửa đời người chưa qua hết nhưng Hàn Mặc Tử đã làm tròn sứ mệnh của mình, để lại một đời thơ giá trị cho nền văn học Việt Nam.

PV
Hàn Mặc Tử nhà thơ cây bút nổi bật

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Từ ánh sáng Nghị quyết 57 tới những nhà máy không đèn
Từ ánh sáng Nghị quyết 57 tới những nhà máy không đèn
(Ngày Nay) - Tháng 4/2025, tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 11, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh những vấn đề rất lớn, rất chiến lược, trong bối cảnh thế giới đã có “những nhà máy, bến cảng “không đèn” (hoạt động bằng robot, trí tuệ nhân tạo, tự động hoàn toàn, không còn người trực tiếp, làm được suốt ngày đêm, không giải lao, không ca kíp, không ngừng nghỉ, chỉ tính riêng về thời gian thì năng suất đã tăng gấp 3 - 4 lần...)”
PGS Nguyễn Tuấn Cường trở thành người Việt thứ 2 được bầu vào Viện hàn lâm Văn khắc và Mỹ văn Pháp
PGS Nguyễn Tuấn Cường trở thành người Việt thứ 2 được bầu vào Viện hàn lâm Văn khắc và Mỹ văn Pháp
(Ngày Nay) - Trang Facebook chính thức của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam vừa thông tin, PGS Nguyễn Tuấn Cường được bầu làm viện sĩ thông tấn người nước ngoài của Viện Hàn lâm Văn khắc và Mỹ văn Pháp (Académie des Inscriptions et Belles-Lettres). Ở tuổi 45, ông trở thành nhà khoa học Việt Nam thứ hai đảm nhận vị trí danh giá này, sau cố Giáo sư Phan Huy Lê.
“Điểm kỳ dị đã cận kề” – Bức tranh lạc quan về tương lai hợp nhất giữa con người và máy móc
“Điểm kỳ dị đã cận kề” – Bức tranh lạc quan về tương lai hợp nhất giữa con người và máy móc
(Ngày Nay) - Omega Plus vừa ra mắt bản dịch tiếng Việt của The Singularity Is Nearer với nhan đề Điểm kỳ dị đã cận kề , tác phẩm mới nhất của nhà tương lai học Ray Kurzweil – chuyên gia hàng đầu về trí tuệ nhân tạo (AI) tại Google. Cuốn sách do Sơn Phạm và Vũ Hoàng Linh chuyển ngữ, Đào Trung Thành hiệu đính, nằm trong Tủ sách Khoa học của Omega Plus.
Tác phẩm "Rắn lục đuôi đỏ mắt hồng ngọc" đoạt giải nhất thể loại bò sát - lưỡng cư của tác giả Trần Anh Tuấn vừa bị thu hồi.
Thu hồi giải Nhất cuộc thi nhiếp ảnh vì tác phẩm dàn dựng
(Ngày Nay) - Ngày 10/11, Ban tổ chức cuộc thi ảnh “Thiên nhiên hoang dã Việt Nam 2025” đã ra quyết định thu hồi giải Nhất hạng mục bò sát - lưỡng cư đối với tác phẩm “Rắn lục đuôi đỏ mắt hồng ngọc” của nhà nhiếp ảnh Trần Anh Tuấn (TP Hồ Chí Minh) sau khi xác minh tác phẩm có dấu hiệu dàn dựng, can thiệp vào môi trường tự nhiên trong quá trình sáng tác.
Nhiều người lao động lo ngại với đề xuất nâng tuổi nghỉ hưu lên 65
Nhiều người lao động lo ngại với đề xuất nâng tuổi nghỉ hưu lên 65
(Ngày Nay) - Đề xuất nâng tuổi nghỉ hưu lên 65 đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Nhiều công nhân lao động trực tiếp và cán bộ công đoàn cơ sở cho rằng việc kéo dài thời gian làm việc không phù hợp với đặc thù nghề nghiệp và sức khỏe, nhất là trong môi trường lao động nặng nhọc, độc hại.
Tân Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng tuyên thệ.
Đồng chí Nguyễn Văn Quảng được Quốc hội bầu giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao
(Ngày Nay) - Sáng 10/11 tại Nhà Quốc hội, với 441 đại biểu tham gia biểu quyết bằng 93,04%, có 440 đại biểu tán thành bằng 92,83%, không tán thành 1 bằng 0,21%, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao nhiêm kỳ 2021 - 2026.
Dấu tích kiến trúc Đàn tế Nam Giao Thành nhà Hồ sau các đợt khai quật.
Tiến tới lý giải cấu trúc Đàn tế Nam Giao triều Hồ
(Ngày Nay) - Đại diện Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành nhà Hồ (xã Tây Đô, tỉnh Thanh Hóa) cho biết Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa cho phép đơn vị phối hợp với Viện Khảo cổ học tiến hành khai quật toàn bộ nền 4 và nền 5 của Đàn tế Nam Giao - Tây Đô.
Siêu bão Fung-wong đổ bộ vào Philippines
Siêu bão Fung-wong đổ bộ vào Philippines
(Ngày Nay) - Cơ quan Dịch vụ Khí tượng, Địa vật lý và Thiên văn Philippines cho biết, tối 9/11, siêu bão Fung-wong đã đổ bộ vào khu vực bờ biển phía Đông Philippines, sau khi đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và buộc hơn 1 triệu người phải sơ tán.