Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố dự thảo Thông tư quy định về nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu và nhà giáo thỉnh giảng, để lấy ý kiến góp ý rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo đó, nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu và nhà giáo thỉnh giảng có chế độ làm việc như nhà giáo viên cơ hữu. Trường hợp nhà giáo cao tuổi, cơ sở giáo dục được thỏa thuận rút ngắn thời giờ làm việc hoặc bố trí thời giờ làm việc phù hợp theo quy định của pháp luật về lao động.

Tiền thù lao thực hiện theo thỏa thuận giữa cơ sở giáo dục và nhà giáo tương xứng với năng lực và kinh nghiệm nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Nhà giáo được giảng dạy phù hợp với chuyên môn đào tạo, tham gia các hoạt động chuyên môn như xây dựng, phát triển chương trình, bồi dưỡng nghiệp vụ, được xem xét bổ nhiệm các chức danh giáo sư, phó giáo sư…

Đây là lần đầu tiên có quy định về nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết điều này nhằm khắc phục tình trạng thiếu giáo viên cục bộ, đặc biệt ở các bộ môn đặc thù, các địa phương vùng sâu, vùng xa.

Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận định đội ngũ giáo viên/giảng viên thỉnh giảng, đội ngũ nhà giáo đã nghỉ hưu là lực lượng bổ trợ, có vai trò hỗ trợ và tăng cường cho đội ngũ giáo viên/giảng viên cơ hữu.

Tuy nhiên, hiện chỉ có văn bản quy phạm pháp luật quy định về nhà giáo thỉnh giảng, chưa có văn bản quy định về nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu. Điều này dẫn đến khó khăn trong việc xác định trách nhiệm pháp lý, phân bổ thời gian làm việc, khối lượng giảng dạy, nghĩa vụ nghiên cứu khoa học và việc tính toán các điều kiện bảo đảm chất lượng theo quy định.

Do đó, việc ban hành các quy định nhằm xây dựng đội ngũ thường xuyên tham gia vào quá trình giảng dạy, nghiên cứu khoa học phục vụ cộng đồng là nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu và nhà giáo thỉnh giảng là cần thiết nhằm bảo đảm tính ổn định, gắn bó lâu dài của đội ngũ; chuẩn hóa được công tác quản lý nhân sự, tạo cơ sở pháp lý rõ ràng cho công tác tuyển dụng, bố trí, phân công nhiệm vụ, đánh giá và sử dụng giáo viên/giảng viên.

Những quy định trong dự thảo Thông tư cũng giúp nâng cao hiệu lực kiểm định, bảo đảm chất lượng, tiêu chuẩn nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau nghỉ hưu, tạo cơ sở pháp lý cho việc kiểm tra, giám sát, xử lý trách nhiệm khi có vi phạm.